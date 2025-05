L’Università di Harvard dice addio agli studenti stranieri

Indice Conseguenze per le matricole e non solo di Harvard

Il Presidente americano Donald Trump sferra un colpo durissimo all’Università di Harvard e agli studenti stranieri che frequentano la prestigiosa università. Trump ha deciso di revocare il permesso di ammettere all’interno dell’Ateneo gli studenti stranieri.

Questa è solo l’ultima notizia, dopo la doccia fredda del taglio di 2.2 miliardi di dollari di finanziamenti per la ricerca.

In totale sono 6.800 gli studenti internazionali che frequentano il campus di Cambridge, in Massachussets. A granfi numeri, i non americani sono un quarto del totale degli iscritti.

Stando alle nuove proposte di Trump, questa normativa dovrebbe sia bloccare le nuove matricole, quindi coloro che sognano iscriversi allo storico Ateneo, ma anche gli studenti non americani iscritti. Infatti, tutti gli studenti stranieri dovranno andarsene e o trasferirsi presso una nuova Università che accetta gli studenti stranieri come l’università Lees- Mc Rae o ritornare nei loro paesi di origine.

La situazione nelle Università americane, come è ben comprensibile, non è tra le migliori, tagli di fondi, manifestazioni e agitazioni stanno caratterizzando questo secondo mandato di Trump.