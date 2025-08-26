ISEE universitario anno 2025/26, per tasse e agevolazioni

L’ISEE universitario è uno strumento fondamentale per tutti gli studenti che si iscrivono a un corso di laurea. Presentarlo correttamente permette di accedere a riduzioni di tasse, borse di studio e altri benefici legati al diritto di studio. Non si tratta solo di un adempimento burocratico, ma di una vera e propria opportunità di risparmio per le famiglie, soprattutto in un contesto in cui i costi dell’università possono incidere in modo significativo sul bilancio familiare.

Cos’è l’ISEE universitario e perché è così importante?

L’ISEE universitario (o IseeU) è una versione specifica dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente, pensata per calcolare la capacità contributiva delle famiglie rispetto alle spese universitarie. A differenza dell’ISEE ordinario, l’IseeU tiene conto della posizione dello studente, riportando anche il suo codice fiscale e la dicitura che il modello è valido ai fini del diritto allo studio.

La presentazione dell’ISEE universitario consente di:

accedere alla No Tax Area Universitaria per chi rientra sotto una determinata soglia di reddito,

ridurre parzialmente le tasse d’iscrizione,

ottenere borse di studio e agevolazioni per alloggi, mense e altri servizi,

applicare tariffe agevolate stabilite dai singoli atenei.

In pratica, senza la dichiarazione IseeU, lo studente si vedrebbe automaticamente attribuita la fascia di contribuzione più alta, pagando quindi l’importo massimo delle tasse.

Soglie e agevolazioni previste per l’anno accademico 2025/26

Per l’anno accademico 2025/26, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha confermato la soglia di 22.000 euro come limite per l’esenzione totale dalle tasse universitarie. Chi presenta un ISEE universitario pari o inferiore a questo valore, allora rientrerà nella No Tax Area.

Sono però previsti anche scaglioni di contributi ridotti, tra cui:

ISEE compreso tra 22.001 e 24.000 euro, si paga solo il 20% delle tasse previste

ISEE compreso tra 24.001 e 26.000 euro, il contributo è pari al 50%

ISEE compreso tra 26.001 e 28.000 euro, si paga il 75%

ISEE compreso tra 28.001 e 30.000 euro, lo sconto è applicato al 10%

Queste agevolazioni sono automatiche per chi si immatricola il primo anno. Ma dal secondo in poi, oltre ai limiti di reddito, entrano in gioco anche i requisiti di merito:

per iscriversi al secondo anno occorre aver conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto dell’anno successivo all’immatricolazione,

mentre, per gli anni successivi servono almeno 25 CFU nei 12 mesi che precedono la stessa data.

In questo modo si garantisce che le agevolazioni sostengono non solo chi ha meno possibilità economiche, ma anche chi dimostra continuità e impegno nello studio.

Calcolo dell’ISEE universitario e documenti necessari

Per ottenere l’ISEE universitario è indispensabile compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Si tratta di un’autocertificazione che raccoglie i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare dello studente.

Il calcolo avviene nel seguente modo:

Si sommano i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, Poi viene aggiunto il 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare, Ed infine, il risultato viene diviso per un parametro chiamato “scala di equivalenza”, che varia a seconda del numero di componenti della famiglia.

Esistono anche maggiorazioni per nuclei numerosi, con figli minori, con genitori entrambi lavoratori oppure in presenza di disabilità.

Quali documenti devo presentare?

Per richiedere l’ISEE universitario, occorrono diversi documenti relativi a tutti i componenti del nucleo familiare.

Saranno necessari i documenti che attestano:

stato di famiglia e codice fiscali,

documento di identità valido,

dichiarazione dei redditi (730 o modello Redditi) e Certificazione Unica,

contratto di affitto e copia dell’ultimo canone pagato (se presente),

saldo e giacenza media dei conti correnti,

eventuali azioni, quote o altri investimenti in possesso,

visura catastale per immobili posseduti,

eventuale contratto di assicurazione sulla vita.

Una volta raccolti i documenti necessari, la DSU può essere presentata al CAF, al commercialista o direttamente online sul portale dell’INPS. Normalmente il valore dell’ISEE viene rilasciato entro circa 15 giorni, ma con l’ISEE precompilato i tempi si riducono.

I casi particolari e ISEE corrente

Oltre alla procedura ordinaria, esistono situazioni particolari che richiedono attenzione.

Studente indipendente

Uno studente può essere considerato indipendente dal nucleo familiare di origine se:

ha residenza separata da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in un immobile non di proprietà della famiglia,

dimostra un reddito da lavoro o assimilato non inferiore a 9.000 euro annui negli ultimi due anni.

In caso contrario, lo studente continuerà a far parte del nucleo familiare dei genitori, anche se vive altrove.

ISEE corrente

Quando la situazione economica della famiglia cambia improvvisamente (ad esempio per la perdita del lavoro, riduzione del reddito o eventi avversi), è possibile richiedere l’SEE corrente. Questo modello aggiorna i dati considerando solo gli ultimi 12 mesi, rendendo più realistico l’indicatore. Può essere richiesto solo da chi ha già un ISEE ordinario o universitario in corso di validità.

Cosa comporta non presentare l’ISEE universitario?

Negli ultimi anni la procedura per richiedere l’ISEE è stata semplificata. Ad oggi, molte università acquisiscono direttamente questi dati dagli archivi INPS, previo consenso dello studente tramite il portale dell’ateneo. In questo modo non è più necessario consegnare fisicamente il modello agli sportelli, ma resta fondamentale autorizzare l’accesso.

Chi non presenta l’ISEE universitario viene automaticamente collocato nella fascia contributiva più alta, agendo quindi le tasse universitarie senza alcuno sconto. È una scelta fortemente sconsigliata, soprattutto per chi potrebbe avere diritto a esenzioni o riduzioni significative.

Quindi, che si tratti di No Tax Area, riduzioni parziali o borse di studio, tutto passa dalla presentazione corretta della DSU e del modello ISEE. Un passaggio burocratico che si traduci in un investimento concreto per il futuro degli studenti.