Erasmus+, il nuovo volto della mobilità europea

Il progetto Erasmus+ ha ormai assunto un ruolo centrale nella strategia europea per la formazione, l’inclusione e la cooperazione internazionale. Con il report 2024 dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE, si delinea un quadro ampio e articolato dove non più solo studenti, ma anche docenti, educatori e personale scolastico hanno partecipato, per un totale di 76.000 partecipanti.

Un’occasione per tutti, non solo per gli studenti universitari

Il programma Erasmus+ continua ad ampliare il proprio raggio d’azione. Nel 2024 sono stati coinvolti circa 11.000 docenti delle scuole pubbliche italiane, oltre ai 18.000 studenti, 2.697 educatori e formatori per adulti, con ben 36.000 mobilità nel settore universitario. La partecipazione complessiva ha superato le 76.000 unità, segno di un’iniziativa ormai trasversale rispetto all’intero sistema educativo nazionale.

L’interesse delle scuole è sempre più concreto, come dimostra il crescente numero di istituti accreditati per progetti a lungo termine. Solo nel 2024 si contano oltre 1.400 istituzioni scolastiche coinvolte, 69 delle quali in qualità di coordinatori di consorzi. Inoltre, le iniziative di mobilità scolastica sono aumentate del 15% rispetto all’anno precedente, evidenziando un coinvolgimento sempre maggiore di alunni, docenti e personale.

Finanziamenti Erasmus+, numeri in crescita e nuovi obiettivi

Nel solo 2024, il budget complessivo assegnato all’Italia per il programma Erasmus+ ha superato i 240 milioni di euro, suddivisi in tre macro-ambiti: istruzione scolastica, istruzione superiore ed educazione degli adulti.

Per quanto riguarda il mondo scuola, sono stati finanziati più di 1.300 progetti per un totale di 37 milioni di euro, con particolare attenzione a temi chiave come l’inclusione, il digitale e il cambiamento climatico. Le mobilità brevi, realizzate attraverso i progetti KA122, hanno coinvolto oltre 5.200 tra studenti e insegnanti.

Invece, nel settore universitario, le mobilità dell’Erasmus+ hanno beneficiato di 131,2 milioni di euro, consentendo oltre 36.000 spostamenti, inclusi scambi extra UE. Da segnalare anche i progetti di cooperazione internazionale, con 24 iniziative finanziate per più di 8 milioni di euro.

Anche la formazione per adulti ha visto un’espansione significativa, con 9,6 milioni di euro assegnati a 130 organizzazioni accreditate. Le attività hanno coinvolto più di 1.300 adulti in progetti incentrati su l’inclusione, la partecipazione democratica e la transizione digitale.

Il profilo dello studente Erasmus+ e l’evoluzione del programma

Dal 1987, anno di avvio del programma Erasmus, il numero di partecipanti è cresciuto in modo esponenziale. Dai poco più di 200 studenti dell’anno accademico 1987/88, si è arrivati nel 2024 a quasi 32.000 universitari italiani coinvolti, solo per la mobilità accademica.

Ogni progetto Erasmus+ è molto più che un’esperienza individuale, è un’opportunità sistemica che coinvolge scuole, università e centri per l’educazione adulti, offrendo esperienze formative, occasioni di crescita personale e strumenti per l’inclusione sociale.

Il ruolo delle regioni nel progetto Erasmus+

L’impegno delle regioni italiane nel promuovere i progetti Erasmus+ è particolarmente evidente. Lombardia, Sicilia e Campania si confermano tra le più attive sia in termini di richieste approvate che di partecipanti. In particolare, la Lombardia ha registrato oltre 10.800 partecipanti, seguita da Sicilia (9.900) e Campania (8.000).

Curiosamente, in alcune regioni come Piemonte, Campania e Basilicata, il numero di docenti coinvolti ha superato quello degli studenti, a testimoniare il crescente interesse del personale scolastico per le esperienze internazionali.

La Campania è anche la regione con il maggior numero di scuole partecipanti, contando ben 315 istituti coinvolti solo nel 2024. Anche questa è una forte dimostrazione del radicamento territoriale del programma, che si conferma un’opportunità per tutto il Paese.

Prospettive future e nuove sfide per i programmi Erasmus+

Il 2025 si preannuncia come un anno chiave per i programmi Erasmus+. Le scuole accreditate saranno chiamate a redigere i primi rapporti intermedi, utili a valutare il progresso verso gli obiettivi formativi previsti e la coerenza con gli standard di qualità.

A giocare un ruolo fondamentale sarà anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che andrà a rafforzare le risorse disponibili per la mobilità. Tuttavia, aumentare le mobilità richiede anche una gestione più efficiente da parte delle scuole e una maggiore capacità organizzativa, supportata dalle Agenzie e dai team preposti al coordinamento.

Un ruolo cruciale per l’internazionalizzazione

Il programma Erasmus+ è oggi un pilastro della mobilità europea per tutte le fasce d’età e per tutte le istituzioni educative. La crescita continua della partecipazione, l’aumento dei fondi, la diversificazione dei profili coinvolti e l’attenzione ai temi dell’inclusione e della sostenibilità fanno di Erasmus+ una leva fondamentale per la costruzione di un’Europa della conoscenza.

Per studenti, insegnanti e adulti, Erasmus+ non rappresenta solo un viaggio, ma un investimento sul futuro personale e collettivo.