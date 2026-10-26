Stipendio docenti ottobre 2026, nuovo accredito il 27 per i supplenti

Per lo stipendio docenti di ottobre 2026 è previsto un nuovo pagamento martedì 27 ottobre. Dopo l’accredito ordinario del 23 ottobre, NoiPA ha programmato il versamento delle somme comprese nell’emissione speciale del 16 ottobre, destinata principalmente ai supplenti brevi e saltuari.

La nuova data non riguarda quindi tutti gli insegnanti e non equivale a un secondo stipendio generalizzato. Per capire chi riceverà il pagamento è necessario verificare la propria posizione su NoiPA, dove vengono indicati lo stato della rata e la data prevista per l’accredito.

Stipendio docenti ottobre 2026, chi riceve l’accredito del 27?

Il pagamento del 27 ottobre 2026 interessa soprattutto i docenti con supplenze brevi e saltuarie le cui rate sono state incluse nell’emissione speciale del 16 ottobre. Possono rientrare nella lavorazione anche compensi relativi a periodi di servizio precedenti, rimasti in attesa di liquidazione.

Non basta però avere un contratto di supplenza per ricevere automaticamente lo stipendio il 27 ottobre. Le rate devono essere state autorizzate entro i termini previsti, inserite nell’emissione e successivamente liquidate.

Per i docenti di ruolo e per molti insegnanti con contratto annuale, invece, il riferimento resta il 23 ottobre, data prevista per l’accredito ordinario. Chi è stato assunto da poco potrebbe avere tempistiche differenti, perché il pagamento dipende anche dalla registrazione e dalla lavorazione del contratto.

La distinzione tra pagamento ordinario ed emissioni speciali spiega perché nel mese di ottobre compaiano più appuntamenti. Le lavorazioni urgenti e speciali servono a gestire retribuzioni che non sono entrate nel normale ciclo mensile.

Data Operazione Chi riguarda 13 ottobre Emissione urgente Rate pregresse autorizzate 16 ottobre Emissione speciale Supplenti brevi e saltuari 23 ottobre Accredito ordinario Docenti e ATA inclusi nella rata mensile 23 ottobre Pagamento rate pregresse Rate liquidate dell’emissione urgente 27 ottobre Accredito speciale previsto Rate incluse nell’emissione del 16 ottobre

Emissione e accredito non coincidono: la prima è la lavorazione amministrativa delle somme, mentre il secondo è il versamento previsto sul conto corrente. La data effettiva va controllata nella propria area riservata.

Perché alcuni supplenti ricevono lo stipendio dopo gli altri?

Le retribuzioni delle supplenze brevi seguono un percorso diverso da quello dello stipendio ordinario. La segreteria scolastica deve gestire il contratto e completare le procedure di propria competenza, fino all’autorizzazione delle rate.

Se un passaggio non viene concluso in tempo, il compenso può rimanere escluso dall’emissione e passare a una lavorazione successiva. È per questo che due supplenti, pur avendo lavorato nello stesso periodo, potrebbero ricevere il pagamento in giorni differenti.

Il calendario del 27 ottobre, dunque, indica una data prevista di pagamento, non la conferma che tutte le retribuzioni ancora in sospeso saranno saldate.

Cedolino NoiPA ottobre 2026, come controllare il pagamento

Per verificare l’accredito basta accedere al portale ufficiale NoiPA con SPID, CIE o CNS e aprire la sezione Pagamenti. Qui è possibile consultare le rate disponibili e il relativo stato di lavorazione.

La dicitura Autorizzato pagamento non significa che il bonifico sia già stato disposto. Quando la rata risulta Liquidato, nel dettaglio del pagamento è possibile trovare la voce Data Riscossione, che indica il giorno previsto per l’accredito.

Conviene controllare anche il cedolino di ottobre, per verificare le competenze retributive, le trattenute e l’importo netto. Un valore diverso rispetto a settembre può dipendere da conguagli, compensi accessori o variazioni fiscali, senza indicare necessariamente un aumento o una riduzione dello stipendio base.

Il pagamento del 27 ottobre comprende aumenti e arretrati?

L’emissione speciale del 27 ottobre non è un aumento di stipendio per tutti i docenti. Serve soprattutto a corrispondere rate che seguono procedure di pagamento distinte da quella ordinaria.

Eventuali somme riferite a mesi precedenti non vanno confuse con gli arretrati docenti 2026 legati al rinnovo contrattuale, trattati in un approfondimento dedicato. La presenza di importi aggiuntivi e il loro ammontare vanno sempre verificati nel cedolino personale.

Stipendio docenti non arrivato, cosa fare?

Chi non visualizza il pagamento del 27 ottobre dovrebbe prima controllare lo stato della rata nell’area NoiPA. Se il contratto o le competenze non risultano correttamente acquisiti, è opportuno rivolgersi alla segreteria scolastica per verificare le procedure amministrative.

Se invece la rata è già liquidata, il primo dato da consultare è la Data Riscossione. Per eventuali problemi relativi ai servizi della piattaforma è disponibile l’assistenza NoiPA.

Il punto decisivo resta quindi la situazione individuale: il 27 ottobre è la data prevista per le rate incluse nell’emissione speciale, non una scadenza valida per ogni docente in attesa dello stipendio.