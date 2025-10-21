Intercultura, borse di studio per studiare all’estero

Sono aperte fino al 10 novembre le iscrizioni al concorso di Intercultura per l’anno scolastico 2026-2027, per studiare all’estero.

Il concorso è rivolto a studenti delle superiori nati tra l’1 luglio 2008 e il 31 agosto 2011.

I programmi si svolgono in 50 diverse destinazioni e permettono di frequentare una scuola all’estero e vivere con una famiglia locale. Disponibili inoltre più di 1.000 borse di studio per studenti con Isee inferiore ai 40mila euro, assegnate in base a criteri economici e di merito. È possibile beneficiare anche delle borse del Programma Itaca di Inps.

Requisiti per partecipare

I requisiti per partecipare:

Essere iscritti a una scuola superiore del territorio italiano o di San Marino.

Essere nati tra il 1° luglio 2008 e il 31 agosto 2011 (attenzione: i requisiti di età variano in base al programma e al Paese scelto e in alcuni casi possono essere diversi da quelli qui indicati). I Paesi della destinazione sono disponibili qui.

Iscriversi al concorso Intercultura utilizzando la pagina www.intercultura.it/iscriviti e versare la quota di 60 euro (non rimborsabile) entro il 10 novembre 2025.

Completare il percorso di selezione, seguendo le istruzioni dei volontari locali, compilando e inviando il fascicolo di partecipazione online entro il 15 dicembre 2025

Essere in buona salute

Gli studenti che stanno partecipando a un programma all’estero con Intercultura, annuale o semestrale, nel ciclo 2025-26, non potranno iscriversi per il concorso ai programmi 2026-27.

Che cosa comprende il programma?

Per tutti i vincitori del concorso il programma comprende:

la selezione e il percorso di formazione prima, durante e dopo il soggiorno all’estero

il viaggio internazionale con vettori scelti da Intercultura

l’ospitalità in famiglia o residenza scolastica per tutta la durata del programma

la frequenza della scuola e i libri di testo

i trasporti scolastici

l’assistenza all’estero

la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi

l’assicurazione medica per tutta la durata del soggiorno (le condizioni assicurative sono disponibili in questa pagina)

l’assistenza per le pratiche per ottenere il visto, se necessario.

la certificazione con l’attestazione degli obiettivi formativi perseguiti e delle competenze attese. La certificazione viene rilasciata solo al completamento della fase per cui è prevista: 1) quella per la Selezione viene rilasciata solo a completamento del fascicolo 2) quella per la formazione, solo dopo aver frequentato tutto il corso di formazione 3) quella per lo svolgimento del programma all’estero, al rientro dallo stesso.

La durata del programma

La durata effettiva dei programmi è definita in base al calendario scolastico del Paese di destinazione (ad esempio un anno scolastico in Finlandia corrisponde a circa dieci mesi di durata da agosto a giugno; la durata media di un programma semestrale è di circa 5 mesi).