IMAT 2025, scopri le novità sul test di medicina in inglese

L’IMAT (International Medical Admission Test) rappresenta ogni anno un momento cruciale per migliaia di studenti che aspirano a entrare nei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria, tutti erogati in lingua inglese. L’edizione del 2025 porta con sé alcune novità e importanti conferme, soprattutto in relazione alla recente riforma del sistema di accesso ai corsi dell’area medica.

Una delle principali novità per l’edizione 2025 riguarda l’inclusione del corso di laurea di Medicina Veterinaria in lingua inglese tra i corsi accessibili tramite IMAT. In questo articolo andremo ad esplorare nel dettaglio data, struttura del test, graduatoria e tutte le novità previste per l’anno accademico 2025/2026.

IMAT 2025: data, struttura e punteggio del test

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha ufficializzato che l’IMAT 2025 si terrà mercoledì 17 settembre 2025. Il test si svolgerà contemporaneamente in tutte le sedi universitarie italiane che offrono il corso di laurea magistrale di Medicina in inglese.

L’IMAT 2025 mantiene la stessa struttura delle edizioni precedenti, contando 60 domande a risposta multipla da completare in 100 minuti. I quesiti sono suddivisi in cinque sezioni e coprono sia competenze logico-cognitive sia conoscenze scientifiche di base.



La struttura è la seguente:

Cultura generale 10 quesiti,

Ragionamento logico e problemi 10 quesiti,

Biologia 15 quesiti,

Chimica 15 quesiti,

Fisica e matematica 10 quesiti.

Ogni risposta corretta viene valutata 1,5 punti, le risposte errate -0,4 punti, mentre le risposte non date non hanno valore. La valutazione finale, modalità di correzione e graduatorie saranno stabilite dal MUR con il decreto ufficiale, atteso entro l’estate.

Posti disponibili e graduatoria IMAT 2025

Nell’anno accademico precedente, i posti per Medicina in inglese nelle università statali erano 919, riservati sia a cittadini UE che a candidati extra-UE residenti in Italia. Per l’anno accademico 2025/2026 non è stato ancora comunicato il numero definitivo, ma bisognerà attendere il decreto.

Al termine del test, le risposte dei candidati verranno corrette centralmente da CINECA e successivamente sarà pubblicata la graduatoria nazionale unica per l’IMAT, basata sul punteggio ottenuto durante la prova.

Gli esiti della graduatoria possono essere:

“Assegnati” quindi i candidati potranno immatricolarsi immediatamente nella sede indicata.

“Prenotati” quindi i candidati potranno decidere se attendere lo scorrimento per ottenere il posto in una sede più gradita.

L’immatricolazione sarà consentita solo entro una finestra temporale prestabilita, pena l’esclusione dalla graduatoria.

Il decreto del MUR e i prossimi passi

Con il decreto ministeriale relativo all’IMAT 2025 il MUR comunicherà tutte le informazioni ufficiali sul concorso, tra cui:

criteri di valutazione

programmi di studio consigliati

modalità e scadenze per l’iscrizione

date delle successive fasi del concorso

gestione delle graduatorie

La pubblicazione dovrebbe avvenire entro l’estate e sarà consultabile sul sito ufficiale del MUR. Gli aspiranti candidati dovranno quindi controllare attentamente e costantemente la pagina istituzionale, affinché non si perdano scadenze importanti.

Come affrontare l’IMAT?

Per affrontare l’IMAT con successo è richiesta una buona preparazione, mirata e consapevole. Il test è progettato per valutare sia la prontezza logica che le competenze scientifiche, rendendo necessaria una strategia di studio bilanciata.

Ecco alcuni strumenti fondamentali da includere nella preparazione all’IMAT:

Simulazioni del test : Eseguire simulazioni può aiutarti a prendere più confidenza con la struttura, imparare a gestire il tempo e a ridurre l’ansia. Esercitati subito con la nostra simulazione IMAT.

: Eseguire simulazioni può aiutarti a prendere più confidenza con la struttura, imparare a gestire il tempo e a ridurre l’ansia. Esercitati subito con la nostra simulazione IMAT. Archivio delle prove ufficiali : Ripassare ed esercitarsi con le domande degli IMAT precedenti permette di familiarizzare con lo stile dei quesiti e individuare quali ricorrono più frequentemente. Qui trovi un elenco completo degli IMAT degli anni precedenti.

: Ripassare ed esercitarsi con le domande degli IMAT precedenti permette di familiarizzare con lo stile dei quesiti e individuare quali ricorrono più frequentemente. Qui trovi un elenco completo degli IMAT degli anni precedenti. Studia con metodo: Non basta studiare tanto, è fondamentale studiare nel modo giusto. La guida gratuita disponibile sul nostro sito nasce da anni di esperienza tra scuola, università e formazione avanzata, e raccoglie i consigli più efficaci per apprendere con metodo, organizzare lo studio e superare gli esami in modo consapevole. Scarica subito l’e-book gratuito!

In bocca al lupo a tutti gli aspiranti!