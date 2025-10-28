 Feste di Natale 2025, le mete più gettonate - Universita.it
allenati con i nostri test di ammissione e orientamento gratuiti

test di ammissione
PREPARATI AI TEST PER
ACCEDERE AI CORSI DI LAUREA

TEST PSICOLOGIA
ALLENATI PER IL TEST
DI INGRESSO A PSICOLOGIA

TEST DI ORIENTAMENTO
VALUTA L’AREA DI STUDI
PIU’ ADATTA A TE

TEST DI RI-ORIENTAMENTO
VERIFICA SE IL TUO PERCORSO
DI STUDI È QUELLO GIUSTO

Feste di Natale 2025

Feste di Natale 2025, le mete più gettonate

da | Ott 2025 | News | 0 commenti

Indice
1. Le mete nazionali preferite dagli italiani per le vacanze di Natale 2025
2. Le destinazioni europee preferite dagli italiani per le vacanze di Natale 2025

Anche quest’ anno ci stiamo avvicinando alle vacanze di Natale 2025, un momento in cui milioni di italiani colgono l’occasione per viaggiare, infatti secondo un recente studio del potente motore di ricerca di voli JETCOSTil 73% degli italiani ha intenzione di partire durante le vacanze di Natale. E novembre è un ottimo mese per effettuare le prenotazioni, con prezzi fino al 25% più bassi rispetto a quelli che si possono trovare all’ultimo minuto.

Ma dove andranno in vacanza gli italiani? Alcuni resteranno in Italia, visitando città d’arte tra shopping e buon cibo. Alcuni invece preferiranno mete più esotiche o località sciistiche.

Le mete nazionali preferite dagli italiani per le vacanze di Natale 2025

1. Napoli

2. Milano

3. Roma

4. Catania

5. Palermo

6. Torino 7. Bari

8. Verona

9. Venezia

10. Bologna

Le destinazioni europee preferite dagli italiani per le vacanze di Natale 2025

Per quanto riguarda l’estero, l’Europa sembra la meta preferita con Parigi al primo posto, davanti a Vienna, Londra, Praga e Amsterdam nella top5. 

Parlando poi di lungo raggio, le mete più di moda per questo dicembre per gli italiani sembrano essere New York, Sharm El Sheikh, Istanbul, Dubai e Maldive.

FacebookTwitterEmailWhatsAppLinkedInTelegram
Registrati
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

I NOSTRI QUIZ

TEST DI AMMISSIONE
TEST DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
TEST DI PSICOLOGIA
TEST DI RI-ORIENTAMENTO

I NOSTRI MIGLIORI
CORSI DI LAUREA

Chat
Hai bisogno di aiuto?