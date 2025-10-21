Esami del semestre filtro di Medicina: date, modalità e punteggi

Da quest’anno il percorso di accesso a Medicina, Veterinaria e Odontoiatria cambia completamente. Infatti, il tradizionale test a crocette lascia il posto a un semestre aperto caratterizzato da lezioni, frequenza obbligatoria e tre esami del semestre filtro a livello nazionale, che determineranno chi potrà proseguire nel corso di studi.

Il nuovo sistema, introdotto dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e ufficializzato nelle linee guida del 16 ottobre 2025, segna quindi il passaggio dal vecchio modello a numero chiuso verso una selezione basata su merito e sulla preparazione effettiva.

Cos’è il semestre filtro e come funziona?

Il semestre filtro è un periodo di formazione introduttivo di sei mesi, aperto a tutti gli studenti che decidono di iscriversi ai corsi di Medicina, Odontoiatria o Veterinaria. L’accesso è libero, ma la prosecuzione al secondo semestre dipende dal superamento di tre esami nazionali: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia.

Durante questo semestre gli studenti seguono le lezioni universitarie come normali iscritti, con l’obbligo di frequenza per essere ammessi alle prove finali. Solo chi partecipa regolarmente alle attività didattiche potrà sostenere gli esami del semestre filtro, che valgono come verifica di merito e selezione per la graduatoria nazionale.

Quali sono le materie degli esami del semestre filtro?

Le tre materie oggetto degli esami del semestre aperto di Medicina rappresentano la base scientifica del percorso formativo. Ed ecco il perché:

Chimica e propedeutica biochimica – Introduce la struttura della materia, le reazioni chimiche, i legami, le biomolecole e i processi biochimici fondamentali.

– Introduce la struttura della materia, le reazioni chimiche, i legami, le biomolecole e i processi biochimici fondamentali. Fisica – Fornisce le nozioni su energia, onde, termodinamica, elettricità e ottica, indispensabili per comprendere la fisiologia e le tecnologie mediche.

– Fornisce le nozioni su energia, onde, termodinamica, elettricità e ottica, indispensabili per comprendere la fisiologia e le tecnologie mediche. Biologia – Approfondisce la cellula, il DNA, la genetica e i meccanismi di base dei processi vitali.

Queste discipline sono state selezionate dal MUR con il fine di valutare le conoscenze realmente correlate al futuro percorso clinico e per garantire una selezione fondata sulla preparazione scientifica.

Le date nazionali degli esami del semestre filtro di Medicina 2025 sono già state fissate dal Ministero.

1° appello in data 20 novembre 2025 . Le iscrizioni sono aperte dal 30 ottobre al 15 novembre e la pubblicazione dei risultati avverrà entro il 3 dicembre 2025.

. Le iscrizioni sono aperte dal 30 ottobre al 15 novembre e la pubblicazione dei risultati avverrà entro il 3 dicembre 2025. 2° appello in data 10 dicembre 2025. Le iscrizioni sono aperte dal 21 novembre al 6 dicembre e la pubblicazione dei risultati avverrà entro il 23 dicembre.

Gli studenti che intendono partecipare alle prove dovranno iscriversi tramite la piattaforma universitaria indicata dal proprio ateneo, entro le scadenze previste. La frequenza dei corsi, l’iscrizione regolare e la partecipazione alle tre prove sono condizioni indispensabili per entrare in graduatoria.

Graduatoria nazionale e accesso definitivo

Al termine dei due appelli, i punteggi ottenuti nei tre esami verranno trasmessi al MUR per la formazione della graduatoria nazionale di merito. La graduatoria è unica per tutti gli atenei e determina l’ammissione definitiva ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria.

Solo chi ha superato tutte e tre le prove con esito positivo potrà immatricolarsi definitivamente al corso di laurea desiderato. Gli studenti che non superano una o più prove, o non raggiungono la soglia minima di 18/30, non potranno proseguire nel percorso di Medicina e dovranno eventualmente indirizzarsi verso corsi affini.

È possibile rinunciare al voto entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati e ripetere la prova al secondo appello, sarà considerato il punteggio più alto.

Struttura e modalità delle prove

Ogni esame del semestre aperto avrà una prova nazionale identica in tutti gli atenei, con modalità standardizzate.

Ecco come si svolgono le tre prove:

Durata: 45 minuti per ciascun esame.

per ciascun esame. Domande: 31 quesiti a risposta multipla o completamento.

a risposta multipla o completamento. Soglia di superamento: minimo 18/30 per considerare l’esame superato.

per considerare l’esame superato. Lode: 1 punto aggiuntivo per chi ottiene il punteggio massimo.

Tutti gli studenti iscritti al semestre aperto devono restare in aula fino la fine della prova, anche se non intendono sostenere tutte le materie. Sarà possibile ripetere gli esami nel secondo appello nazionale, mantenendo il punteggio più alto per la graduatoria.

Sono previste misure compensative per studenti con DSA o disabilità certificata, come tempi aggiuntivi o supporti specifici, purché richiesti entro i termini indicati dal MUR.

Come prepararti agli esami del semestre aperto di Medicina

Gli esami del semestre filtro richiedono una preparazione solida e continuativa. Non si tratta più di superare un test a crocette in un solo giorno, ma di affrontare prove universitarie basate su lezioni, frequenza e studio costante.

Per prepararsi in modo efficace è utile:

Studiare i programmi ufficiali di Chimica, Fisica e Biologia sin dall’inizio del semestre.

di Chimica, Fisica e Biologia sin dall’inizio del semestre. Esercitarsi con simulazioni e quiz a risposta multipla per abituarsi al formato delle prove.

a risposta multipla per abituarsi al formato delle prove. Organizzare lo studio in base all’ordine delle materie d’esame , con priorità alla Chimica e alla Fisica, spesso ritenute le più impegnative.

, con priorità alla Chimica e alla Fisica, spesso ritenute le più impegnative. Partecipare attivamente alle lezioni e ai laboratori, obbligatori per l’accesso agli appelli.

La nuova selezione premia impegno, costanza e preparazione, iniziare in anticipo è la chiave per accedere alla facoltà desiderata.