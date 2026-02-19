GPS 2026, domande dal 23 febbraio al 16 marzo: date e modalità

Le domande per l’aggiornamento delle GPS 2026-2028 si aprono alle ore 12:00 di lunedì 23 febbraio e si chiudono alleore 23:59di lunedì 16 marzo.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito la finestra per la presentazione delle istanze relative alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, valide per il biennio scolastico 2026/27 e 2027/28.

Si tratta di un passaggio centrale per migliaia di docenti precari che intendono inserirsi per la prima volta nelle GPS 2026, aggiornare il proprio punteggio o trasferire la propria posizione in un’altra provincia.

GPS 2026, domande dal 23 febbraio al 16 marzo. Date, orari, novità e come presentare la domanda online tramite inPA.

GPS 2026, come presentare la domanda

La domanda per le GPS 2026 deve essere presentata esclusivamente online tramite il Portale Unico del Reclutamento (inPA), con accesso tramite SPID o CIE e abilitazione al servizio Istanze Online.

Ogni aspirante può:

scegliere una sola provincia

inserirsi in più classi di concorso

di concorso indicare diverse tipologie di posto, compreso il sostegno se in possesso dei requisiti

Per le Graduatorie di Istituto collegate alle GPS 2026 sarà possibile selezionare fino a 20 scuole per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto.

Per chi era già inserito nel precedente biennio può aggiornare titoli e servizi, trasferirsi in un’altra provincia, modificare preferenze e sedi, aggiungere o eliminare classi di concorso e sostituire il titolo di accesso con uno più favorevole.

Non è invece possibile modificare o cancellare titoli già dichiarati e convalidati, fatta eccezione per il titolo di accesso.

Cosa succede se non si presenta domanda

Un punto decisivo riguarda la permanenza in graduatoria.

Chi non aggiorna la propria posizione nelle GPS 2026 e non compila successivamente la procedura estiva per l’indicazione delle 150 sedi decade dalle GPS e dalle correlate Graduatorie di Istituto per l’intero biennio.

Per questo motivo è fondamentale rispettare le scadenze e verificare attentamente i dati inseriti prima dell’invio definitivo dell’istanza.

Le novità delle GPS 2026-2028

L’aggiornamento delle GPS 2026 introduce alcune modifiche rispetto al precedente biennio.

Tra le principali novità:

equiparazione del punteggio per gli ITP rispetto ai docenti teorici

rispetto ai docenti teorici maggiore valorizzazione dei titoli accademici nelle tabelle di valutazione

accademici nelle tabelle di valutazione certificazioni informatiche valide solo se rilasciate da enti accreditati

valide solo titoli CLIL e CeCLIL riconosciuti esclusivamente se rilasciati dalle università.

Cambiamenti anche nella gestione delle supplenze. Le disponibilità che si liberano dopo le prime assegnazioni verranno riassegnate attraverso un nuovo scorrimento della graduatoria, con priorità per chi non ha ancora ottenuto incarichi. Viene inoltre rafforzata la possibilità di completamento orario tramite frazionamento delle cattedre, nel rispetto della compatibilità degli orari.

Supplenze e sanzioni nelle GPS 2026

Le supplenze continueranno a essere attribuite seguendo l’ordine previsto:

Graduatorie ad Esaurimento GPS prima e seconda fascia Graduatorie di Istituto

Le convocazioni per le supplenze avverranno tramite procedura telematica, con assegnazione degli incarichi attraverso il sistema informatizzato degli Uffici scolastici.

Sul piano sanzionatorio, la rinuncia o la mancata presa di servizio su incarichi al 31 agosto o al 30 giugno comporta la perdita della possibilità di ottenere supplenze annuali per l’intera vigenza delle graduatorie 2026/27 e 2027/28.

La finestra per le GPS 2026 è aperta dal 23 febbraio al 16 marzo.

