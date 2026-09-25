Pensioni scuola 2027, domande dal 25 settembre: scopri scadenze e requisiti

Da oggi, 25 settembre 2026, partono le domande per le pensioni scuola 2027. Docenti, personale educativo e ATA che intendo lasciare il servizio dal prossimo anno hanno tempo fino al 21 ottobre 2026 per presentare la richiesta. Le cessazioni accolte avranno effetto dal 1° settembre 2027.

La nuova finestra arriva insieme a una novità importante sul fronte previdenziale. Dal 2027, infatti, aumentano di un mese alcuni dei requisiti necessari per accedere alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata. Prima di inviare la domanda sarà quindi importante controllare con attenzione età, contributi maturati e posizione previdenziale.

Pensioni scuola 2027, domande entro il 21 ottobre

Per il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato, le domande di pensionamento dalla scuola possono essere presentate dal 25 settembre al 21 ottobre 2026. Entro la stessa data sarà possibile anche revocare una richiesta già inoltrata.

Il calendario è diverso per i dirigenti scolastici, che avranno invece tempo fino al 1° marzo 2027. In entrambi i casi, chi possiede i requisiti richiesti potrà lasciare il servizio con l’inizio del nuovo anno scolastico, quindi dal 1° settembre.

La scadenza di ottobre è particolarmente importante perché nel comparto scuola le cessazioni vengono definite con largo anticipo. Non basta, quindi, maturare i requisiti nel corso del prossimo anno, ma bisogna anche rispettare i termini previsti per comunicare la volontà di lasciare il servizio.

Chi può andare in pensione dalla scuola nel 2027

Le possibilità di uscita dipendono soprattutto dalla situazione previdenziale di ciascun lavoratore. Le due forme ordinarie da considerare sono la pensione di vecchiaia, legata principalmente all’età, e la pensione anticipata, che permette di lasciare il lavoro una volta raggiunta una determinata anzianità contributiva.

Nel 2027 bisognerà però fare i conti con l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita. Dopo diversi anni senza aumenti, dal prossimo gennaio le soglie cresceranno di un mese. È un cambiamento piccolo sulla carta, ma che può fare la differenza per chi si trova molto vicino al requisito necessario.

Esistono inoltre regole specifiche per alcune categorie e per chi può accedere a particolari forme di pensionamento. Per questo è utile verificare la propria posizione contributiva prima di presentare la domanda, soprattutto quando la carriera lavorativa comprende periodi di riscatto, ricongiunzioni o contribuzioni differenti.

Pensione di vecchiaia 2027, quali sono i requisiti

Nel quadro ordinario, dal 2027 la pensione di vecchiaia richiederà 67 anni e 1 mese di età e almeno 20 anni di contributi, con ulteriori condizioni previste in alcune situazioni specifiche.

Per il personale scolastico conta anche il movimento in cui viene raggiunto il requisiti anagrafico. Chi raggiunge i 67 anni e 1 mese entro il 31 agosto 2027 e possiede i requisiti contributivi previsti può essere collocato a riposo dall’amministrazione. Se invece il requisito viene raggiunto tra settembre e dicembre, l’uscita dal 1° settembre può avvenire a domanda, rispettando le scadenze fissate per la procedura.

È proprio questo uno dei motivi per cui conviene controllare non soltanto quanti anni mancano alla pensione, ma anche la data esatta in cui vengono maturati i requisiti.

Pensione anticipata scuola 2027, aumentano i contributi richiesti

L’adeguamento interessa anche la pensione anticipata ordinaria. Dal prossimo anno saranno necessari 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne.

Rispetto al 2026, quindi, anche in questo caso il requisiti minimo aumenta di un mese. La pensione anticipata continua però a basarsi principalmente sull’anzianità contributiva e non richiede il raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

L’aumento non riguarda allo stesso modo tutte le categorie. Sono previste infatti alcune eccezioni per lavoratori impegnati in attività gravose o particolarmente faticose e per determinate categorie di lavoratori precoci. Si tratta però di situazioni che vanno valutate caso per caso sulla base dei requisiti previsti dalla normativa.

Come presentare la domanda su POLIS

Per docenti, personale educativo e ATA di ruolo, la domanda di cessazione dal servizio deve essere presentata attraverso POLIS – Istanze Online, la piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La procedura riguarda anche gli insegnanti di religione cattolica, mentre per alcune categorie, come il personale in servizio all’estero, sono previste modalità differenti.

C’è però una distinzione importante da conoscere. La domanda presentata su POLIS comunica alla scuola la volontà di cessare il servizio, ma non sostituisce la vera e propria domanda di pensione.

Per ricevere il trattamento pensionistico bisogna infatti presentare separatamente la domanda all’INPS, utilizzando i canali messi a disposizione dall’Istituto. I due adempimenti sono quindi collegati, ma restano distinti.

Cosa succede dopo la domanda di pensionamento

Una volta terminata la fase delle richieste, inizieranno i controlli sulle posizioni contributive del personale che ha chiesto di lasciare la scuola.

Sarà l’INPS a verificare il possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico sulla base dei dati presenti nella posizione assicurativa individuale. Il calendario prevede che gli accertamenti vengano completati entro il 21 aprile 2027, in modo da definire le cessazioni prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.

Per chi sta valutando la pensione dalla scuola nel 2027, il primo appuntamento da ricordare resta quindi il 21 ottobre. Prima di inviare la richiesta è però consigliabile verificare con attenzione la propria situazione previdenziale: con l’aumento dei requisiti previsto dal prossimo anno, anche un solo mese può cambiare la possibilità di lasciare il servizio dal 1° settembre 2027.