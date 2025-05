I professionisti TECH hanno il 30% in più di trovare lavoro

Secondo i dati elaborati da Hunters Group il lavoro del fututo è destinato ai Tech. infatti, cresceranno le occasioni per sviluppatori software, analisti ed esperti in sicurezza informatica.

Il settore dell’Information and Communication Technology in Italia è in fermento, trainato dalla trasformazione digitale delle imprese e dalla crescente domanda di competenze specializzate.

Le aziende di qualunque settore sono alla ricerca di professionisti capaci di progettare, implementare e gestire soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Quali sono i professionisti più richiesti? Secondo i dati elaborati da Hunters Group, la domanda di personale ICT specializzato in Italia è trasversale e in continua crescita, ma le maggiori opportunità si concentrano su tre figure:

Software developer

Lo Sviluppatore di software è responsabile della creazione e della manutenzione di applicazioni e sistemi informatici. Si occupa di tradurre le esigenze di

business in codice, che si tratti di applicazioni web, mobile o desktop. La padronanza di linguaggi di programmazione come Java, Python, C#, JavaScript e framework specifici (es.React, Angular, Spring) è essenziale, così come la capacità di lavorare in team e di risolvere problemi complessi.

Data analyst

Nell’era dei Big Data, l’analista dati gioca un ruolo cruciale quando si tratta di trasformare i dati in informazioni di qualità per guidare le scelte.

Attraverso l’utilizzo di strumenti statistici, software di analisi e tecniche di visualizzazione, questi professionisti identificano trend,

pattern e insight fondamentali per prendere decisioni strategiche. Capacità di pensiero analitico, interpretazione dei dati e comunicazione efficace sono competenze chiave.

Cybersecurity specialist

Con la crescente sofisticazione delle minacce informatiche, la figura dello specialista in cybersecurity è diventata imprescindibile. Infatti, è responsabile della protezione dei sistemi, delle reti e dei dati aziendali da accessi non autorizzati, attacchi malware e violazioni della privacy. La sua

attività spazia dalla definizione di policy di sicurezza all’implementazione di misure di protezione (firewall, sistemi di rilevamento delle intrusioni), fino alla gestione di eventuali attacchi e alla formazione del personale. Certificazioni specifiche (es. CISSP, CompTIA Security+) sono spesso richieste.