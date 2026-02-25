INVALSI 2026: date e informazioni utili per i maturandi

Le prove Invalsi 2026 tornano protagoniste nel calendario scolastico degli studenti di quinta superiore. Anche quest’anno, i test rappresentano un passaggio obbligatorio per l’ammissione all’esame di Maturità e si svolgeranno nella seconda metà di marzo, secondo le indicazioni ufficiali dell’INVALSI e del MIM.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle prove Invalsi 2026.

Calendario prove Invalsi 2026

Le prove Invalsi 2026 per la quinta superiore si svolgeranno nella finestra compresa tra il 2 e il 31 marzo 2026.

Non esiste un unica data nazionale, ogni istituto scolastico organizza il proprio calendario interno scegliendo i giorni specifici all’interno della finestra indicata. Ciò significa che studenti di scuole diverse potrebbero sostenere i test in momenti diversi.

Le prove si svolgeranno in modalità CBT (Computer Based Testing) e riguardano tre ambiti disciplinari:

Italiano

Matematica

Inglese (reading e listening)

È prevista anche una sessione suppletiva, destinata agli assenti giustificati, che si svolgerà tra il 21 maggio e il 5 giugno.

Le prove Invalsi sono obbligatorie per accedere alla Maturità 2026?

Si. Le prove Invalsi sono requisito di ammissione all’esame di Stato per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. Questo significa che la partecipazione ai test è necessaria per poter sostenere la Maturità, salvo casi particolari documentati.

È però importante chiarire che il punteggio ottenuto nelle prove Invalsi non incide sul voto finale d’esame. I risultati non entrano quindi nel calcolo del credito scolastico e non influenzano l’esito delle prove.

Preparati ora per le prove Invalsi 2026

Prepararsi alle prove Invalsi significa soprattutto fare un check realistico sul proprio livello. Non serve uno studio intensivo dell’ultimo minuto, ma un ripasso mirato delle competenze chiave:

comprensione del testo

capacità di analisi

matematica

ragionamento logico

inglese (writing e listening)

Uno degli aspetti più importanti è il provare a simulare le condizioni della prova reale durante gli allenamenti, in modo tale da adattarsi alla gestione del tempo e dello stress prima della prova ufficiale.

Il nuovo Curriculum dello studente

Uno degli elementi più rilevanti riguarda il Curriculum dello studente, documento allegato al diploma. I risultati delle prove Invalsi verranno inserite all’interno del Curriculum, insieme ad altre informazioni relative al percorso scolastico, competenze linguistiche e attività svolte durante gli anni di studio.

Tuttavia, questi elementi non andranno a modificare il voto finale di Maturità, ma renderanno il diploma più descrittivo. Il Curriculum potrà essere infatti usato in fase di immatricolazione universitaria o in eventuali selezioni per corsi post-diploma, offrendo un quadro più completo delle competenze maturate nel corso degli anni.

Osserviamo quindi come le prove Invalsi 2026 assumono un valore informativo molto più ampio rispetto al passato. Non andranno a determinare l’esito degli esami, ma contribuiscono a delineare il profilo complessivo dello studente.

Un banco di prova prima dell’università

Per chi sta per concludere l’ultimo anno di liceo, questo momento dell’anno non è soltanto un passaggio obbligatorio verso la Maturità, ma anche un’occasione concreta di autovalutazione in vista dell’università.

Infatti, le competenze messe alla prova (comprensione del testo, logica matematica, capacità di analisi e padronanza della lingua inglese) sono le stesse richieste nei test di ammissione a numero programmato. Quindi marzo si rivela una fase utile per capire il proprio livello di preparazione prima di affrontare scelte decisive come l’iscrizione a un corso di laurea.

Se sei in quinta superiore, questo è il momento giusto per fare un serio check sulla tua preparazione. Prova un test di orientamento per chiarirti le idee sui corsi di laurea che vorresti fare e allenati con le simulazioni dei test di ammissione. Ti servirà più di quanto pensi nei prossimi mesi!