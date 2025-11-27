 In Ucraina sono oltre 2.800 le scuole danneggiate dalla guerra - Universita.it
Quest'anno, oltre 340 strutture scolastiche in Ucraina sono state danneggiate o distrutte, interrompendo l'apprendimento dei bambini.

In Ucraina sono oltre 2.800 le scuole danneggiate dalla guerra

da | Nov 2025 | News | 0 commenti

Indice
1. L’UNICEF in Ucraina

Quest’anno, oltre 340 strutture scolastiche in Ucraina sono state danneggiate o distrutte, interrompendo l’apprendimento dei bambini e privandoli del loro diritto all’istruzione.
Questo porta il numero totale di scuole danneggiate o distrutte a 2.800 dall’escalation della guerra nel febbraio 2022. Dato che questo è il numero di
incidenti verificati solo dall’ONU, il numero reale è probabilmente più alto.

Durante quest’anno scolastico, 4,6 milioni di bambini in Ucraina dovranno affrontare ostacoli all’istruzione, poiché stanno vivendo il quarto anno accademico in piena guerra. I continui attacchi danneggiano o distruggono le scuole e minacciano la vita dei bambini. Molte scuole, soprattutto nelle zone di frontiera, rimangono chiuse a causa delle ostilità o della mancanza di rifugi adeguati, costringendo quasi un milione di bambini a studiare online. Circa un milione di minori frequenta le lezioni online, in un contesto caratterizzato da difficoltà di connessione e limitazioni nella socializzazione con i coetanei.

L’UNICEF in Ucraina

L’Unicef insieme al Governo e ai partner locali, ha permesso a più di mezzo milione di bambini di accedere a un’istruzione formale o non formale inclusiva, compreso l’apprendimento sicuro in presenza, che è il più efficace, e li ha aiutati a recuperare il ritardo scolastico attraverso corsi di recupero.

Quest’anno ricorre il decimo anniversario dell’adozione della Dichiarazione sulle scuole sicure, un impegno globale volto a proteggere il diritto dei bambini all’istruzione durante la guerra, a sostenere la continuazione dell’istruzione e a prevenire l’uso militare delle scuole.
Alla Conferenza internazionale sulla Dichiarazione sulle scuole sicure che si è svolta a Nairobi il 25 e 26 novembre, l’UNICEF si è unito a Governi, bambini, difensori dei giovani e molti altri per discutere su come proteggere meglio l’istruzione dei bambini nei conflitti armati e rinnovare questo impegno globale.


Proteggere le scuole e il diritto dei bambini all’istruzione non è facoltativo durante la guerra, ma è imperativo. L’UNICEF esorta i partner internazionali a
continuare a sostenere il settore dell’istruzione in Ucraina come investimento non negoziabile nei bambini e nel futuro del Paese.

