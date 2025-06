In uscita la nuova Guida agli ITS Academy

Indice Scegliere un ITS

Uscirà martedì 10 giugno, la nuova Guida agli ITS Academy 2025/2026 di Campus Editori. Sono 156 pagine gratuite, 24 in più dell’edizione scorsa, che passa in rassegna, gli indirizzi, i corsi erogati e le professioni formate da tutte le 148 Accademie Tecnologiche Italiane, suddivise nei 10 principali macro-settori produttivi del Made in Italy: energia; mobilità e logistica (ripartita in sezione terrestre e sezione marittima); chimica e nuove tecnologie; agroalimentare; casa e ambiente; meccatronica; sistema moda; imprese e terzo settore; beni culturali e turismo; comunicazione e dati. I responsabili nazionali di ciascun settore descrivono le principali discipline studiate e i ruoli professionali ai quali preparano.

Realizzaa da Campus Editori con il patrocinio di Rete ITS Italy e Indire, Istituto Nazionale Documentazione e Innovazione e Ricerca Educativa, la Guida mostra il trend sorprendente di questi istituti, passati da 26mila a oltre 46mila studenti nell’ultimo biennio, con una crescita che dal 2021 al 2023 è stata del 43% (indagine Excelsior Indire). “Un incremento dovuto all’investimento di 1,5 miliardi di euro nel Pnrr”, spiega il Ministro di Istruzione e Merito Giuseppe Valditara, che nella guida analizza in 4 pagine il fenomeno ITS: “Ai 530 milioni di euro ministeriali stanziati per i laboratori, ai 720 milioni per l’ampliamento della didattica, ai 370 milioni per i loro campus e ai 124 milioni per i laboratori delle scuole aderenti al 4+2”, spiega il titolare del dicastero all’istruzione, “una formula che già ha visto raddoppiare gli studenti dai 3mila del primo anno sperimentale 2024/2025 agli oltre 6mila prenotati per il 2025/2026”.

Gli ITS sono gli Istituti Tecnici Superiori: scuole di alta formazione tecnica post-diploma nate per colmare il divario tra la formazione tradizionale e le esigenze delle imprese. Offrono corsi biennali o triennali (EQF livello 5) in diversi settori industriali e tecnologici.

I neodiplomati ITS contrattualizzati a un anno dal titolo sono l’85% per cento del tolale, per oltre il 90% in settori professionali pertinenti a quello di formazione. E i non collocati sono in genere giovani che proseguono gli studi iscrivendosi al terzo anno di università o che optano per altre esperienze in Italia o all’estero.

Dal 10 giugno è inviata gratuitamente in pdf a tutte le oltre 9.102 scuole secondarie italiane di secondo grado, per raggiungere i loro circa 2,6 milioni di iscritti. Inoltre, a circa 260mila docenti e studenti presenti nel database del Salone dello Studente e a 160mila del data base di Milano Finanza.

Dalla stessa data il volume è scaricabile gratis online al sito www.salonedellostudente.it. Inoltre, su www.milanofinanza.it e https://edicoladigitale.milanofinanza.it/class/newsstand, se abbonati ad altri giornali di Class Editori, oppure acquistabile individualmente.

Il manuale, suddiviso in 6 capitoli, raccoglie anche i pareri degli ex studenti ITS, i link per restare aggiornati, gli enti per il diritto allo studio per sovvenzioni, convenzioni e borse di studio; l’analisi al raggi X di molte grandi realtà formative ITS, per entrare in profondità nella didattica come nelle potenzialità occupazionali, e il calendario completo delle iniziative di Campus, dove incontrare gli ITS di persona alle fiere del Salone dello Studente, nei webinar in streaming e sull’app CampusHub attivata da pochi mesi.