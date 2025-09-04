Quali sono le facoltà che garantiscono gli stipendi migliori?

Scegliere il corso di laurea significa investire tempo, energie e risorse economiche in un percorso che può influenzare la carriera futura. Se seguire le proprie passioni resta fondamentale, è altrettanto importante valutare le prospettive economiche. Alcune facoltà offrono infatti opportunità di inserimento lavorativo più rapide e retribuzioni più alte. In questo articolo andiamo a esplorare quali sono i settori che permettono di accedere agli stipendi migliori e quali fattori incidono sugli stipendi dei laureati.

Le lauree STEM dominano la classifica degli stipendi migliori

Le discipline scientifiche e tecnologiche rappresentano da anni un punto di riferimento per chi desidera intraprendere carriere con prospettive retributive elevate. Le facoltà STEM concentrano alcune delle professioni più richieste dal mercato del lavoro.

Tra i percorsi che assicurano gli stipendi migliori troviamo Ingegneria chimica, nucleare, meccanica, aerospaziale e navale. Queste specializzazioni superano la retribuzione media nazionale e garantiscono concrete possibilità di crescita.

Accanto a Ingegneria si collocano le altre lauree in Informatica e Scienze statistiche, che rispondono alla forte domanda di competenze digitali e di analisi dei dati. I laureati in queste aree, inseriti in contesti innovativi come la cybersecurity o la consulenza tecnologica, possono raggiungere stipendi mensili superiori ai 3.000 euro netti.

Economia e discipline aziendali, stipendi in crescita

L’area economica continua a garantire un buon posizionamento nel mercato del lavoro. Un titolo in Economia, Management o Finanza apre la strada a carriere manageriali e direzionali che si distinguono per gli stipendi mediamente più elevati rispetto ad altri percorsi umanistici o sociali.

Le figure più ricercate sono i direttori marketing, i responsabili vendite e i manager di area, tutti ruoli che con l’esperienza possono superare i 5.000 euro mensili. Anche a livello junior, chi entra in aziende strutturate può contare su stipendi competitivi e su percorsi di crescita rapida.

Sanità e area medica, gli stipendi migliori a lungo termine

La facoltà di Medicina, Farmacia e le Professioni Sanitarie hanno storicamente offerto stabilità occupazionale e buoni livelli retributivi. Oggi, però, i dati mostrano un leggero rallentamento rispetto al passato. Alcune specializzazioni mediche mantengono comunque una forte attrattiva economica, soprattutto considerando il lungo percorso di formazione e l’alta richiesta di personale sanitario qualificato.

Un medico specialista, un farmacista dirigente o un fisioterapista con esperienza possono raggiungere retribuzioni molto elevate. Anche le carriere infermieristiche e tecnico-sanitarie, pur con stipendi inizialmente più contenuti, mostrano prospettive di crescita costante grazie all’aumento della domanda nel settore.

Differenze tra atenei e fattori che influenzano gli stipendi dei laureati

Non tutte le università garantiscono le stesse opportunità. I politecnici, grazie a una forte connessione con il mondo industriale, offrono in media retribuzioni superiori rispetto agli atenei generalisti. Gli atenei privati, invece, presentano stipendi iniziali più alti rispetto a quelli statali, con una differenza che in alcuni casi supera l’8%.

Oltre al tipo di facoltà e all’università scelta, gli stipendi dei laureati sono influenzati anche da altri fattori. Spesso l’esperienza lavorativa, la mobilità geografica e il settore di inserimento incidono in modo diretto sulle retribuzioni.

Gli stipendi migliori in Europa a confronto con l’Italia

Il valore economico di una laurea in Italia rimane positivo, ma meno vantaggioso rispetto ad altri paesi europei. Nel nostro Paese i laureati guadagnano circa il 30% in più dei diplomati, mentre la media europea supera il 45%.

In Germania gli stipendi dei laureati possono superare i 52.000 euro annui, nei Paesi bassi si attestano attorno ai 40.000 euro, e in Svizzera raggiungono poco più di 75.000 annui. L’Italia resta quindi indietro in termini di competitività salariale, pur garantendo un vantaggio economico rispetto a chi possiede soltanto il diploma.

Come orientarsi verso la facoltà con stipendi migliori?

Decidere quale percorso universitario intraprendere significa trovare un equilibrio di interessi personali e prospettive professionali. Le facoltà STEM e quelle economico-aziendali guidano la classifica degli stipendi migliori, seguite dalle carriere medico-sanitarie.

Gli stipendi dei laureati dipendono però anche dall’esperienza, dalla località e dalle opportunità di crescita che ogni professione offre. Chi desidera massimizzare il ritorno economico del proprio titolo deve valutare sono solo la facoltà, ma anche la possibilità di specializzarsi in settori emergenti, connessi all’innovazione e alle tecnologie digitali.

Prima di decidere, inizia dal nostro test di orientamento universitario (anche orientamento facoltà), lo strumento perfetto per chiarire i dubbi e iniziare a costruire il tuo futuro.