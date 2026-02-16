GPS 2026: domanda e sanzioni, cosa sta cambiando?

L’aggiornamento delle GPS 2026 rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per migliaia di aspiranti docenti. Il nuovo biennio 2026-2028 porterà con sé modifiche operative, nuove tempistiche e un’attenzione particolare alle responsabilità di chi presenta domanda.

Negli ultimi giorni sono emerse indicazioni importanti sia sulla finestra temporale per l’invio dell’istanza sia sul sistema delle sanzioni disciplinari. Comprendere ora cosa sta cambiando permette di evitare errori e di prepararsi con anticipo.

GPS 2026 quando si presenta la domanda?

Uno dei dubbi più ricorrenti riguarda la scadenza della domanda per le GPS 2026. Diversamente da quanto ipotizzato inizialmente, la finestra per l’aggiornamento non dovrebbe chiudersi a febbraio.

La pubblicazione dell’ordinanza ministeriale è attesa nelle prossime settimane e, una volta emanata, dovrebbe aprire un periodo di circa venti giorni per la presentazione dell’istanza online. Questo significa che la scadenza potrebbe collocarsi nel mese di marzo.

Per gli aspiranti docenti si tratta di un dettaglio tutt’altro che secondario. Anche poche settimane in più possono incidere sul punteggio complessivo, soprattutto per chi sta maturando servizio o conseguendo nuovi titoli.

Vantaggi su servizio e titoli

Lo slittamento della finestra di presentazione della domanda per le GPS 2026 può tradursi in un vantaggio concreto sotto due profili principali.

Il primo riguarda il servizio. Molti docenti stanno completando supplenze annuali o fino al 30 giugno. Posticipare la scadenza consente di maturare un numero maggiore di giorni utili al raggiungimento del punteggio pieno previsto per l’anno scolastico in corso. Anche il servizio in corso potrà essere dichiarato con riserva, secondo le modalità che verranno definite dall’ordinanza.

Il secondo aspetto riguarda invece i titoli. Chi sta conseguendo certificazioni linguistiche, master, corsi di perfezionamento o percorsi abilitanti potrebbe riuscire a inserirli in tempo utile nella domanda GPS 2026. Ogni titolo valutabile incide sulla posizione in graduatoria e, in un sistema altamente competitivo, anche pochi punti possono fare la differenza tra ottenere o meno una supplenza.

Cosa sapere sulle sanzioni disciplinari

Un altro tema centrale delle GPS 2026 riguarda il sistema delle sanzioni disciplinari legate alle supplenze. Negli ultimi aggiornamenti normativi l’attenzione si è concentrata sulle conseguenze in caso di comportamenti non conformi.

Le situazioni più rilevanti sono tre:

rinuncia a una supplenza dopo l’assegnazione

mancata presa di servizio

abbandono dell’incarico già iniziato

Le sanzioni possono quindi comportare l’esclusione dalle successive convocazioni per l’anno scolastico in corso o altre limitazioni nella possibilità di ottenere incarichi. È fondamentale valutare con attenzione ogni scelta, soprattutto quando si accetta una nomina.

Regole da seguire per non commettere errori nelle GPS 2026

Oltre alle sanzioni legate alle supplenze, le GPS 2026 richiedono particolare attenzione anche nella fase di compilazione della domanda.

Tutte le dichiarazioni inserite nell’istanza online hanno valore di autocertificazione. Questo significa che eventuali errori, omissioni o dichiarazioni non corrette possono essere oggetto di verifica da parte degli uffici scolastici.

Tra gli aspetti da controllare con maggiore attenzione ci sono:

corretta indicazione dei periodi di servizio

esatta classificazione dei titoli culturali e professionali

scelta della provincia e delle classi di concorso

eventuale inserimento con riserva

Un errore materiale può tradursi in una riduzione del punteggio o, nei casi più gravi, in sanzioni amministrative. Per questo motivo è consigliabile predisporre in anticipo tutta la documentazione necessaria e verificare la coerenza dei dati inseriti.

Cosa fare in vista delle GPS 2026?

In attesa della pubblicazione ufficiale dell’ordinanza, chi intende aggiornare o inserirsi nelle GPS 2026 può già compiere alcune azioni strategiche.

La prima è calcolare il punteggio aggiornato , includendo il servizio maturato fino a questo momento e stimando quello che sarà completato entro la fine dell’anno scolastico.

, includendo il servizio maturato fino a questo momento e stimando quello che sarà completato entro la fine dell’anno scolastico. La seconda è raccogliere e organizzare tutti i titoli conseguiti , verificandone la validità ai fini della valutazione in graduatoria.

, verificandone la validità ai fini della valutazione in graduatoria. La terza è monitorare costantemente le comunicazioni ufficiali, perché la finestra per la presentazione della domanda sarà limitata nel tempo.

Le GPS 2026 non rappresentano solo un adempimento amministrativo, ma un passaggio decisivo per chi lavora o intende lavorare nella scuola. Comprendere le nuove tempistiche, sfruttare al meglio il punteggio su servizio e titoli e conoscere le possibili sanzioni permette di affrontare l’aggiornamento con maggiore consapevolezza e ridurre il rischio di errori.