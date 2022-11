Festival Nazionale delle Università: appuntamento con la cultura digitale

Arriva alla Link Campus University il primo Festival Nazionale delle Università: un nuovo appuntamento annuale dedicato a studenti, docenti e atenei italiani per valorizzare il patrimonio accademico del nostro Paese.

Il festival si terrà ogni anno per trattare tematiche di grande rilievo in modo da instaurare un un rapporto duraturo tra università, imprese e giovani. Lo scopo sarà quello di orientare questi ultimi a intraprendere scelte professionali in linea con gli obiettivi di crescita e sviluppo del nostro Paese.

In particolare, quest’anno l’evento si terrà a Roma presso la Link Campus University, dal 10 al 12 novembre.

Il tema della cultura digitale

In occasione del primo appuntamento con il Festival Nazionale delle Università si tratterà un tema di assoluta attualità.

Effettivamente, soprattutto durante la pandemia, il digitale è penetrato in modo sostanziale all’interno del mondo della formazione e dell’informazione.

Per questo motivo si ritiene necessario approfondire un argomento così importante all’interno della nostra società.

Durante le tre giornate si potrà assistere a spin-off e dibattiti riguardanti le nuove tecnologie in cui interverranno manager d’azienda e grandi imprenditori.

Oltre a ciò si affronteranno argomenti di forte innovazione come Metaverso, arte digitale, NFT e Deep Web.

Il programma del Festival

Durante i tre giorni in cui i svolgerà il festival, si susseguiranno vari interventi che coinvolgeranno docenti, personaggi della cultura, delle imprese e delle realtà istituzionali.

I loro contributi daranno vita a un variegato e interessante programma.

Festival Nazionale delle Università: giorno 1

Durante la prima giornata del festival nazionale delle università, dopo i saluti istituzionali, si parlerà dei progetti degli atenei italiani che mirano a orientare e sostenere gli studenti nella scelta di percorsi formativi che verranno adattati e perfezionati per garantire competenze adeguate a un contesto in continua evoluzione.

Festival Nazionale delle Università: giorno 2

Il giorno seguente, si approfondiranno argomenti quali

l’importanza della ricerca scientifica in un ambiente di innovazione e multidisciplinarità;

in un ambiente di innovazione e multidisciplinarità; l’impatto della digitalizzazione sulle politiche pubbliche e i contesti professionali ;

; l’importanza di un coinvolgimento diretto dei cittadini nella vita istituzionale, sociale e politica attraverso le opportunità che la tecnologia offre per essere una “parte attiva” nel miglioramento della quotidianità professionale e personale.

Successivamente, nel pomeriggio, si terrà una tavola rotonda in cui si parlerà di temi relativi alle nuove frontiere digitali.

Il dibattito si aprirà con un panel dedicato a uno dei maggiori trend a livello mondiale: l’arte digitale e gli NFT. Si continuerà, poi, con l’esplorazione delle potenzialità delle Cryptovalute e della Blockchain. In questo contesto si cercherà di far luce sulle perplessità che avvolgono questo mondo, ancora poco chiaro e insidioso.

A seguire, si tratteranno temi riguardanti aspetti più tecnici che riguarderanno

la rivoluzione dei modelli di business consolidati in seguito al fenomeno della digital transformation ;

consolidati in seguito al fenomeno della ; le strategie per avviare e/o pianificare un business che sappia cogliere le opportunità fornite dal progresso tecnologico, con particolare riferimento anche al mondo del gaming e a come questo fenomeno stia profondamente modificando il mondo del lavoro;

e a come questo fenomeno stia profondamente modificando il mondo del lavoro; il paradigma dell’Open Innovation su cui dovrebbero basarsi le imprese orientate alle innovazioni: un particolare riferimento sarà dedicato alle modalità di lavoro sostenibile.

Festival Nazionale delle Università: giorno 3

Nel corso dell’ultima giornata dedicata al Festival Nazionale delle Università si farà il punto della situazione: verranno analizzate soluzioni e progetti digitali volti a eliminare gli ostacoli alla crescita e allo sviluppo dell’Italia sotto il punto di vista della digitalizzazione.

In più si tratterà in modo più approfondito il tema del Metaverso: si cercherà di fare chiarezza su questo mondo ancora troppo sconosciuto e si farà leva sulle opportunità e sui cambiamenti che questo nuovo trend potrà apportare ai settori della ricerca, della cultura e dell’economia.

Per maggiori informazioni e per conoscere il programma completo del Festival Nazionale delle Università vi consigliamo di visitare la pagina web dell’evento.

Intanto… ti lasciamo qui la locandina!