III Giornata della Ricerca Biomedica e Sanitaria all’Università Link

La ricerca biomedica italiana si dà appuntamento all’Università degli Studi Link per la III Giornata della Ricerca Biomedica e Sanitaria, promossa dal Dipartimento di Scienze della Vita, della Salute e delle Professioni Sanitarie diretto dal Prof. Francesco Rossi. L’appuntamento è previsto per il 25 e 26 giugno presso la sede dell’Università degli Studi Link di Roma.

Promossa dal Dipartimento di Scienze della Vita, della Salute e delle Professioni Sanitarie, la manifestazione riunirà ricercatori, docenti, professionisti sanitari e giovani studiosi provenienti da università e centri di ricerca di tutta Italia, con oltre 190 contributi scientifici che spaziano dalla ricerca molecolare alla farmacologia, dalla ricerca clinica all’organizzazione sanitaria, fino alle applicazioni dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali in medicina.

Al centro dei lavori saranno la ricerca molecolare, la farmacologia, la ricerca clinica, l’organizzazione sanitaria, l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie digitali applicate alla salute. Ampio spazio sarà inoltre dedicato ai giovani ricercatori, protagonisti delle sessioni scientifiche attraverso comunicazioni orali, poster e presentazioni brevi.

Gli ospiti della Ricerca Biomedica e Sanitaria

Tra gli ospiti delle letture magistrali figurano Francesco Saverio Mennini, Robert Nisticò (Presidente AIFA), Franco Locatelli e Anna Teresa Palamara, chiamati a delineare le prospettive future della ricerca, della sanità e dell’innovazione medica.

A guidare questa iniziativa è il Prof. Francesco Rossi, una delle figure più autorevoli della farmacologia e della ricerca biomedica italiana. Professore Emerito di Farmacologia dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, già Rettore dell’Ateneo partenopeo e Vicepresidente della CRUI, autore di oltre 600 pubblicazioni scientifiche e inserito nella Top Italian Scientists, Rossi ha dedicato la propria carriera allo sviluppo della farmacologia clinica, della farmacovigilanza e della ricerca cardiovascolare, collaborando con prestigiosi centri nazionali e internazionali.

I temi scientifici trattati

I temi spaziano lungo tutta la filiera della ricerca biomedica. Si parte dalla ricerca di base, dalla biologia molecolare e dai meccanismi che sono alla base delle grandi scoperte mediche, per arrivare alla ricerca clinica, che rappresenta oggi uno dei settori più dinamici e promettenti.

Un altro tema centrale riguarda l’organizzazione sanitaria: come si formano i medici, come si strutturano le attività cliniche e come si sviluppa la ricerca all’interno delle istituzioni sanitarie.

Naturalmente grande attenzione sarà dedicata alle tecnologie digitali e all‘intelligenza artificiale.