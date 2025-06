Intelligenza Artificiale e Comunicazione: via al nuovo corso di laurea dell’Insubria

La comunicazione non è più quella di una volta. Oggi chi lavora in questo campo deve saper leggere i cambiamenti in tempo reale, muoversi tra piattaforme digitali, algoritmi e intelligenza artificiale. Proprio per rispondere a questa evoluzione, l’Università dell’Insubria ha ripensato il suo Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione, puntando su un approccio più attuale, pratico e multidisciplinare.

Il corso si concentra ora su un unico indirizzo, quello della comunicazione istituzionale e d’impresa, arricchito da nuovi insegnamenti dedicati all’intelligenza artificiale, alle sue applicazioni e alle implicazioni etiche, giuridiche e culturali. Una scelta che guarda al futuro e punta a formare professionisti consapevoli, in grado di usare le tecnologie senza essere sopraffatti.

Un percorso unico tra comunicazione e intelligenza artificiale

L’evoluzione del corso era già iniziata nel 2024, con la scelta di unificare i diversi indirizzi in un unico percorso dedicato alla Comunicazione Istituzionale e di Impresa. Una decisione nata dall’ascolto del territorio e dalle esigenze di enti pubblici, aziende e organizzazioni non profit.

Il risultato è stato immediato e l’aumento delle iscrizioni ha confermato che la direzione era quella giusta. Ma l’Insubria ha deciso di spingersi oltre, introducendo nel biennio magistrale una serie di corsi dedicati all’intelligenza artificiale, pensati per affrontare il tema da più prospettive.

L’intelligenza artificiale come sfida culturale

L’IA non è solo un insieme di strumenti tecnici. È anche una questione culturale, politica, etica. E per chi lavora nella comunicazione, diventa sempre più importante comprenderla fino in fondo. Per questo, il nuovo corso dell’Insubria propone insegnamenti interdisciplinari che analizzano l’intelligenza artificiale da diversi punti di vista.

Tra gli insegnamenti previsti ci sono:

Introduzione all’intelligenza artificiale e sue applicazioni

Filosofia dell’intelligenza artificiale

Teoria politica e IA

Diritto dell’internet e IA

L’obiettivo non è solo quello di insegnare a usare questi strumenti, ma soprattutto di sviluppare spirito critico, riflessione, capacità di analisi. L’IA non è neutrale, e chi comunica deve saperlo.

Una formazione aperta e permeabile

Uno degli aspetti più innovativi del progetto riguarda l’accessibilità e l’apertura dei nuovi insegnamenti. I corsi sull’intelligenza artificiale non saranno riservati esclusivamente agli studenti del biennio magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione, ma saranno aperti anche ad altri iscritti, provenienti da corsi triennali, magistrali e a ciclo unico. Inoltre, sarà possibile frequentare anche come studenti singoli, rendendo l’università ancora più permeabile rispetto alle esigenze di aggiornamento e formazione continua del territorio.

Questo approccio riflette una visione moderna dell’istruzione superiore, che non si limiti a formare figure professionali verticali, ma promuove la diffusione dei saperi, valorizzando le competenze trasversali e favorendo il dialogo tra ambiti disciplinari diversi.

IA e comunicazione d’impresa, nuove competenze

L’introduzione strutturata dell’intelligenza artificiale nel corso nasce anche da un’esigenza molto concreta: il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente, e le aziende hanno bisogno di figure capaci di operare in contesti sempre più digitalizzati, automatizzati e orientati ai dati.

Dal ‘tone of voice’ aziendale alle strategie sui social, la generazione automatica di contenuti o persino l’analisi predittiva dei comportamenti di consumo.. l’IA è già parte del lavoro quotidiano di chi si occupa di comunicazione. Il corso dell’Insubria prepara a tutto questo, combinando teoria, sperimentazione pratica e uno sguardo critico sulle tecnologie.

Grande importanza è data anche alla componente laboratoriale, infatti gli studenti lavorano su progetti reali in contesti professionali differenti, dove l’intelligenza artificiale viene affrontata come strumento operativo e oggetto d’analisi.

Un approccio trasversale e interdisciplinare alla formazione

Uno degli aspetti più innovativi del progetto formativo dell’Insubria è l’idea di non confinare con l’intelligenza artificiale un ambito specialistico, ma di integrarla trasversalmente in altri percorsi universitari. L’IA, infatti, tocca e trasforma anche discipline apparentemente lontane come la linguistica, la storia dell’arte, la didattica, la medicina e le scienze cognitive.

L’università dell’Insubria si propone così di creare un ecosistema formativo capace di diffondere i saperi diversi, rendendo l’intelligenza artificiale una chiave per leggere il mondo, non solo un insieme di tool da usare. In questo modo, si punta a formare comunicatori consapevoli, in grado di scegliere, valutare e non limitarsi a eseguire.

Ormai, l’intelligenza artificiale non è più un’area separata, ma parte integrante della comunicazione, della cultura e delle relazioni. Per questo, chi studia comunicazione oggi deve imparare a viverci dentro, con responsabilità e capacità critica. Il percorso proposto dall’Insubria va proprio in questa direzione e potrebbe presto diventare un modello da seguire anche per altri corsi universitari in Italia.