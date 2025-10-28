Feste di Natale 2025, le mete più gettonate

Anche quest’ anno ci stiamo avvicinando alle vacanze di Natale 2025, un momento in cui milioni di italiani colgono l’occasione per viaggiare, infatti secondo un recente studio del potente motore di ricerca di voli JETCOST, il 73% degli italiani ha intenzione di partire durante le vacanze di Natale. E novembre è un ottimo mese per effettuare le prenotazioni, con prezzi fino al 25% più bassi rispetto a quelli che si possono trovare all’ultimo minuto.

Ma dove andranno in vacanza gli italiani? Alcuni resteranno in Italia, visitando città d’arte tra shopping e buon cibo. Alcuni invece preferiranno mete più esotiche o località sciistiche.

Le mete nazionali preferite dagli italiani per le vacanze di Natale 2025

1. Napoli

2. Milano

3. Roma

4. Catania

5. Palermo

6. Torino 7. Bari

8. Verona

9. Venezia

10. Bologna

Le destinazioni europee preferite dagli italiani per le vacanze di Natale 2025

Per quanto riguarda l’estero, l’Europa sembra la meta preferita con Parigi al primo posto, davanti a Vienna, Londra, Praga e Amsterdam nella top5.

Parlando poi di lungo raggio, le mete più di moda per questo dicembre per gli italiani sembrano essere New York, Sharm El Sheikh, Istanbul, Dubai e Maldive.