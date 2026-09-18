Borse di studio INPS 2026 fino a 1.300 euro, come richiedere il bonus Supermedia

Arrivano le nuove borse di studio INPS 2026 per gli studenti che si sono distinti durante lo scorso anno scolastico. L’INPS ha pubblicato il nuovo bando Supermedia 2026, che mette a disposizione complessivamente 14.787 contributi, con importi che possono arrivare fino a 1.300 euro.

Le borse di studio premiano i risultati ottenuti nell’a.a. 2025/26 e interessano studenti delle scuole medie e superiori, compresi coloro che hanno appena conseguito il diploma. Non si tratta, però, di un beneficio aperto a tutti dato che per partecipare è necessario rientrare nelle categorie familiare indicate dall’INPS e rispettare determinati requisiti di merito.

Le domande potranno essere presentate dal 22 settembre al 13 ottobre 2026.

Come funziona il bando Supermedia 2026

Il bando Supermedia 2026 è il concorso con cui l’INPS assegna ogni anno borse di studio agli studenti che hanno ottenuto buoni risultati scolastici.

Per questa edizione sono disponibili 14.787 borse di studio INPS, suddivise in base al percorso frequentato e alla Gestione previdenziale di riferimento. L’importo non è quindi uguale per tutti, ma varia tra 750 e 1.300 euro.

Il beneficio prende in considerazione i risultati dell’anno scolastico appena concluso. Chi presenta domanda nel 2026 dovrà quindi utilizzare voti, medie o diploma conseguiti nel 2025/26.

Chi può richiedere le borse di studio INPS 2026

Uno degli aspetti più importanti riguarda i destinatari. Essere uno studente con buoni voti, infatti, non è sufficiente per partecipare.

Il concorso è riservato ai figli, agli orfani e agli equiparati degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione Assistenza Magistrale. Sono inoltre comprese le categorie indicate dal bando relative ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane, agli ex IPOST e ai pensionati già dipendenti ex IPOST.

È quindi fondamentale controllare che il proprio nucleo familiare rientri effettivamente tra quelli ammessi al bando.

Quanto valgono le borse di studio Supermedia

L’importo delle borse di studio Supermedia 2026 varia in base al percorso scolastico dello studente. Nel dettaglio, il bando prevede:

750 euro per gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado

per gli studenti che hanno concluso la 800 euro per chi ha frequentato uno dei primi quattro anni della scuola superiore

per chi ha frequentato uno dei 1.300 euro per gli studenti che hanno concluso il quinto anno e conseguito il diploma nell’anno scolastico 2025/26

La quota più alta è quindi riservata ai neo-diplomati. Per questa categoria sono previste complessivamente 3.277 borse di studio, distribuite tra le diverse Gestioni INPS indicate dal bando.

Quali voti servono per partecipare

Il merito scolastico è uno dei requisiti principali per accedere alle borse di studio INPS Supermedia.

Le soglie cambiano in base al percorso frequentato:

chi ha concluso la scuola media deve aver ottenuto almeno 8/10

deve aver ottenuto chi frequenta uno dei primi quattro anni delle superiori deve avere una media di almeno 8/10

deve avere una media di chi ha conseguito il diploma deve aver ottenuto almeno 80/100 all’esame di Stato

Per gli studenti con disabilità che rientrano nelle condizioni previste dal bando, le soglie sono più basse: 7/10 per la scuola media e le superiori e 70/100 per il diploma.

Inoltre, per partecipare lo studente non deve aver accumulato più di un anno di ritardo rispetto al normale percorso scolastico, salvo le eccezioni indicate dall’INPS.

Come fare domanda dal 22 settembre

La domanda per le borse di studio INPS 2026 potrà essere presentata esclusivamente online. La procedura aprirà alle ore 12 del 22 settembre 2026 e resterà disponibile fino alle ore 12:00 del 13 ottobre 2026. Per partecipare sarà necessario utilizzare il Portale prestazioni welfare dell’INPS e seguire la procedura prevista per il concorso Supermedia.

Considerata la finestra relativamente breve, è consigliabile verificare in anticipo sia i requisiti familiari sia quelli relativi alla carriera scolastica.

Attenzioni alle incompatibilità con altri contributi

Prima di presentare la richiesta per le borse di studio INPS bisogna controllare anche eventuali benefici già ricevuti. Per lo stesso anno scolastico, infatti, la borsa Supermedia non è compatibile con altre provvidenze analoghe erogate dall’INPS, dallo Stato o da altri enti quando il loro valore supera il 50% dell’importo della borsa.

Sono previste inoltre specifiche incompatibilità con alcuni programmi INPS, tra cui determinate iniziative dedicate ai corsi di lingua, il Programma ITACA e alcuni benefici relativi ai convitti.

Per chi rientra nelle categorie previste e ha ottenuto i risultati richiesti, il bando Supermedia può essere un’opportunità interessante. Il contributo premia infatti i risultati ottenuti durante il percorso scolastico e, per i neo-diplomati, può arrivare fino a 1.300 euro.