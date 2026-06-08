Fuga dei cervelli, l’Italia perde giovani laureati e competenze

La fuga dei cervelli è uno dei segnali più evidenti della difficoltà dell’Italia nel trattenere giovani qualificati. Il fenomeno riguarda studenti, laureati, ricercatori e professionisti che scelgono di costruire il proprio percorso all’estero, spesso dopo essersi formati nel sistema scolastico e universitario italiano.

La mobilità internazionale può rappresentare un’opportunità importante, soprattutto durante gli anni della formazione. Il problema nasce quando la partenza diventa una scelta quasi obbligata per trovare salari più adeguati, contratti stabili e percorsi di carriera coerenti con le competenze acquisite.

Negli ultimi anni i dati hanno reso il quadro ancora più chiaro. L’Italia continua a formare giovani preparati, ma fatica a offrire loro condizioni competitive. La conseguenza è una perdita di capitale umano che pesa sulle università, sulle imprese e sul futuro del Paese.

Perché i dati sulla “fuga dei cervelli” preoccupano?

I numeri confermano la portata del fenomeno. Secondo ISTAT, nel biennio 2023-2024 gli espatriati dei cittadini italiani sono stati 270mila, con un aumento del 39,3% rispetto al biennio precedente. Solo nel 2024 le partenze hanno raggiunto quota 156mila. Dietro questi dati ci sono profili molto diversi. C’è chi parte subito dopo gli studi, chi lascia l’Italia dopo una prima esperienza lavorativa e chi si trasferisce per completare un percorso universitario o di ricerca. In molti casi, però, si tratta di persone giovani, formate e in età pienamente attiva.

Questo è l’aspetto più rilevante di questo fenomeno. Quando un laureato costruisce il proprio futuro fuori dall’Italia, il Paese perde una parte dell’investimento fatto nella sua formazione. Scuola, università, famiglie e risorse pubbliche contribuiscono alla crescita di competenze che poi vengono spesso valorizzate in altri contesti.

Quanto costa all’Italia questa perdita?

La fuga dei talenti ha anche un impatto economico molto forte. Secondo il rapporto CNEL sull’attrattività dell’Italia per i giovani dei Paesi avanzati, tra il 2011 e il 2024 sono emigrati 630 mila giovani tra i 18 e i 34 anni. Il valore del capitale umano uscito dal Paese viene stimato in 159,5 miliardi di euro. Cifre che aiutano a misurare il peso reale del fenomeno. Si parla di anni di formazione, competenze tecniche e potenziale lavorativo che si sposta altrove.

Il problema diventa ancora più serio se si guarda alla capacità dell’Italia di attrarre giovani dall’estero. In un mercato globale, università, aziende e centri di ricerca competono per richiamare studenti e professionisti qualificati. Ma se un Paese perde molti giovani preparati e ne attrae pochi, il saldo diventa negativo anche sul piano della competitività.

Per questo la fuga dei cervelli è un tema che tocca in primis anche università e lavoro. La formazione resta centrale, ma da sola non basta se poi il mercato non riesce a offrire prospettive adeguate.

Giovani laureati all’estero, il peso di salari e carriera

Tra le ragioni che spingono tanti giovani laureati fuori dall’Italia c’è sicuramente il tema economico. Banca d’Italia ha evidenziato come il basso rendimento della formazione universitaria nel nostro Paese favorisca l’emigrazione dei laureati. Negli ultimi anni circa un decimo dei giovani laureati italiani si è trasferito all’estero, con percentuali più alte tra ingegneri e informatici.

Anche il tema degli stipendi pesa nella scelta di partire. Secondo AlmaLaurea, nel 2024 un laureato occupato a un anno dal titolo guadagna circa 1.490 euro netti al mese. All’estero, però, le condizioni sono spesso più vantaggiose, soprattutto se confrontate con alcune aree del nostro Paese. Per esempio il divario stimato rispetto ai laureati che lavorano nel Mezzogiorno arriva a circa 620 euro netti mensili.

Università e competenze, il nodo della formazione

Il fenomeno della fuga dei cervelli mette in evidenza anche il rapporto tra università e mercato del lavoro. L’Italia forma ogni anno studenti preparati, ma fatica a trasformare questa preparazione in opportunità diffuse e competitive.

Il tema è particolarmente importante nei settori scientifici, tecnologici e sanitari. Profili legati a ingegneria, informatica, medicina, economia e ricerca sono sempre più richiesti, sia in Italia sia all’estero. Ma quando questi laureati trovano fuori dal Paese condizioni migliori, il sistema italiano perde risorse fondamentali proprio nei settori più strategici.

Il problema non è solo scegliere più corsi STEM o aumentare il numero di iscritti all’università. Serve anche rendere più forte il collegamento tra formazione, tirocini, orientamento, imprese e sbocchi professionali. Uno studente deve poter capire quali competenze svilupperà, quali opportunità potrà avere e quali percorsi saranno più coerenti con i propri obiettivi. Un orientamento più chiaro può aiutare a scegliere meglio e a costruire aspettative più realistiche sul futuro.

Cosa ci dice il fenomeno della “fuga dei cervelli” sul futuro del nostro Paese

Un Paese che forma giovani preparati, ma fatica a trattenerli rischia di perdere competenze proprio nei settori più importanti per crescere, innovare e restare competitivo. Partire può essere una scelta positiva, soprattutto quando serve a studiare, fare esperienza e confrontarsi con contesti internazionali. Il problema nasce quando l’estero diventa la soluzione più conveniente per trovare stupendi e contratti adeguati o percorsi di carriera più chiari.

Per questo la fuga dei talenti non riguarda solo chi se ne va Riguarda anche la capacità dell’Italia di offrire opportunità credibili a chi studia, si forma e vuole costruire il proprio futuro. Trattenere i giovani laureati non significa limitarne la mobilità, ma rendere il Paese più attrattivo.

Servono più investimenti nella ricerca, un legame più forte tra università e lavoro, e condizioni capaci di valorizzare davvero le competenze. Solo così partire potrà essere una scelta libera, non una necessità.