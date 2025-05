IUPAS e le Borse di Studio per gli Studenti Palestinesi

Sono 35 le Università Italiane che aderiscono a IUPALS – Italian Universities for Palestinian Students, un’iniziativa ideata dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme.

Questo importente progetto prevede 97 borse di studio, dell’importo di circa 12.000 euro annui ciascuna, per studenti e studentesse palestinesi residenti nei Territori Palestinesi, interessati a frequentare un intero ciclo di studi universitari in Italia.

Le borse di studio verrano arogate agli studenti Palestinesi che frequenteranno in Italia dei corsi triennali o magistrali. La borsa di studio per i vincitori, prevedono:

esonero dalle tasse universitarie,

alloggio,

pasti

assicurazione sanitaria.

Iupas e l’impegno sociale

IUPALS è inserita nel quadro degli impegni presi dal sistema universitario italiano a seguito dell’assemblea della CRUI del maggio 2024. In quell’occasione, rettrici e rettori ribadirono l’urgenza di raggiungere una pace stabile in Medio Oriente e sottolinearono il ruolo cruciale delle università nel promuovere l’apertura, il dialogo, l’approfondimento e la ricerca di soluzioni per una convivenza pacifica.

L’obiettivo principale di IUPALS è duplice:

facilitare la formazione terziaria degli studenti palestinesi, offrendo loro un’opportunità di studio in un ambiente accademico internazionale;

rafforzare la cooperazione tra le università italiane e le istituzioni educative palestinesi, promuovendo processi di internazionalizzazione e integrazione culturale.

Per info si consiglia di leggere attentamente il bando dei 35 Atenei interessati!