 Le facoltà più scelte sui social nel 2025, ecco cosa cercano i giovani
Studenti universitari discutono sui social le facoltà più scelte nel 2025, tra trend, esperienze e orientamento post diploma.

Le facoltà più scelte sui social nel 2025, ecco cosa cercano i giovani

da | Ago 2025 | Orientamento universitario | 0 commenti

Indice
1. Medicina, tra vocazione e riforme continue
2. Economia e Ingegneria, le facoltà più scelte per il lavoro
3. Psicologia e Giurisprudenza, tra identità, diritti e nuove vocazioni
4. Come capire se la facoltà scelta è giusta per te?
5. Segui le tue passioni!

La scelta del corso universitario, un tempo guidata solo da brochure, open day e consigli familiari, oggi passa anche (e soprattutto) dai social. Piattaforme come TikTok, Instagram e X (ex Twitter) sono diventate luoghi di confronto, sfogo, ispirazione e dibattito tra studenti alle prese con dubbi e aspettative.

Dall’analisi dei contenuti più condivisi, commentati e virali veniamo a sapere molto su quali facoltà attirano davvero l’attenzione della Gen Z.

Medicina, tra vocazione e riforme continue

Con oltre 2,2 milioni di interazioni social solo a luglio 2025, Medicina si conferma non solo come la facoltà più discussa, ma anche tra le facoltà più scelte in assoluto.

Ma non si tratta solo di passione o vocazione, gran parte delle conversazioni ruota attorno alle difficoltà di accesso, ai carichi di studio, all’impatto psicologico della carriera e alle continue riforme in atto.

Il nuovo semestre filtro, che ha sostituito il tradizionale test d’ingresso, ha scatenato un’ondata di post tra speranza e preoccupazioni. Molti studenti condividono video della propria routine, reel sul “fumo nero” del primo esame valutativo e meme sull’ansia da laboratorio.

Economia e Ingegneria, le facoltà più scelte per il lavoro

Economia e Ingegneria si confermano tra le facoltà più scelte in Italia nel 2025, complici le prospettive occupazionali e il forte interesse per tematiche come innovazione, finanza, tecnologia e sostenibilità.

Economia

Parlare di business, marketing, criptovalute e start-up significa parlare anche di Economia, I video su “quanto guadagna un laureato in Economia” o “cosa fare dopo Economia aziendale” sono tra i più visti dai maturandi.

Ingegneria

Considerata tra le facoltà più scelte dai ragazzi orientati a un futuro tecnico o digitale, Ingegneria è molto discussa anche per la sua difficoltà. Ma proprio la sua reputazione di corso “tosto ma solido” ne aumenta il prestigio.

Psicologia e Giurisprudenza, tra identità, diritti e nuove vocazioni

Anche Psicologia e Giurisprudenza rientrano tra le facoltà più scelte, soprattutto da chi cerca un percorso che unisce riflessione, empatia, senso civico e desiderio di impatto sociale.

Psicologia

Con la crescente attenzione verso la salute mentale, Psicologia ha trovato ampio spazio su TikTok e Instagram. Test, divulgazione neuroscientifica e consigli terapeutici sono tra i contenuti più diffusi al momento.

Giurisprudenza

Presente soprattutto su X e YouTube, Giurisprudenza si distingue tra le facoltà più scelte dagli studenti interessati al diritto, alla politica e ai temi di attualità. Molti contenuti ruotano attorno ai concorsi pubblici, alla carriera da magistrato e al senso di giustizia.

Come capire se la facoltà scelta è giusta per te?

Sapere quali sono le facoltà più scelte dagli altri è utile, ma non basta per decidere cosa studiare. I social aiutano a farsi un’idea generale, ma non sempre riflettono le esigenze personali o gli obiettivi professionali.

Attenzione all’effetto “moda”. Una facoltà molto popolare può non essere adatta a te. Valuta sempre con lucidità e poniti questi quesiti:

  • Quanto mi interessa davvero quella materia?
  • Ho davvero le competenze richieste?
  • Quali sono gli sbocchi lavorativi?
  • Sono pronto al tipo di percorso (materie, durata, tirocini e concorsi)?

Se sei in dubbio, il nostro consiglio è di fare un test di orientamento. Può aiutarti a capire se una tra queste facoltà è anche quella più adatta a te. Scopri il tuo corso ideale con il nostro test di orientamento gratuito!

Segui le tue passioni!

In sintesi, le facoltà più scelte nel 2025 sono quelle che combinano visibilità social, solidità lavorativa, vocazione personale e dibattito culturale. Ma la popolarità non è tutto, la scelta migliore è quella consapevole, costruita sulle proprie passioni, capacità e obiettivi.

I trend social possono ispirarti. Ma solo tu puoi scegliere il percorso giusto!

