Festa della Repubblica, perché si celebra il 2 giugno e come è nata?

La Festa della Repubblica è una delle ricorrenze più importanti del calendario civile italiano. Si celebra ogni anno il 2 giugno e ricorda il momento in cui l’Italia, dopo la Seconda guerra mondiale, scelse di diventare una Repubblica.

Nel 1946 l’Italia era un Paese da ricostruire. La guerra era finita da poco, il fascismo era caduto e le istituzioni dovevano ritrovare credibilità. In quel contesto, gli italiani furono chiamati a scegliere direttamente quale forma dare allo Stato.

Cos’è la Festa della Repubblica

La Festa della Repubblica celebra la nascita della Repubblica italiana. La data scelta è il 2 giugno perché proprio in quel giorno, nel 1946, si tenne il referendum istituzionale con cui gli italiani votarono per decidere tra monarchia e repubblica. A differenza di altre ricorrenze nazionali, il 2 giugno non ricorda una battaglia o una figura politica precisa. Al centro c’è una scelta collettiva. Milioni di cittadini andarono alle urne per decidere il futuro del Paese in un momento storico molto delicato.

L’Italia arrivava da anni durissimi. Il regime fascista, la guerra, l’occupazione e le divisioni interne avevano lasciato ferite profonde. La scelta della Repubblica fu quindi anche un modo per voltare pagina e costruire un nuovo rapporto tra Stato e cittadini.

È per questo che la Festa della Repubblica ha un significato così forte. Non celebra solo la nascita di una forma di governo, ma il ritorno della partecipazione democratica dopo una lunga stagione di dittatura e conflitto.

Perché si celebra il 2 giugno

La data del 2 giugno è legata al referendum istituzionale del 1946. Le votazioni si svolsero il 2 e il 3 giugno e misero gli italiani davanti a una scelta netta: continuare con la monarchia o dare vita a una Repubblica.

La Repubblica ottenne la maggioranza dei voti e la monarchia dei Savoia terminò il proprio ruolo nella storia istituzionale italiana. Poco dopo, Umberto II lasciò il Paese. Per questo viene spesso ricordato come il “re di maggio”, perché rimase sul trono solo per poche settimane.

La vittoria della Repubblica segnò una rottura profonda con il passato. Dopo il fascismo e la guerra, l’Italia scelse di ripartire da un principio nuovo: il potere politico non apparteneva più a una dinastia, ma ai cittadini.

Festa della Repubblica e il referendum del 1946

Il referendum del 1946 fu uno degli eventi centrali della storia italiana del Novecento. Per la prima volta, gli italiani furono chiamati a scegliere direttamente la forma istituzionale dello Stato. La decisione arrivò in un momento complesso, dato che le città portavano ancora i segni della guerra, l’economia era fragile e il Paese doveva ricostruire non solo case, scuole e infrastrutture, ma anche fiducia nelle istituzioni.

In questo scenario, monarchia e repubblica rappresentavano due strade diverse. La monarchia richiamava la continuità con il passato. La Repubblica, invece, appariva a molti come la possibilità di aprire una fase nuova, più vicina ai principi democratici e alla partecipazione popolare.

Nello stesso giorno del referendum, gli italiani votarono anche per eleggere l’Assemblea Costituente. Il suo compito era scrivere la nuova Costituzione, cioè il testo che avrebbe definito diritti, doveri, istituzioni e principi fondamentali della nuova Italia.

La Festa della Repubblica nasce quindi da un passaggio doppio. Da una parte la scelta di superare la monarchia, dall’altra l’avvio del percorso che avrebbe portato alla Costituzione. Due momenti strettamente legati, perché la Repubblica non nacque solo da un voto, ma anche dalla volontà di costruire regole nuove per il Paese.

Il voto delle donne e la nascita di una nuova Italia

Uno degli aspetti più importanti del 2 giugno 1946 riguarda la partecipazione delle donne. Per la prima volta, in una consultazione politica nazionale, anche le donne italiane poterono votare. Questo elemento rende la Festa della Repubblica ancora più significativa. Il referendum non fu soltanto il momento in cui l’Italia scelse tra monarchia e repubblica. Fu anche una tappa decisiva nell’allargamento della cittadinanza democratica.

Milioni di donne entrarono nelle cabine elettorali e parteciparono alla scelta sul futuro del Paese. Non furono osservatrici di un cambiamento già deciso da altri, ma parte attiva di un passaggio storico. Il voto femminile diede quindi alla nascita della Repubblica un valore ancora più ampio. La nuova Italia non poteva fondarsi solo sul cambio di forma istituzionale. Doveva anche riconoscere maggiore spazio alla partecipazione, ai diritti e alla presenza delle donne nella vita pubblica.

Per questo il 2 giugno è una data importante anche dal punto di vista sociale. Racconta la nascita della Repubblica, ma anche l’inizio di una democrazia più inclusiva rispetto al passato.

Come si celebra oggi la Festa della Repubblica

Oggi la Festa della Repubblica viene celebrata in tutta Italia, ma le cerimonie principali si svolgono a Roma. Tra i momenti più simbolici ci sono l’omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria, la parata ai Fori Imperiali e il sorvolo delle Frecce Tricolori, che ogni anno richiama l’immagine dei colori della bandiera italiana.

Al di là delle celebrazioni ufficiali, il 2 giugno resta una giornata importante perché ricorda da dove nasce la democrazia italiana. La Repubblica non fu imposta dall’alto, ma scelta dai cittadini attraverso il voto, in un momento in cui il Paese usciva dalla guerra e doveva ricostruire le proprie istituzioni.

Per questo la Festa della Repubblica non è solo una ricorrenza da calendario, ma un’occasione per ricordare il valore della partecipazione, della Costituzione e dei diritti democratici. Conoscerne il significato aiuta soprattutto studenti e giovani a capire meglio la storia dell’Italia contemporanea.