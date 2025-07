Diritto allo Studio, servizi garantiti per il semestre di Medicina 2025

Con la riforma dell’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, il diritto allo studio assume un ruolo centrale. Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha recentemente introdotto nuove misure per garantire un sistema più equo e sostenibile, soprattutto a favore degli studenti capaci e meritevoli provenienti da famiglie con reddito medio-basso.

Il decreto ministeriale, firmato il 15 luglio 2025, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, punta a tutelare l’accessibilità economica ai percorsi formativi in ambito medico-sanitario, anche durante il semestre aperto.

Servizi garantiti anche durante il semestre aperto

Per supportare chi partecipa a questo nuovo percorso, il MUR ha predisposto l’accesso a specifici servizi per il diritto allo studio. Gli studenti potranno infatti usufruire di alloggi universitari a tariffe agevolate, mense convenzionate con prezzi calmierati e, in alcuni casi, borse di studio (a partire da una permanenza minima di 3 mesi).

Tutti questi servizi saranno erogati se almeno il 51% delle attività formative del semestre avverrà in presenza. Questa è la condizione necessaria per garantire l’equilibrio tra qualità dell’offerta formativa e fruizione dei benefici.

Diritto allo studio e tassa regionale

Un punto importante riguarda la tassa regionale per il diritto allo studio universitario. A differenza del passato, quest’anno non dovrà essere versata al momento dell’iscrizione al semestre aperto, ma sarà richiesta solo in fase di immatricolazione, ossia nel secondo semestre. Questo meccanismo consente di alleggerire il carico economico iniziale, favorendo l’accesso anche da parte di chi altrimenti sarebbe frenato da vincoli economici.

Il semestre filtro permette così di affrontare il percorso accademico con maggiore flessibilità.

Borse di studio maggiorate e contratti brevi

Tra le novità più rilevanti introdotte dal decreto, vi è la possibilità di ottenere borse di studio maggiorate anche in presenza di contratti di alloggio inferiori a 10 mesi, purché siano maggiori di 3. Il calcolo proporzionale dei contributi permette di estendere il sostegno anche a chi si sposta temporaneamente per affrontare il semestre filtro, garantendo un bonus per studenti in linea con l’impegno formativo richiesto.

Tutti i benefici economici sono accessibili con le stesse soglie ISEE e ISPE previste per gli studenti già inseriti nei corsi di laurea a ciclo unico. I criteri di merito si basano sul numero di CFU ottenuti, in coerenza con quanto già previsto dalla normativa nazionale.

Equità nell’accesso e riserve nei bandi regionali

Tutti i benefici previsti dal diritto allo studio sono accessibili secondo gli stessi criteri economici e di merito validi per gli altri studenti di altre facoltà. Non esistono agevolazioni “di serie B” per chi accede tramite il semestre filtro, e questo garantisce equità tra i percorsi. In alcuni casi, i bandi regionali potranno includere riserve specifiche per questi studenti, ampliando le possibilità di accesso.

Questo sistema punta a rafforzare la sostenibilità della riforma, che ha eliminato il vecchio test e introdotto una nuova fase valutativa.

Quando arrivano i fondi?

Gli studenti potranno presentare domanda per l’intero pacchetto dei servizi DSU (alloggio, ristorazione e borse di studio) a partire dal secondo semestre, in concomitanza con l’immatricolazione ufficiale. I fondi comprenderanno anche il periodo già trascorso durante il semestre filtro, in modo retroattivo.

L’erogazione della prima rata è prevista, in linea con quanto avviene nelle principali regioni italiane, entro marzo 2026. Un’opportunità concreta per tutti quelli che affrontano un percorso impegnativo fin dall’inizio, con il supporto degli strumenti adeguati.

Il diritto allo studio rimane un pilastro, anche nel nuovo modello

L’introduzione del semestre filtro non ha indebolito le tutele previste per gli studenti, ma al contrario ha reso ancora più centrale il tema del diritto allo studio, integrandolo in modo coerente con le nuove modalità d’accesso. Chi intraprende il percorso verso Medicina, Odontoiatria o Veterinaria oggi si trova di fronte ad un sistema più articolato, ma anche più attento a garantire pari opportunità fin dal primo giorno.

Le misure previste dal MUR non si limitano a erogare i bonus o benefici una tantum, rappresentano un progetto strutturale per sostenere la formazione delle nuove figure sanitarie. Dalla flessibilità nei contratti di alloggio, al rinvio di pagamento delle tasse regionali, è stato tutto pensato per non creare barriere economiche o culturali e valorizzare il merito e la motivazione.