Impatto AI sul lavoro: quali professioni rischiano e quali sono al sicuro?

L’avanzata dell’intelligenza artificiale sta ridefinendo il mondo del lavoro. Dalle scrivanie degli uffici alle corsie degli ospedali, sempre più settori sono attraversati da un cambiamento profondo, spesso accelerato dall’uso di strumenti AI. Ma cosa significa davvero per chi sta scegliendo oggi il proprio percorso universitario? L’impatto dell’AI sul lavoro è un tema centrale per chi guarda al futuro con spirito pratico e voglia di costruirsi una carriera duratura.

Non si tratta solamente di lavori che scompaiono, ma di una vera e propria trasformazione del mondo in cui lavoriamo. Ecco perché è importante capire quali professioni sono maggiormente esposte all’automazione e quali invece sembrano destinate a rimanere.. almeno per il prossimo futuro.

Le professioni più a rischio per l’impatto dell’AI sul lavoro

Secondo le analisi più recenti, le categorie professionali che svolgono attività ripetitive, codificabili o digitali sono quelle che registrano il più alto livello di “applicabilità AI”. Questo significa che in determinati ambiti è più facile che l’intelligenza artificiale possa assumere compiti che oggi sono svolti da esseri umani, automatizzando processi e velocizzando l’input.

Tra i ruoli più esposti troviamo:

Interpreti e traduttori

Assistenti alla clientela e operatori telefonici

Scrittori e autori

Addetti al supporto amministrativo

Programmatori di macchine a controllo numerico

Annunciatori radiofonici e tecnici di vendita

In molti di questi casi, l’AI non elimina del tutto il lavoro umano, ma lo trasforma. Ad esempio, un grafico pubblicitario può usare strumenti generativi per creare bozze visive più rapidamente, concentrandosi poi su concetti originali e coerenza visiva del brand. Oppure un copywriter o un content creator può utilizzare supporti per abbreviare i tempi di produzione, concentrandosi su creatività e strategia. Allo stesso modo, chi lavora nel customer care può delegare la gestione delle richieste più semplici a chatbot, dedicandosi ai casi più complessi che richiedono empatia e problem solving.

Il vero rischio, quindi, non è “perdere il posto”, ma non sapersi adattare a questa evoluzione. L’impatto dell’AI sul lavoro premia chi sarà in grado di integrarla nella propria professione, non chi si oppone al cambiamento.

I lavori (apparentemente) a riparo dall’intelligenza artificiale

A fronte dei ruoli più esposti, esistono anche categorie che mostrano una bassa probabilità di automazione, almeno nel breve-medio termine. Si tratta, in gran parte, di professioni manuali, artigianali o ad alta componente fisica, dove il contributo umano resta imprescindibile.

Tra le professioni meno vulnerabili all’impatto AI sul lavoro troviamo:

Assistenti infermieristici e operatori sanitari

Addetti alle pulizie, giardinieri, manutentori del verde

Imbianchini, muratori e meccanici

Cuochi e addetti al settore alberghiero

Operatori su impianti o mezzi di trasporto

Professionisti della disinfestazione o della sicurezza ambientale

In questi casi, la presenza fisica, la manualità e la capacità di adattarsi a situazioni non prevedibili rendono difficile, almeno per ora, una sostituzione completa da parte dell’AI. Tuttavia, anche in questi settori si assiste a una crescente integrazione di tecnologie smart. Pensiamo solamente alla domotica nell’edilizia, ai robot da cucina o ai sensori di sistemi ambientali.

I lavori che l’AI non potrà (probabilmente) mai sostituire

Accanto alle categorie più protette sul piano fisico, esistono alcune professioni intellettuali che, pur lavorando a stretto contatto con l’intelligenza artificiale, sono ritenute strategiche proprio perché guidano, supervisionano o orientano il suo sviluppo.

Tra queste, tre ruoli spiccano per la loro combinazione di competenze tecniche, pensiero critico e capacità decisionali:

Programmatore e sviluppatore – Anche se l’AI può scrivere codice, serve sempre un esperto umano per controllare, correggere e gestire architetture complesse. È una figura chiave per lo sviluppo e la supervisione dei sistemi stessi di intelligenza artificiale.

– Anche se l’AI può scrivere codice, serve sempre un esperto umano per controllare, correggere e gestire architetture complesse. È una figura chiave per lo sviluppo e la supervisione dei sistemi stessi di intelligenza artificiale. Biologo e ricercatore scientifico – Le scoperte in campo medico e biologico richiedono intuito, creatività e una profonda comprensione della complessità dei sistemi viventi. L’AI può affiancare, ma non potrà mai sostituire il pensiero scientifico umano.

– Le scoperte in campo medico e biologico richiedono intuito, creatività e una profonda comprensione della complessità dei sistemi viventi. L’AI può affiancare, ma non potrà mai sostituire il pensiero scientifico umano. Ingegnere energetico ed esperto di sostenibilità – La transizione ecologica è un processo guidato da sfide normative, ambientali e tecnologiche complesse. Solo l’essere umano, con una visione d’insieme, può progettare soluzioni sostenibili a lungo termine.

Queste figure non solo resistono all’automazione, ma spesso sono coinvolte nella creazione e nel governo dell’AI stessa. Chi si forma in questi ambiti ha, di fatto, una doppia garanzia e continuità occupazionale.

Come orientarsi nella scelta universitaria?

Per orientarsi nel panorama universitario di oggi, è fondamentale valutare l’esposizione del proprio settore d’interesse all’automazione. Prima di scegliere un corso di laurea, chiediti quanto quella professione potrà essere trasformata dall’intelligenza artificiale e in che modo potrai interagire con essa. Le scelte migliori non sono necessariamente quelle più “alla moda”, ma quelle che offrono solidità nel tempo, come l’informatica, la biologia o l’ingegneria energetica. Anche discipline meno tecniche, come il design strategico, la pedagogia o la psicologia clinica, rappresentano ambiti in cui il valore umano resta insostituibile.

Allo stesso tempo, le soft skills diventano sempre più decisive. Competenze come l’empatia, la comunicazione efficace, leadership o problem solving, non possono essere replicate da un algoritmo, e costituiscono un vantaggio competitivo in qualsiasi ambito.

Per chi vuole approfondire, sul nostro portale sono disponibili guide dettagliate ai corsi di laurea più promettenti, test di orientamento gratuiti e simulazioni per i principali test di ammissione universitari.

L’impatto dell’AI sul lavoro è un rischio o un’opportunità?

Il cambiamento è già in atto, e non è più reversibile. L’intelligenza artificiale ha un impatto profondo sul lavoro, ma la sua portata non è distruttiva. Anzi, al contrario, per chi è in grado di comprenderla e sfruttare le potenzialità, rappresenta una straordinaria opportunità di crescita professionale.

Oggi, più che mai, è il momento di costruire un futuro in cui la tecnologia sia un alleato, non un ostacolo. Per farlo c’è bisogno di persone formate, consapevoli e curiose, giovani che scelgono il corso universitario con uno sguardo lucido sul futuro.

Vuoi capire qual è il tuo futuro nel mondo del lavoro?

Scopri i test di orientamento gratuiti su Universita.it, esplora gli iter professionali per ogni ambito e prova subito una simulazione del test di ammissione!

L’università comincia da qui.