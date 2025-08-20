 Iscrizioni aperte al corso di Professioni Sanitarie di Verona - Universita.it
corso di Professioni Sanitarie

Iscrizioni aperte al corso di Professioni Sanitarie di Verona

Ago 2025 | Ammissione

Indice
1. Perché scegliere le Professioni sanitarie?
2. Quanti posti all’università di Verona?

Sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie, compresa Infermieristica dell’ateneo scaligero per l’anno accademico 2025/2026.

16 i diversi corsi di laurea offerti dall’ateneo scaligero, per un totale di 1452 posti, divisi tra le varie sedi di Verona, Vicenza, Legnago e Trento. La domanda d’iscrizione potrà essere presentata fino a martedì 26 agosto. Il test di ammissione, unico per tutti, si terrà il prossimo 8 settembre in duplice sede: a Verona per i candidati che hanno indicato come prima scelta un corso di laurea con sede a Verona, Legnago, Vicenza e a Trento per i candidati che hanno indicato come prima scelta i corsi di laurea con sede a Trento e Rovereto.

Perché scegliere le Professioni sanitarie?

Le professioni sanitarie rappresentano un settore in continua evoluzione ed espansione, che unisce innovazione, competenze specialistiche e un forte valore umano in un percorso professionale stimolante e dinamico, in linea con le esigenze del mondo del lavoro.
La scelta di questo percorso di studi è un investimento in una carriera dalle solide basi e dalle ampie prospettive occupazionali, con possibilità di inserimento già subito dopo la laurea. Gli sbocchi professionali spaziano dal settore pubblico a quello privato, comprendendo ospedali, servizi territoriali, strutture socio-sanitarie e aziende. Si tratta di un ambito che non offre solo un rapido accesso al lavoro, ma anche concrete opportunità di sviluppo di carriera: dall’attività clinica alla formazione, dalla ricerca all’organizzazione dei servizi.  

Il percorso di studi prepara al mondo del lavoro anche grazie al forte orientamento alla pratica: accanto alla formazione teorica in aula, sono, infatti, previste numerose ore di tirocinio sul campo in strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate, anche all’estero.

Quanti posti all’università di Verona?

I 1452 posti disponibili per l’anno accademico 2025/2026 sono così suddivisi per i corsi di laurea: Infermieristica (Verona, Vicenza, Trento, Legnago, Bolzano): 974 posti; Ostetricia (Verona): 40 posti; Osteopatia (Verona): 40 posti; Logopedia (Verona): 33 posti; Fisioterapia (Verona, Vicenza, Rovereto): 96 posti; Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto): 20 posti; Assistenza sanitaria (Trento): 25 posti; Tecniche audioprotesiche (Verona): 25 posti; Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (Verona): 15 posti; Tecniche di laboratorio biomedico (Verona): 45 posti; Tecniche di Laboratorio Biomedico – interateneo (Trento): 25 posti; Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (Verona) 30 posti; Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia – interateneo (Trento): 25 posti; Tecniche ortopediche (Verona): 15 posti; Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – interateneo (Trento): 20 posti; Igiene dentale (Verona, Rovereto): 34 posti.

Qui per accedere alle iscrizioni.


