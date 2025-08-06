Housing inclusivo: Bicocca lancia piattaforma per gli affitti

L’Università di Milano Bicocca ha avviato un ambizioso progetto di housing inclusivo, pensato per offrire supporto concreto agli studenti fuori sede in cerca di alloggi accessibili, sicuri e adeguati. In un contesto cittadino come quello milanese, dove il tema dell’abitare rappresenta una delle principali criticità per chi sceglie di trasferirsi, l’iniziativa dell’Ateneo si inserisce perfettamente in una delle strategie più ampie per l’accoglienza e inclusività del nostro Paese.

La nuova piattaforma digitale, sviluppata in collaborazione con la cooperativa sociale ‘La Cordata’, si chiama ABC – Abitare Bicocca Città. Si tratta di un nuovo sportello virtuale gratuito che mira a semplificare il processo di accesso agli alloggi per studenti, proponendo soluzioni a canoni calmierati e promuovendo allo stesso tempo la consapevolezza contrattuale e sociale dell’abitare condiviso.

Come funziona la piattaforma per l’housing inclusivo a Bicocca

Il cuore del progetto è quindi la piattaforma dove gli studenti possono consultare una vetrina di stanze e posti letto, contattare i proprietari tramite chat e chiedere supporto in tutte le fasi del processo abitativo. Il servizio è rivolto sia a studenti già immatricolati, sia a coloro che sono in fase di immatricolazione.

L’obiettivo è quello di favorire l’accesso al programma di housing inclusivo, attraverso soluzioni abitative che rispettano i criteri di sostenibilità economica e sociale. Ogni annuncio viene controllato per garantire qualità e trasparenza. Inoltre la piattaforma fornisce una guida dettagliata per supportare gli utenti nella stesura dei contratti e nella comprensione dei diritti e doveri legati alla locazione.

Anche i proprietari, che siano privati, enti o agenzie, possono inserire gratuitamente gli annunci, contribuendo all’ampliamento dell’offerta.

Il piano di crescita per il diritto allo studio

L’iniziativa dell’Università di Milano Bicocca non si limita alla creazione della piattaforma. Parallelamente, l’Ateneo ha ampliato in modo significativo la propria offerta di alloggi universitari, con un incremento del 47% dei posti letto. Attualmente, i posti totali disponibili sono 904, di cui 545 gestiti direttamente dall’Università e 359 messi a disposizione tramite convenzioni con operatori privati. Tra i vari, troviamo anche l’accordo con il CampusX, che ha contribuito con l’inserimento di 288 nuovi posti letto nella residenza di Novate Milanese.

Questa strategia di potenziamento dell’housing inclusivo si lega a una visione di università come spazio di vita, oltre che di apprendimento.

La Bicocca al centro del rilancio dell’housing universitario in Lombardia

Il progetto della Bicocca fa parte di un contesto più ampio di investimenti pubblici a favore dell’housing universitario. Infatti la Regione Lombardia, grazie ai fondi del MUR, ha stanziato 3,5 milioni di euro per riqualificare e ampliare le strutture residenziali destinate agli studenti, coinvolgendo dieci atenei, tra cui la Bicocca.

Nello specifico, l’Università Bicocca beneficerà della creazione di 144 nuovi posti alloggio, attraverso interventi di ristrutturazione e ampliamento delle strutture esistenti. Si tratta di un tassello molto importante nella costruzione di una rete di residenze accessibili e inclusive, in grado di rispondere concretamente alla domanda abitativa crescente.

La sinergia tra istituzioni, università e privati sta dando vita a un nuovo modello di housing inclusivo, capace di unire esigenze abitative, riqualificazione urbana e sviluppo comunitario.

L’housing inclusivo come leva strategica per attirare studenti

L’housing inclusivo è ormai riconosciuto come una delle leve strategiche per attirare studenti fuori sede e internazionali. La Bicocca lo ha compreso pienamento, ponendo l’abitare al centro delle proprie politiche universitarie. Infatti, le nuove residenze sono pensate non solo come semplici alloggi, ma come spazi di socializzazione, studio condiviso e crescita personale.

La presenza di servizi comuni, la vicinanza ai poli didattici e la qualità degli ambienti rappresentano fattori determinanti per garantire un’esperienza universitaria completa e soddisfacente. Inoltre, il coinvolgimento di soggetti no-profit e cooperative sociali contribuisce a mantenere alta la qualità dell’offerta e a promuovere valori di solidarietà, partecipazione e inclusività.

L’impegno della Bicocca in questo campo è coerente con la visione di un’università che guarda al futuro, che investe nella qualità della vita studentesca e che riconosca l’abitare come diritto fondamentale per il successo formativo.

Università Bicocca, un ateneo in continua evoluzione

La Bicocca, fondata nel 1998, è oggi uno degli atenei più dinamici e innovativi del panorama italiano. Situata al nord di Milano, in un quartiere moderno e strategicamente connesso con il resto della città, la Bicocca si contraddistingue per l’approccio interdisciplinare e la forte vocazione internazionale.

Offre corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico in ambiti che spaziano tra le scienze economiche-giuridiche, informatica, biotecnologie, psicologia e scienze naturali. L’ateneo ospita centri di ricerca di eccellenza e promuove costantemente l’innovazione didattica e tecnologica.

La qualità della didattica si accompagna a un’attenzione crescente per il benessere degli studenti, come dimostra l’impegno nell’ambito dell’housing inclusivo. Grazie alla piattaforma ABC, l’ampliamento dei posti letto e la partecipazione attiva ai progetti nazionali di riqualificazione, l’Ateneo dimostra una visione lungimirante, capace di coniugare diritto allo studio, innovazione sociale e qualità della vita.

Per gli studenti fuori sede, scegliere la Bicocca significa poter contare su un ecosistema accogliente, attento alle esigenze degli studenti e in continua evoluzione.