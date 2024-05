Graduatoria terza fascia ATA 2024-2027

Dal giorno 28 maggio, fino al 28 giugno sono aperte le domande per l’inserimento in graduatoria di terza fascia del personale ATA per il triennio 2024-2027. Un’imperdibile opportunità rivolta a chiunque aspiri ad entrare a far parte del mondo lavorativo scolastico come figura professionale di: Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico, Tecnico di Laboratorio o come Assistente Educativo Specializzato.

Come funziona l’inserimento in graduatoria ATA?

Tutti coloro che sono in possesso di un diploma d’istruzione secondaria di secondo grado e buone competenze della lingua inglese avranno la possibilità di presentare domande per l’inserimento in graduatoria.

La graduatoria verrà stilata a seconda del punteggio che i candidati riceveranno, da un minimo di 0 ad un massimo di 100.

Il punteggio per l’inserimento in graduatoria viene calcolato secondo i seguenti criteri:

Titolo di studio , che possono variare dal diploma di istruzione secondaria di secondo grado (1 punto), al dottorato di ricerca (4 punti).

, che possono variare dal diploma di istruzione secondaria di secondo grado (1 punto), al dottorato di ricerca (4 punti). Servizi svolti presso istituti statali , se il candidato ha già preso parte in passato a servizi svolti presso scuole statali.

, se il candidato ha già preso parte in passato a servizi svolti presso scuole statali. Conseguimento di certificazioni linguistiche , a seconda della certificazione linguistica si avrà un determinato punteggio (B1 2 punti, B2 3 punti… C2 5 punti).

, a seconda della certificazione linguistica si avrà un determinato punteggio (B1 2 punti, B2 3 punti… C2 5 punti). Altri titoli valutabili, corsi specifici o esperienze di lavoro attinenti ai profili richiesti doteranno i concorrenti ad avere un punteggio di 0.5.

I risultati saranno visibili sul sito del MIUR al termine delle selezioni.

Modalità di candidatura

La candidatura può essere presentata solamente una volta e per un solo profilo professionale ATA, sebbene la scelta del collocamento provinciale sia libero. Le domande di inserimento sono presentabili esclusivamente online, tramite il sistema di “Istanze Online”.

Nella candidatura si può inserire fino a un massimo di 150 scuole delle province in cui si ha desiderio di lavorare. Consigliabile inserire tutti gli istituti che si trovano nelle zone vicino al domicilio del candidato.

Perché candidarsi alla graduatoria ATA di terza fascia?

Lavoro stabile , il personale ATA si occupa del buon funzionamento scolastico, contribuendo allo svolgimento delle attività didattiche ed amministrative, seguendo mansioni stabili e continuative nel tempo.

, il personale ATA si occupa del buon funzionamento scolastico, contribuendo allo svolgimento delle attività didattiche ed amministrative, seguendo mansioni stabili e continuative nel tempo. Possibilità di carriera , andando avanti con la carriera è possibile anche crescere professionalmente, raggiungendo ruoli con maggiore responsabilità.

, andando avanti con la carriera è possibile anche crescere professionalmente, raggiungendo ruoli con maggiore responsabilità. Formazione continua , il Ministero dell’Istruzione offre vari corsi d’aggiornamento e di formazione, al fine di avere un personale ATA sempre aggiornato e preparato.

, il Ministero dell’Istruzione offre vari corsi d’aggiornamento e di formazione, al fine di avere un personale ATA sempre aggiornato e preparato. Ambiente di lavoro positivo, stando spesso a contatto con studenti ed aiutandoli costantemente nella crescita e formazione scolastica, oppure creare collegamenti con docenti ed altri collaboratori, può far risultare il lavoro gratificante, creando un ambiente di lavoro collaborativo e supportivo.

Se sei quindi interessato al mondo del lavoro scolastico, stabile e gratificante, le graduatorie di terza fascia sono una grandissima opportunità da non sprecare! Preparati al meglio con il nostro test d’inglese e compila la tua domanda entro il 28 giugno!