Inspire me. Il progetto dei giovani contro il razzismo

Prevenire le discriminazioni e sensibilizzare i giovani è l’obiettivo della Fondazione Ismu ETS in partnership con Lo Scrigno Cooperativa Onlus e Nuove Radici APS, nell’ambito delle iniziative legate alla XXI Settimana di Azione contro il Razzismo, promossa fra il 17 e il 23 marzo 2025 dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, UNAR.

Per la giornata internazione per l’eliminazione della discriminazione razziale prevista il 21 marzo, le tre associazioni hanno dato vita al progetto INSPIRE ME per sensibilizzare e favorire la cultura dell’inclusione, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, in particolare fra i giovani, attraverso attività educative, culturali, artistiche e sportive.

Il programma di Inspire me

Il progetto si è aperto ieri, martedì 18 marzo alle ore 17.00 con Giovani a confronto in una società multiculturale contenuti multimediali realizzati grazie ai contributi dei ragazzi e ragazze delle scuole di Gratosoglio, un quartiere particolarmente difficile di Milano.

Il 20 marzo, dalle 15.30 alle 18.00, presso la Sala Bomprezzi, Casa dei Diritti, via De Amicis 10 di Milano, si svolgerà l’evento finale dal titolo Le reti territoriali di prevenzione e contrasto del razzismo e delle discriminazioni. Il ruolo dei/delle giovani, con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel progetto INSPIRE ME ed esponenti istituzionali. Il seminario vuole proporre una riflessione sulle sinergie tra le associazioni locali attraverso anche lo scambio delle buone pratiche sul coinvolgimento delle nuove generazioni nelle strategie di prevenzione e contrasto del razzismo e delle discriminazioni.

Il progetto INSPIRE ME

Il progetto consiste nella realizzazione di una serie di laboratori creativi con studenti e studentesse adolescenti che frequentano Il Centro di Aggregazione Giovanile, CAG Lo Scrigno, nel quartiere Gratosoglio dove i giovani vivono le problematiche della periferia: diseguaglianze socioeconomiche, opportunità ridotte, povertà educativa; dispersione scolastica, degrado, discriminazioni. Gratosoglio è un quartiere della periferia Sud di Milano dove vivono quasi 10mila persone, in maggioranza nelle case popolari, con un altissimo tasso di residenti stranieri (oltre il 30%) e dove è nato il popolare cantante Mahmood.