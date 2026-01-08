Graduatoria Nazionale Medicina, pubblicazione ore 16:00

È fissata per oggi, 8 gennaio 2026, alle ore 16:00 la pubblicazione della Graduatoria Nazionale di Medicina 2026, conclusiva del nuovo semestre filtro. La Graduatoria sarà disponibile esclusivamente sul portale Universitaly, all’interno dell’area riservata dedicata al semestre aperto.

Si tratta di un passaggio decisivo per migliaia di studenti che, dopo aver sostenuto gli esami di Biologia, Chimica e Fisica, scopriranno se rientrano tra gli assegnati ai corsi di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/26.

Dove consultare la Graduatoria Nazionale di Medicina 2026?

La graduatoria sarà consultabile solo online, accedendo alla propria area riservata di Universitaly tramite SPID, CIE o credenziali già utilizzate durante il semestre filtro.

Una volta effettuato l’accesso, ogni candidato potrà visualizzare:

punteggio complessivo ottenuto

fascia di merito di appartenenza

posizione in graduatoria

eventuale assegnazione della sede universitaria

Non sono previste alcune comunicazioni tramite email o notifiche automatiche, sarà responsabilità dello studente verificare autonomamente la propria posizione.

I numeri della Graduatoria

I dati ufficiali mettono in evidenza un divario strutturale tra il numero di studenti che superano il semestre filtro e i posti effettivamente disponibili nei corsi di Medicina. A fronte di 22.500 studenti risultati idonei al termine del semestre, i posti attivabili sono 17.278, con uno scarto di oltre 5.000 unità.

Quindi ci saranno oltre 5.000 candidati che resteranno inizialmente esclusi dall’assegnazione. Tuttavia, la Graduatoria Nazionale di Medicina terrà conto non solo dei voti ottenuti negli esami, ma anche dei bonus di fascia, introdotti per differenziare i risultati all’interno delle diverse classi di merito.

Come funziona l’assegnazione delle sedi

L’assegnazione avviene secondo un criterio nazionale, incrociando:

posizione in graduatoria

in graduatoria preferenza delle sedi espresse

disponibilità nei singoli atenei

Gli studenti che sono idonei vedranno sul sito direttamente la sede assegnata. Mentre chi risulta idoneo ma non assegnato dovrà partecipare alle fasi successive di scorrimento, in caso di rinunce o posti vacanti.

Cosa fare dopo la pubblicazione della Graduatoria di Medicina 2026?

Per chi ottiene una sede, i tempi di scadenza sono molto ristretti. Dopo la pubblicazione della graduatoria sarà necessario completare l’immatricolazione presso l’università assegnata entro e non oltre il 14 gennaio 2026. Dal 15 gennaio gli atenei pubblicano gli elenchi ufficiali degli immatricolati e dal 16 partiranno le procedure di riassegnazione dei posti eventualmente rimasti vacanti.

Il mancato rispetto delle tempistiche comporta la perdita automatica del posto, che verrà riassegnato allo scorrimento successivo.

Recupero esami e debiti formativi

Un elemento rilevante di questa edizione riguarda la gestione dei debiti formativi. Alcune università hanno già previsto la possibilità di recuperare gli esami non superati, anche per gli studenti che rientrano comunque in posizione utile grazie ai bonus di fascia.

Le modalità di recupero variano da ateneo ad ateneo e vengono comunicate direttamente dopo l’assegnazione delle sedi. Sarà quindi fondamentale consultare con attenzione il sito istituzionale dell’università di destinazione.

Graduatorie e possibili ricorsi

In parallelo alla pubblicazione della Graduatoria Nazionale di Medicina 2026, sono già stati annunciati ricorsi amministrativi da parte di molti studenti. Le contestazioni riguardano soprattutto le presunte disomogeneità nella gestione del semestre filtro, come le differenze organizzative tra le sedi o i criteri di valutazione applicati agli esami. Tuttavia, i ricorsi non sospendono la graduatoria, che resta valida fino a eventuali comunicazioni dei giudici amministrativi.

Per gli studenti aspiranti medici, oggi è un momento decisivo e tener conto di tutte queste informazioni è necessario affinché ci si possa immatricolare in tempo e senza problemi.