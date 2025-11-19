Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Il 20 Novembre si celebra la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adoloscenza e le piazze più importanti si riempiranno di bambini e ragazzi.

La Giornata Mondiale dei diritti dei bambini si celebra il 20 novembre di ogni anno. La data scelta coincide con il giorno cui l’Assemblea generale ONU adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 1989. In particolare, quest’anno il 20 novembre 2024 segna i 35 anni dall’approvazione della CRC.

La Convenzione sui diritti dell’infanzia

La Convenzione sui diritti dell’infanzia approvata dall’ONU è il primo documento a riconoscere i bambini come individui a pieno titolo, con diritti e opinioni, a livello internazionale e si basa su 4 principi fondamentali:

Parità di trattamento – nessun bambino deve essere discriminato in base a sesso, origine, cittadinanza, lingua, religione, colore della pelle, disabilità o opinioni politiche

– nessun bambino deve essere discriminato in base a sesso, origine, cittadinanza, lingua, religione, colore della pelle, disabilità o opinioni politiche Salvaguardia del benessere – in tutte le decisioni che possono avere ripercussioni sui minori (sia a livello familiare sia statale), è prioritario l’interesse superiore del bambino

– in tutte le decisioni che possono avere ripercussioni sui minori (sia a livello familiare sia statale), è prioritario l’interesse superiore del bambino Diritto alla vita e allo sviluppo – ogni bambino deve avere accesso all’assistenza sanitaria e all’istruzione e deve essere protetto da abusi e sfruttamento

– ogni bambino deve avere accesso all’assistenza sanitaria e all’istruzione e deve essere protetto da abusi e sfruttamento Ascolto e partecipazione– il bambino deve poter esprimere la propria opinione ed essere ascoltato; deve essere informato in modo adeguato alla sua età e venire coinvolto nelle decisioni che lo riguardano.

A Milano

A Milano l’UNICEF organizza la Marcia dei Diritti di Milano, nell’ambito del Programma Education Gen26 della Fondazione Milano Cortina 2026, con lo slogan “Diritti in campo, sport e gioco in libertà”.

Centinaia di bambini, bambine e adolescenti delle scuole di Milano e della provincia sfileranno per le vie del centro città per celebrare il 20 novembre e ricordare l’importanza dei loro Diritti. Appuntamento alle 9.30 in piazza XXV Aprile a Milano.

A Roma

A Roma si terrà il seminario “Crescere ed educare nell’era dell’intelligenza artificiale”, nella sala Conference di Palazzo INAIL in via Quattro Novembre 144, dalle ore 15 alle 17. Aprirà i lavori il dottor Gianfranco Costanzo, capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, seguiranno i saluti istituzionali della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, on. Eugenia Roccella, e della presidente della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, on. Michela Vittoria Brambilla, e i contributi di tre esperti: Stefano Moriggi, professore associato di Cittadinanza digitale, di Società e Contesti educativi digitali all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, la dottoressa Giuseppina Rita Jose Mangione, ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca (INDIRE) e il dottor Carlo Di Noto, cofondatore e direttore dell’associazione Meter.