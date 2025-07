Immatricolazione Medicina 2025/26, cosa fare dopo il semestre filtro?

Con la riforma dell’accesso a Medicina ormai pienamente operativa, il Ministero dell’Università ha definito le modalità e scadenze per l’immatricolazione a Medicina all’anno accademico 2025/26. Il nuovo sistema, basato sul semestre aperto, supera il test tradizionale e introduce un meccanismo di selezione fondato sul merito accademico. La pubblicazione della graduatoria nazionale segnerà l’avvio ufficiale delle procedure per l’ingresso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria.

Vediamo nel dettaglio come funzionano punteggi, tempistiche e opportunità per gli studenti che intendono iscriversi a Medicina dopo il semestre filtro.

Pubblicazione graduatoria Medicina fissata per il 12 gennaio 2026

Il punto di partenza per l’immatricolazione a Medicina è la pubblicazione della graduatoria nazionale, prevista per il 12 gennaio 2026. La graduatoria sarà consultabile online, direttamente dall’area riservata del portale di Universitaly, piattaforma ufficiale per l’accesso ai corsi universitari regolati a livello ministeriale.

Il posizionamento in graduatoria sarà determinato esclusivamente dai risultati ottenuti negli esami del semestre aperto. Ogni studente avrà sostenuto tre esami con domande a risposta multipla, valutate secondo il seguente criterio:

+1 punto per le risposte corrette

-0,25 per le risposte errate

0 punti per le risposte non date

I risultati saranno poi espressi in trentesimi, con la possibilità di ottenere la lode. La graduatoria nazionale sarà calcolata sulla somma matematica dei punteggi ottenuti nei tre esami.

Prima finestra per l’immatricolazione a Medicina dal 13 al 16 gennaio 2026

Una volta pubblicata la graduatoria di Medicina, gli studenti UE e non UE residenti in Italia potranno avviare le pratiche per l’immatricolazione a Medicina. Il calendario sarà articolati in più fasi, in modo tale da garantire la copertura dei posti disponibili:

Dal 13 al 16 gennaio 2026: immatricolazione presso la prima sede utile, secondo l’ordine di preferenze indicato durante l’iscrizione al semestre aperto. Questa finestra è valida solo per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia o già presente sul territorio nazionale.

Chi non si immatricola entro il termine indicato all’interno del bando, perderà il diritto all’accesso alla sede assegnata. Tuttavia, restano previste ulteriori opportunità per chi non risulta collocato utilmente nella prima fase.

Posti residui e seconda possibilità, cosa accade dal 21 gennaio?

Nel caso in cui alcuni posti risultassero ancora disponibili dopo la prima finestra, l’immatricolazione a Medicina proseguirà attraverso una nuova fase, riservata agli studenti che non hanno ottenuto l’accesso alle sedi indicate di preferenza.

Dal 21 al 23 gennaio 2026 , gli studenti potranno selezionare nuove sedi universitarie con posti residui ancora disponibili

, gli studenti potranno selezionare nuove sedi universitarie con posti residui ancora disponibili Dal 26 al 29 gennaio 2026, chi ha esercitato una nuova preferenza potrà procedere all’immatricolazione secondo le nuove assegnazioni.

Questa procedura consente di ottimizzare l’assegnazione dei posti e ridurre le rinunce. Allo stesso tempo, permette agli studenti di accedere comunque a un corso di laurea in Medicina, anche se non nella sede inizialmente desiderata.

Immatricolazione Medicina per studenti non UE residenti all’estero

Per i candidati non comunitari residenti fuori dall’Italia, le modalità di immatricolazione a Medicina seguono un percorso parallelo. Anche in questo caso, la procedura si basa sulla posizione nella graduatoria nazionale, secondo le preferenze espresse al momento dell’iscrizione.

Dal 13 al 16 gennaio 2026 immatricolazione presso la prima sede utile

immatricolazione presso la prima sede utile I posti non occupati da studenti non UE entro il 21 gennaio 2026 saranno riassegnati agli studenti comunitari e non UE residenti in Italia, per garantire il pieno utilizzo dei posti disponibili.

L’uniformità del calendario tra le diverse categorie di studenti consente un coordinamento efficace della fase di ammissione, garantendo pari opportunità a tutti i candidati in regola con i requisiti.

Corsi affini e soluzioni alternative per chi resta fuori

Chi non riuscirà a ottenere l’immatricolazione a Medicina, attraverso la graduatoria, attraverso la graduatoria nazionale si potrà comunque accedere a percorsi affini, indicati in fase di iscrizione al semestre aperto. Si tratta di una possibilità concreta per proseguire il proprio percorso accademico in un ambiente sanitario.

I corsi affini consentono l’ingresso in sovrannumero, generalmente nel limite del 20% dei posti disponibili presso ciascun ateneo e rispetto lo stesso criterio di selezione, ossia il punteggio dei tre esami del semestre aperto.

Il calendario delle immatricolazioni per i corsi affini prevede:

Dal 3 al 6 febbraio 2026 : prima finestra di immatricolazione

: prima finestra di immatricolazione Dal 12 al 16 febbraio 2026 : possibilità di selezionare nuove sedi con posti disponibili

: possibilità di selezionare nuove sedi con posti disponibili Dal 17 al 20 febbraio 2026: ultima finestra per l’immatricolazione

Gli studenti potranno accedere solo alle sedi indicate al momento dell’iscrizione iniziale e, anche in questo caso, saranno selezionati in ordine decrescente di punteggio. È essenziale rispettare tutte le scadenze per non perdere definitivamente l’opportunità di proseguire gli studi in ambito medico-sanitario.

Come prepararsi per l’immatricolazione a Medicina?

La riforma dell’accesso a Medicina ha introdotto un sistema innovativo, che punta sulla formazione universitaria e sul merito anziché su una selezione preventiva. Il semestre aperto, oltre a garantire maggiore inclusività, fornisce agli studenti un primo contatto con le materie scientifiche del corso di laurea.

Per affrontare al meglio l’immatricolazione a Medicina è fondamentale che:

continui a monitorare il portale Universitaly per eventuali comunicazioni

conoscere le scadenze e rispettare i termini previsti

tenere pronta la documentazione necessaria

valutare fin da subito anche l’opzione dei corsi affini come piano alternativo

Il nuovo sistema di accesso alla laurea in medicina, basato sul semestre aperto e sulle graduatorie nazionali, rappresenta un cambiamento significativo per l’università italiana. Comprendere a fondo le modalità di calcolo dei punteggi, le scadenze per l’immatricolazione a Medicina e le opportunità offerte dai corsi affini è fondamentale per affrontare con consapevolezza ogni fase del percorso. Restare informati e seguire con attenzione il calendario ufficiale è il primo passo per trasformare la propria aspirazione in un percorso di studio concreto.