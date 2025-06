Iscrizione Medicina 2025: tutto quello che devi sapere

A partire dal 23 giugno 2025 si apre una nuova fase per l’iscrizione a Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria. Il nuovo anno accademico segna una svolta importante nel sistema universitario italiano, con l’introduzione di un modello di accesso innovativo che supera definitivamente il test d’ingresso. Si passa infatti a un sistema basato su un Semestre aperto con esami obbligatori, validi per la selezione nazionale.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia, come iscriversi, quali sono le scadenze e come funzionerà la graduatoria.

Iscrizione Medicina aperte dal 23 giugno

L’iscrizione a Medicina sarà attiva dal 23 giugno e andrà effettuata online tramite la piattaforma Universitaly. Gli studenti avranno tempo fino a fine luglio per completare la procedura.

Durante la procedura d’iscrizione sarà necessario indicare:

La sede universitaria in cui si desidera frequentare il Semestre aperto

Un corso di laurea “affine”, scelto come alternativa in caso di mancato accesso a Medicina

Altre 9 sedi alternative per il Semestre aperto (totale di 10 scelte)

Fino a 10 sedi preferite anche per il corso affine

Questa scelta multipla permetterà di partecipare al nuovo sistema in modo flessibile, senza perdere l’opportunità di continuare un percorso universitario coerente anche in caso di mancato superamento degli esami selettivi.

Niente test, ma esami dopo il primo semestre

Il nuovo modello elimina il test d’ingresso tradizionale. Infatti, da settembre, le università apriranno le aule a tutti gli iscritti, senza prove di selezione preventiva. Gli studenti potranno così frequentare liberamente le attività del Semestre aperto, che si concluderà con una sessione di esami a valenza selettiva nazionale.

I corsi cominceranno il 1° settembre e si chiuderanno entro la fine di novembre. Le tre discipline fondamentali del semestre sono:

Chimica e propedeutica biochimica

Fisica

Biologia

Ogni insegnamento attribuisce 6 Crediti Formativi Universitari (CFU), per un totale di 18 CFU. Chi supererà tutti gli esami ma non rientrerà in graduatoria per Medicina, potrà comunque utilizzare i crediti acquisiti nel corso affine scelto in fase di iscrizione.

Il passaggio per accedere al secondo semestre del corso di laurea in Medicina sarà costruito dagli esami finali, che avranno la stessa struttura in tutti gli atenei italiani e si svolgeranno contemporaneamente.



Sono previsti due appelli:

20 novembre 2025

10 dicembre 2025

Ogni esame prevede 31 domande per ciascuna materia, suddivise in:

15 quesiti a risposta multipla (con una sola risposta corretta su cinque)

16 quesiti a completamento

La durata per ciascuna prova è di 45 minuti e il punteggio massimo complessivo è di 93 punti. La valutazione sarà espressa in trentesimi, con possibilità di lode.

Per accedere alla graduatoria nazionale, sarà necessario ottenere almeno 18/30 in ciascuna delle tre prove.

Il sistema di punteggio prevede:

+1 punto per ogni risposta esatta

0 punti per ogni risposta omessa

-0,25 punti per ogni risposta sbagliata

Chi non riuscirà a superare le prove al primo tentativo potrà ripetere il Semestre aperto fino a tre volte, anche non consecutive.

Ampliamento dei posti disponibile per l’iscrizione a Medicina

Parallelamente all’introduzione del nuovo sistema di accesso, le università italiane si preparano ad accogliere un numero crescente di studenti. È previsto un incremento dei posti disponibili per i corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, con l’aggiunta di altri 3.000 posti rispetto alla programmazione precedente. Questa estensione sarà sostenuta da nuovi fondi pubblici destinati al potenziamento del sistema universitario, per rendere l’iscrizione a Medicina più accessibile e inclusiva.

L’obiettivo è quello di superare gradualmente il numero programmato rigido, offrendo a un maggior numero di candidati la possibilità di avviare un percorso di formazione medico-sanitaria di qualità.

I corsi affini e il riconoscimento dei crediti

Uno degli elementi chiave del nuovo modello riguarda l’integrazione tra il corso di laurea in Medicina e i cosiddetti corsi affini. Chi non riuscirà a entrare nella graduatoria nazionale, ma avrà superato gli esami del Semestre aperto, potrà comunque utilizzare i crediti acquisiti per proseguire gli studi in un corso alternativo, scelto al momento dell’iscrizione a Medicina.

I corsi affini sono selezionati tra specifiche classi di laurea scientifiche, tra cui:

Biotecnologie (L-2)

Scienze Biologiche (L-13)

Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13)

Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38)

Alcuni corsi delle Professioni Sanitarie, stabiliti dal Ministero

L’iscrizione al primo semestre del corso affine sarà gratuita e, salvo diverse indicazioni dei singoli atenei, non richiederà la frequenza obbligatoria. Questo permette di mantenere aperte più opzioni, anche in caso di mancata ammissione a Medicina.

Corsi in lingua inglese: modalità di accesso diverse

Va infine precisato che per i corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria in lingua inglese il sistema di accesso non cambia, rimane quindi attivo il test di ammissione. La prova di selezione per questi corsi è stata fissata per il 17 settembre 2025, secondo le modalità previste dal bando dedicato.

Cosa resta da ricordare per l’iscrizione a Medicina

Il 2025 segna così una svolta decisiva per l’iscrizione a Medicina, con un sistema rinnovato che elimina il test d’ingresso e introduce una selezione basata sul merito e sui risultati degli esami. Il nuovo modello punta su un semestre iniziale aperto a tutti, esami standardizzati, più posti disponibili e una maggiore flessibilità per gli studenti.

Per chi sogna una carriera in ambito medico, è il momento di prepararsi al meglio! La nuova modalità premia chi dimostra fin da subito impegno, costanza e preparazione. L’iscrizione a Medicina non è più una corsa a ostacoli concreta in una sola prova, ma un percorso costruito passo dopo passo, con nuove opportunità e maggiore qualità.

Vuoi affrontare gli esami del semestre filtro con sicurezza? Allenati con le simulazioni gratuite di Universita.it, uno strumento pratico per prepararti al meglio fin da ora all’iscrizione a Medicina.