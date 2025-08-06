IUL: Master in Politiche del Lavoro: aperte le iscrizioni alla seconda edizione

L’Università Telematica degli Studi IUL, in collaborazione con il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane (CIOFS – FP ETS) e la Confederazione Nazionale Formazione Aggiornamento Professionale (Confap), propone la seconda edizione del Master per Esperto in servizi e politiche del lavoro.

Da oggi 6 agosto, sono aperte le iscrizioni del master di I livello, un percorso che intende formare operatori pubblici e privati dei servizi per l’impiego (centri per l’impiego, enti ed istituzioni di istruzione e formazione, enti del terzo settore, agenzie per il lavoro, scuole, università, associazioni datoriali e sindacali), con l’obiettivo di trasmettere conoscenze e competenze sulla complessa disciplina e l’organizzazione del mercato del lavoro. La prima edizione si è conclusa il 30 giugno scorso, con 62 discenti diplomati.

Il master in Politiche del Lavoro

Di seguito si riportano gli argomenti trattati nei diversi moduli.

Modulo 1 – L’organizzazione del mercato del lavoro in Italia – Profilo giuridico

6 CFU – IUS/07 – Diritto del lavoro

Elementi di diritto del lavoro. Normativa del mercato del lavoro. Normativa sui servizi per il lavoro. Le procedure di assunzione dei lavoratori. Il contratto di lavoro dipendente. Il contratto di somministrazione. La contrattazione collettiva e i sistemi di rappresentanza. La certificazione dei contratti. La dematerializzazione dei contratti di lavoro. Le politiche attive del lavoro e le riforme del D. Lgs. 150/2015.

Modulo 2 – L’organizzazione del mercato del lavoro in Italia – Profilo sociologico

6 CFU – SPS/07 – Sociologia generale e del lavoro

PNRR e Programma GOL: percorsi di riforma delle politiche attive del lavoro. Disciplina della mediazione tra domanda e offerta di lavoro. I soggetti delle politiche attive. Reddito di cittadinanza e altre misure di contrasto alla povertà. La Naspi. La condizionalità. I servizi informativi lavoro. Il collocamento mirato. La compliance nelle politiche attive.

Modulo 3 – Programmazione, organizzazione e management dei Servizi per il Lavoro

12 CFU – SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

Dimensioni di impresa e ciclo di vita. Elementi di economia aziendale. Elementi di amministrazione e gestione d’impresa. Teorie e modelli organizzativi. Fini, metodi e valutazione dell’organizzazione aziendale. Project Management. Organizzazione del lavoro. Budgeting di progetti e commesse. Elementi di marketing dei servizi per il lavoro. Sviluppo di strategie di comunicazione. Tecniche di fund raising. Fasi del processo decisionale. Decisione multi attore e teoria dei giochi. Processi decisionali in ambienti complessi. Il contesto del mercato del lavoro in Italia: la struttura, segmentazione, trasformazione, digitalizzazione. Modelli di rete per incrocio domanda offerta di lavoro. Evoluzione del sistema pubblico lavoro: la riforma dei CPI e il programma GOL. I servizi privati per il lavoro: evoluzione, accreditamento, ruolo, prospettive. Disoccupazione, occupazione e nuovi lavori; tra tradizione e innovazione. L’organizzazione complessa. Dinamiche di gruppo e Team working nell’organizzazione. Gestire il conflitto. Life design counselling.

Modulo 4 – Strumenti di progettazione formativa ed educativa

12 CFU – M-PED /03 – Didattica e pedagogia speciale

Elementi di pedagogia. Elementi di pedagogia del lavoro. Teorie dell’apprendimento in alternanza. I sistemi di Istruzione e Iefp: evoluzione, prospettive. Il tema delle differenze regionali. I sistemi della formazione professionale. Il sistema duale e il suo potenziamento con il PNRR. Il sistema della formazione continua: i fondi interprofessionali, il Fondo Nuove Competenze. Il sistema per l’apprendimento permanente in Italia. Normative sul sistema dell’apprendistato. ITS: per una formazione universitaria non accademica. Evoluzione del sistema, prospettive, il ruolo del PNRR. Programmazione comunitaria, nazionale e regionale. Le opportunità dei Fondi Strutturali per la formazione e il processo di programmazione (FSE, FESR, POR, PON). Metodi di rilevazione dei fabbisogni formativi. Analisi dei fabbisogni formativi. Tecniche e strumenti di progettazione a livello europeo, nazionale e regionale. Progettare e valutare percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. Tecniche di progettazione di interventi formativi. Strumenti per la valutazione dell’apprendimento. Metodi di valutazione dei progetti formativi.

Modulo 5 – Metodologie e strumenti per l’accompagnamento al lavoro

9 CFU – M PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

Il Case Management: la gestione della complessità nelle politiche attive. Il processo di profilazione: tecniche e strumenti. La gestione del patto di servizio individuale per l’inserimento lavorativo. Il “Career Counseling” nei mercati tradizionali del lavoro: contesti destinatari, strumenti operativi nei servizi di consulenza. Le principali teorie dell’orientamento. Le transizioni formative e professionali. Bisogni, finalità, azioni nei processi di orientamento. Metodologie e strumenti per l’orientamento. Orientamento al lavoro: specificità e azioni. La gestione del colloquio di orientamento. Il supporto orientativo nelle transizioni. Tecniche di ascolto attivo e comunicazione efficace. Il programma GOL: misure e azioni. Outplacement collettivo e individuale: prospettive di sviluppo per i servizi di reinserimento lavorativo.

Modulo 6 – La valutazione e certificazione delle competenze per il mercato del lavoro

6 CFU – M-PED/04 – Pedagogia sperimentale

La normativa europea. La normativa Nazionale. Confronto tra normative regionali. Il processo di IVC. Le figure coinvolte e l’accreditamento nei sistemi regionali. Il riconoscimento delle competenze maturate in ambito non formale e informale. Le microcredenziali. I digital Badge: opportunità e prospettive di sviluppo.