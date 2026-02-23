Domanda GPS 2026, gli errori più comuni da evitare

La finestra per la presentazione della domanda GPS 2026 è ufficialmente aperta dalle ore 12:00 di oggi, 23 febbraio, e resterà attiva fino alle 23:59 del 16 marzo. Le istanze devono essere presentate esclusivamente online tramite il Portale Unico del Reclutamento inPA, con accesso tramite SPID o CIE.

Si tratta dell’aggiornamento valido per il biennio 2026/27 e 2027/28, un passaggio decisivo per chi vuole inserirsi per la prima volta nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze o aggiornare titoli e servizi.

Tuttavia, chiarite le scadenze e modalità operative, il punto centrale diventa un altro, quello di evitare errori nella compilazione della domanda GPS 2026.

Per un riepilogo completo su date, scadenze e modalità di presentazione della domanda GPS 2026, puoi consultare la guida dedicata.

Scegliere la provincia senza un’analisi strategica

Uno degli errori più frequenti nel compilare la domanda GPS 2026 riguarda la scelta della provincia.

Molti candidati si orientano esclusivamente in base alla vicinanza geografica, senza considerare elementi fondamentali come:

punteggi medi delle precedenti assegnazioni

numero di aspiranti inseriti nella stessa classe di concorso

disponibilità di cattedre annuali

tasso di scorrimento delle graduatorie

Una provincia con minore saturazione può offrire maggiori possibilità d’incarico anche con un punteggio non elevato. Prima di confermare la domanda GPS 2026 è quindi essenziale valutare il contesto territoriale.

Dichiarare titoli senza verificare le tabelle di valutazione

La corretta dichiarazione dei titoli è centrale nella compilazione della domanda GPS 2026. Non tutti i titoli infatti attribuiscono lo stesso punteggio e non tutte le certificazioni sono automaticamente valide. È sempre necessario controllare:

che l’ ente sia accreditato

che il titolo sia effettivamente valutabile secondo le nuove tabelle

secondo le nuove tabelle che non vi siano incompatibilità o limiti di cumulabilità

Dichiarare un titolo non riconosciuto può comportare una rettifica del punteggio in fase di verifica da parte dell’Ufficio scolastico.

Errori nella dichiarazione del servizio

Il servizio svolto incide in modo determinante sul punteggio finale della domanda GPS. Le imprecisioni più comuni riguardano:

date di inizio e fine contratto

tipologia di supplenza

corrispondenza tra classe di concorso e servizio dichiarato

eventuali sovrapposizioni temporali

Anche un errore formale può generare riduzioni di punteggio o richieste di chiarimento successive. È quindi fondamentale controllare attentamente ogni periodo di servizio prima dell’invio definitivo.

Rinunce e sanzioni, cosa può costarti due anni di supplenze?

Molti aspiranti si concentrano esclusivamente sull’invio corretto della domanda GPS 2026, trascurando però un aspetto altrettanto decisivo: le conseguenze di una rinuncia.

Il sistema prevede sanzioni in caso di mancata presa di servizio o di rinuncia a incarico al 30 giugno o al 31 agosto. In determinate situazioni, questo può comportare la perdita della possibilità di ottenere supplenze annuali per l’intera vigenza delle graduatorie, quindi per due anni scolastici consecutivi.

Le modalità di attribuzione delle supplenze e l’ordine delle graduatorie sono spiegate in modo dettagliato nella guida completa sulle GPS 2026.

Prima di accettare o rifiutare un incarico è quindi fondamentale conoscere il quadro normativo e valutare attentamente le proprie decisioni. Una scelta affrettata potrebbe compromettere l’intero lavoro svolto nella compilazione della domanda GPS 2026 e incidere sulle opportunità future.

Non aspettare l’ultimo giorno per inviare la domanda GPS

Un errore frequente riguarda la gestione dei tempi. Rimandare la compilazione della domanda GPS 2025 agli ultimi giorni può sembrare una strategia per avere più tempo a disposizione, ma spesso si traduce in maggiore pressione e minore lucidità.

Negli ultimi giorni della finestra temporale si registra generalmente un aumento degli accessi alla piattaforma, con possibili rallentamenti e difficoltà tecniche. In queste condizioni, il rischio di commettere errori aumenta esponenzialmente. Un dato inserito in modo errato, una classe di concorso selezionata per distrazione o un periodo di servizio non controllato possono incidere sul punteggio finale.

Allo stesso tempo, inviare la domanda senza un controllo finale approfondito è uno degli errori più sottovalutati. Prima della conferma definitiva è infatti opportuno rileggere ogni sezione, verificare la coerenza tra quanto dichiarato e la documentazione posseduta e assicurarsi che tutte le scelte siano state fatte in modo consapevole. Una volta chiusa la finestra temporale, le possibilità di intervento sono molto limitate.