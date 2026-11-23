Da gennaio 2027 lo stipendio dei docenti aumenta di 38,57 euro lordi al mese per chi insegna all’infanzia o alla primaria ed è nella fascia da 0 a 8 anni. A parità di anzianità, l’aumento è di 41,31 euro lordi nella scuola media. Per un docente laureato delle superiori con almeno 35 anni di servizio, la differenza arriva a 64,28 euro lordi al mese.

È l’ultima tranche del contratto scuola 2025–2027. A gennaio salgono sia lo stipendio base sia la Retribuzione professionale docenti. Lo stesso rinnovo aggiorna gli stipendi del personale ATA e prevede un pagamento una tantum di 110 euro per chi ha i requisiti.

Quanto aumenta lo stipendio dei docenti a gennaio 2027 per fascia di anzianità

L’incremento si legge in due righe del cedolino. Lo stipendio tabellare, cioè la paga base, cresce in misura diversa a seconda del grado di scuola e della fascia di anzianità. La Retribuzione professionale docenti (RPD) segue tre fasce più ampie. Sale di 5,30 euro lordi al mese fino a 14 anni di anzianità, di 6,60 euro da 15 a 27 anni e di 8,30 euro da 28 anni in poi.

Profilo e anzianità Aumento paga base Aumento RPD Totale lordo al mese Infanzia e primaria, 0–8 anni 33,27 € 5,30 € 38,57 € Scuola media, 0–8 anni 36,01 € 5,30 € 41,31 € Scuola media, 9–14 anni 40,11 € 5,30 € 45,41 € Docente laureato delle superiori, 21–27 anni 50,04 € 6,60 € 56,64 € Docente laureato delle superiori, da 35 anni 55,98 € 8,30 € 64,28 €

La tabella mostra quanto cambia rispetto al 2026, a parità di profilo e anzianità. I 143 euro lordi medi comunicati dall’ARAN si riferiscono al rinnovo nel suo complesso, comprese le quote con decorrenza nel 2025 e nel 2026. Per capire quanto arriverà sul conto bisogna poi considerare le trattenute fiscali e previdenziali del proprio cedolino.

Quando si vede l’aumento dello stipendio dei docenti su NoiPA

I nuovi importi spettano dal 1° gennaio 2027. Per capire in quale rata compariranno bisognerà attendere le lavorazioni di NoiPA. Se l’adeguamento viene inserito in un cedolino successivo, le differenze maturate da gennaio restano dovute.

Quando il cedolino sarà disponibile, conviene aprire anche quello di dicembre e confrontare stipendio tabellare e RPD. Il totale accreditato a dicembre comprende anche la tredicesima, quindi dalle due singole voci si vede meglio quanto vale l’aumento. Accedi al portale NoiPA.

Quanto aumenta lo stipendio del personale ATA e a chi spettano i 110 euro

Da gennaio 2027 aumenta anche lo stipendio base del personale ATA. Nella fascia da 0 a 8 anni di anzianità, un collaboratore scolastico avrà circa 26 euro lordi in più al mese rispetto al 2026, mentre per un assistente amministrativo o tecnico l’incremento sarà di circa 29 euro lordi. Gli importi del tabellare crescono con la fascia di anzianità.

L’adeguamento riguarda anche alcune voci accessorie della busta paga. Per il personale ATA viene aggiornato il Compenso individuale accessorio (CIA), mentre per i direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) aumenta la parte fissa dell’indennità di direzione. Per chi ricopre questo ruolo, il contratto prevede 197,10 euro lordi in più all’anno sulla sola indennità fissa, oltre all’aumento dello stipendio base.

A gennaio è previsto anche un pagamento di 110 euro lordi una tantum. L’articolo 7 del contratto lo riconosce al personale ATA che era in servizio nell’anno scolastico 2025/2026 con un contratto a tempo indeterminato, una supplenza annuale o un incarico fino al termine delle attività didattiche. I 110 euro si aggiungono agli aumenti di gennaio come pagamento unico.

Quando arrivano lo stipendio di dicembre 2026 e la tredicesima dei docenti

Per stipendio e tredicesima di docenti e ATA, la data indicata dalle anticipazioni è martedì 15 dicembre 2026, in attesa di una conferma pubblica di NoiPA. Chi ha una supplenza breve o saltuaria può avere una data di accredito diversa, legata alle emissioni speciali. Per verificare il pagamento della propria rata, il riferimento è l’area riservata di NoiPA.

L’importo della tredicesima 2026 dipende dai mesi di servizio utili e dalla retribuzione maturata durante l’anno. Chi ha lavorato solo per una parte del 2026 riceve quindi una quota proporzionata al servizio svolto. L’aumento dello stipendio base con decorrenza da gennaio inciderà sulla tredicesima del 2027, mentre la Retribuzione professionale docenti (RPD) viene corrisposta su dodici mensilità.