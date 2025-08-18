Iscriversi all’università ad agosto è possibile? Ecco cosa devi sapere

Agosto non è solo sinonimo di vacanze e relax, per molti studenti è anche il mese delle scelte decisive. Iscriversi all’università ad agosto è possibile, ma occorre fare attenzione alle scadenze, ai documenti richiesti e alle specificità di ogni ateneo. Che si tratti di corsi a numero aperto, test di ammissione o immatricolazione in ritardo, la seconda metà dell’estate rappresenta sempre un momento cruciale per chi deve ancora decidere il proprio futuro universitario.

Vediamo insieme cosa comporta iscriversi in questo periodo e se ci sono corsi che lo permettono.

Chi può iscriversi all’università ad agosto?

La possibilità di iscriversi all’università ad agosto dipende innanzitutto dal tipo di corso di laurea a cui si è interessati.

In Italia, l’offerta formativa si divide principalmente in:

Corsi ad accesso libero , senza test di ingresso selettivi

, senza test di ingresso selettivi Corsi ad accesso programmato locale , con prove organizzate dai singoli atenei

, con prove organizzate dai singoli atenei Corsi ad accesso programmato nazionale, come Professioni Sanitarie e Scienze della Formazione Primaria, che prevedono test ministeriali.

Per i corsi ad accesso libero, molte università consentono l’iscrizione anche ad agosto e in alcuni casi fino ad ottobre. Alcune istituzioni richiedono una preiscrizione online o il pagamento della prima rata per completare l’immatricolazione. Per i corsi a numero chiuso, invece, agosto e settembre sono i mesi in cui si sviluppano le ultime sessioni dei test di ammissione.

Le scadenze da tenere d’occhio

Ogni università ha un calendario specifico per le immatricolazioni. Tuttavia, in linea generale, ad agosto si verificano queste situazioni:

Apertura immatricolazioni per corsi ad accesso libero . Molti atenei aprono le iscrizioni tra metà luglio e fine settembre, quindi agosto è un momento utile per completare la procedura d’iscrizione online.

. Molti atenei aprono le iscrizioni tra metà luglio e fine settembre, quindi agosto è un momento utile per completare la procedura d’iscrizione online. Ultime iscrizioni ai test di settembre . Per i corsi ad accesso programmato, agosto è il mese in cui chiudono le iscrizioni ai test nazionali (Professioni Sanitarie, IMAT ecc). Occorre quindi rimanere aggiornato con le scadenze dei bandi pubblicati sui siti ufficiali delle università.

. Per i corsi ad accesso programmato, agosto è il mese in cui chiudono le iscrizioni ai test nazionali (Professioni Sanitarie, IMAT ecc). Occorre quindi rimanere aggiornato con le scadenze dei bandi pubblicati sui siti ufficiali delle università. Riapertura graduatorie o scorrimenti. In alcuni casi, ad agosto si può essere ammessi ai corsi per effetto dello scorrimento delle graduatorie oppure si possono riaprire le domande per i posti residui.

In tutti i casi è fondamentale consultare con attenzione il sito dell’università di interesse, leggere i bandi e rispettare le scadenze per evitare esclusioni.

Cosa serve per iscriversi all’università ad agosto

I documenti richiesti per iscriversi all’università ad agosto sono gli stessi necessari per gli altri periodi. Solitamente è necessario avere a disposizione:

Codice fiscale e documento d’identità

Diploma di maturità (anche solo la dichiarazione sostitutiva in attesa dell’originale)

Eventuali certificazioni linguistiche o altri titoli richiesti (per i corsi specifici)

Documento che attesti il superamento del test, se previsto

Ricevuta del pagamento della prima rata o il contributo di iscrizione

Ogni università gestisce la procedura di immatricolazione tramite portali online (come InfoStud, Esse3 ecc) e in alcuni casi è possibile anche richiedere assistenza tramite helpdesk o appuntamenti in presenza.

Se hai sostenuto un test locale o nazionale ricordati di seguire le indicazioni sulle graduatorie e sulle tempistiche per accettare il posto!

Vantaggi e svantaggi di iscriversi all’università ad agosto

Sebbene possa sembrare tardi, iscriversi all’università ad agosto può avere diversi vantaggi e svantaggi, soprattutto per chi ha bisogno di un po’ più di tempo per decidere.

Vantaggi:

Più chiarezza su eventuali test, bandi e graduatorie già pubblicate

Maggiore consapevolezza della scelta, dopo aver valutato con calma tra le varie opzioni

Possibilità di accedere a corsi che prevedono immatricolazioni tardive o posti disponibili

Svantaggi:

Meno tempo per organizzarsi con alloggi, spostamenti o borse di studio

Alcune agevolazioni (come le borse regionali) potrebbero avere scadenze precedenti

Rischio di perdere il posto per mancanza di tempestività, soprattutto per corsi a numero chiuso

In ogni caso, è importante agire rapidamente e informarsi su ogni aspetto burocratico e didattico prima di procedere con l’iscrizione.

Le alternative offerte da università private e telematiche

Se i corsi di laurea statali hanno spesso scadenze rigide e finestre di immatricolazione concentrate tra luglio e settembre, esistono percorsi universitari che offrono maggiore flessibilità nei tempi di iscrizione. È il caso delle università private e degli atenei telematici, che consentono di iscriversi tutto l’anno senza subire la pressione delle scadenze tradizionali.

Le università telematiche sono pensate apposta per adulti che lavorano o giovani che desiderano un approccio formativo più flessibile. I corsi sono interamente online, con piattaforme attive 24/7 e tutor dedicati. Ciò significa che chi decide di iscriversi all’università ad agosto, può farlo senza dover attendere l’anno accademico successivo.

Anche diverse università private adottano un metodo di iscrizione simile. Alcuni atenei prevedono più sessioni di accesso durante l’anno, o addirittura immatricolazioni aperte fino a esaurimento posti. Le selezioni avvengono spesso tramite colloqui motivazionali, test interni o valutazione del curriculum scolastico, e possono svolgersi anche in estate inoltrata.

Non è mai troppo tardi per iscriversi

In definitiva, iscriversi all’università ad agosto è possibile. L’importante è agire con lucidità, informarsi con attenzione e non perdere di vista le scadenze. Oltre alle università statali, ricorda che esistono atenei privati e telematici, che offrono la possibilità di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno. Queste opzioni possono essere ideali per chi desidera iniziare da subito, senza dover attendere l’anno accademico successivo.

Se sei ancora indeciso sul percorso da scegliere, puoi approfittare degli strumenti di orientamento online, come i test attitudinali (orientamento o riorientamento) o le guide ai corsi di laurea.

In alternativa puoi consultare i nostri iter professionali e confrontare gli sbocchi lavorativi reali di ogni facoltà.