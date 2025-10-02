Italy Azerbaijan University: inaugurato il nuovo campus a Baku

L’inaugurazione del campus dell’Italy Azerbaijan University a Baku segna un momento storico per la cooperazione accademica internazionale. Alla cerimonia, svoltasi presso gli spazi dell’ADA University, hanno partecipato il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev, testimoniando l’importanza geopolitica e culturale di un progetto che rafforza i legami tra i due Paesi.

Questa iniziativa nasce dall’impegno congiunto delle principali università italiane e dell’ADA University di Baku, con l’obiettivo di offrire percorsi di alta formazione accademica e di creare un ponte tra Europa e Caucaso attraverso istruzione, ricerca e diplomazia culturale.

Luiss capofila del progetto e il precedente Double Degree

Tra gli atenei coinvolti, un ruolo centrale è ricoperto dalla Luiss Guido Carli. L’università romana è stata la prima a inaugurare un percorso di Double Degree con ADA University, avviato nel 2023 con il programma Global Management and Politics – Made in Azerbaijan. Questo corso ha visto i primi laureati già nel luglio 2025, dimostrando la concretezza e la solidità della collaborazione.

L’accordo quinquennale firmato tra Luiss e ADA University prevede lo sviluppo di corsi congiunti, attività di formazione e capacity building ispirati al modello del Made in Italy. L’esperienza maturata dalla Luiss ha permesso di costruire una piattaforma solida su cui si innesta ora l’intero progetto dell’Italy Azerbaijan University, che vede la partecipazione di altre università italiane di eccellenza.

Le università protagoniste

Oltre alla Luiss, l’iniziativa coinvolge il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, l’Alma Mater Studiorum di Bologna e La Sapienza di Roma. Ciascun ateneo contribuisce con competenze specifiche nei rispettivi ambiti di eccellenza:

Questa rete di collaborazioni trasferisce in Azerbaigian il know-how accademico italiano, offrendo un modello formativo internazionale che valorizza le peculiarità dei singoli atenei. L’iniziativa rientra in una strategia più ampia di rafforzamento del sistema AFAM e universitario italiano a livello globale.

Struttura accademica dell’Italy Azerbaijan University

Il campus inaugurato a Baku ospita 8 corsi di laurea triennali e 2 corsi magistrali, con oltre 600 studenti iscritti tra programmi di primo e secondo livello. Tre dei percorsi attivi prevedono il rilascio di un doppio titolo con atenei italiani, garantendo un riconoscimento accademico internazionale e la possibilità di intraprendere carriere globali.

I corsi coprono aree strategiche per lo sviluppo economico e sociale:

Ingegneria elettrica ed elettronica

Architettura e pianificazione urbana

Management e scienze politiche

Innovazione tecnologica e digitalizzazione

Sviluppo delle piccole e medie imprese

Agricoltura e filiere agroalimentari

Industrie culturali e creative

L’offerta accademica è pensata per rispondere alle esigenze di modernizzazione dell’Azerbaigian, fornendo competenze chiave per settori ad alto impatto come energia, infrastrutture, agritech e design.

Italy Azerbaijan University: un progetto di soft power e diplomazia culturale

L’Italy Azerbaijan University non rappresenta solo un progetto formativo, ma anche uno strumento di soft power. Attraverso la cooperazione universitaria, Italia e Azerbaigian rafforzano i propri rapporti bilaterali in settori cruciali come innovazione, sostenibilità e cultura.

Il valore di questo campus va oltre l’insegnamento: si tratta di un laboratorio di diplomazia culturale in cui studenti e docenti di due Paesi diversi collaborano, condividono esperienze e costruiscono fiducia reciproca. L’Italia esporta non soltanto un modello didattico, ma anche un approccio culturale che valorizza creatività, ricerca applicata e dialogo internazionale.

Opportunità per gli studenti e prospettive di crescita

Gli studenti iscritti all’Italy Azerbaijan University possono contare su numerosi vantaggi:

Mobilità internazionale : possibilità di trascorrere periodi di studio in Italia e ottenere titoli congiunti.

: possibilità di trascorrere periodi di studio in Italia e ottenere titoli congiunti. Doppio titolo : tre corsi di laurea garantiscono già un riconoscimento accademico in entrambi i Paesi.

: tre corsi di laurea garantiscono già un riconoscimento accademico in entrambi i Paesi. Formazione Made in Italy : programmi didattici ispirati all’eccellenza italiana in settori strategici.

: programmi didattici ispirati all’eccellenza italiana in settori strategici. Inserimento professionale: collegamenti con aziende e istituzioni italiane e azere per facilitare il passaggio dal percorso accademico al mondo del lavoro.

Le prospettive future del campus puntano a un ulteriore ampliamento dei corsi, all’apertura di nuovi Double Degree e a un incremento della popolazione studentesca. L’obiettivo è consolidare l’università come hub regionale di formazione internazionale nel Caucaso e nell’area eurasiatica.

Ricadute accademiche e geopolitiche

L’inaugurazione del campus a Baku apre scenari interessanti sia per la dimensione accademica sia per quella geopolitica. Da un lato, il progetto rafforza l’internazionalizzazione del sistema universitario italiano e offre agli studenti azeri un’opportunità formativa di alto livello. Dall’altro, evidenzia come la cooperazione accademica possa diventare un tassello fondamentale nelle relazioni diplomatiche, generando un impatto positivo sul lungo periodo.

L’Italy Azerbaijan University rappresenta una scommessa ambiziosa, capace di unire istruzione, cultura e diplomazia. Il successo del progetto dipenderà dalla capacità di mantenere alta la qualità e di tradurre questa collaborazione in un valore duraturo per studenti, università e società.