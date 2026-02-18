Didacta Italia 2026, scuola e università a confronto

Dall’11 al 13 marzo, alla Fortezza da Basso di Firenze, torna Didacta Italia, uno degli appuntamenti di riferimento per il mondo dell’istruzione. La tredicesima edizione consolida un percorso già avviato negli ultimi anni, mettendo in relazione scuola, università, AFAM e imprese tecnologiche dentro una visione integrata del sistema educativo.

Non più eventi separati per ordini e gradi di istruzione, ma un’unica piattaforma di confronto che guarda alla formazione come processo continuo.

Didacta Italia 2026 e il ruolo di università e AFAM

Una delle novità più rilevanti di Didacta Italia 2026 riguarda il programma scientifico dedicato a università e istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Per il terzo anno consecutivo, il Ministero dell’Università e della Ricerca partecipa insieme alla Conferenza dei Rettori e delle Università Italiane con uno spazio dedicato interamente agli atenei e alle istituzioni AFAM.

La presenza congiunta delle principali realtà accademiche italiane rafforza l’idea che l’innovazione non possa limitarsi alla scuola primaria e secondaria, ma debba coinvolgere l’intero percorso formativo.

A Didacta Italia quindi, università e AFAM diventano protagonisti di workshop e seminari dedicati all’evoluzione della didattica e alla professionalizzazione della docenza. Con l’obiettivo di favorire il dialogo tra diversi livelli di istruzione e costruire un ecosistema formativo coerente con le trasformazioni sociali e tecnologiche in corso.

Ordinamento e cittadinanza nell’era dell’intelligenza artificiale

Tra i temi centrali di Didacta Italia 2026 emerge una riflessione strutturata sull’orientamento. Non più soltanto attività informativa, ma missione educativa capace di generare consapevolezza e accompagnare studenti e studentesse nelle scelte formative e professionali. In questa prospettiva, l’orientamento diventa un processo continuo che collega scuola, università e mondo del lavoro.

Accanto all’orientamento, un altro asse strategico è rappresentato dall’educazione alla cittadinanza nell’era dell’intelligenza artificiale. L’IA sta infatti ridefinendo linguaggi, modalità di apprendimento e criteri di valutazione. Il tema non riguarda solamente l’introduzione dei nuovi strumenti digitali, ma anche la capacità del sistema educativo di sviluppare competenze critiche, etiche e trasversali.

Faculty Development e riconoscimento delle competenze

Una parte importante di Didacta Italia è dedicata al Faculty Development, cioè alla formazione continua dei docenti universitari.

Le università stanno infatti investendo sempre di più nell’aggiornamento di competenze didattiche e digitali dei professori. Durante l’evento saranno presentati esempi concreti di percorsi che rendono la formazione dei docenti più strutturata, costante e riconosciuta nel tempo.

Tra gli strumenti discussi ci sarà spazio anche per gli Open Badge. Certificazioni digitali che attestano competenze specifiche e permettono di valorizzarle in modo chiaro e verificabile. Si parlerà inoltre anche delle metodologie didattiche attive. Tra cui il Debate e il Service Learning, sempre più utilizzate dagli atenei per rendere l’apprendimento più partecipe e collegato alla realtà.

Didacta Italia come laboratorio nazionale dell’istruzione

Organizzata da Firenze Fiera, con la partnership scientifica di Indire, Didacta Italia 2026 riunisce quindi istituzioni, università ed enti territoriali in un confronto che va oltre la semplice esposizione di prodotti e servizi. La manifestazione si conferma uno spazio di lavoro in cui vengono condivise esperienze, progetti e modelli organizzativi già attivi nei diversi contesti formativi.

L’edizione 2026 punta quindi a rafforzare la collaborazione tra scuola, università e sistema produttivo, mettendo al centro qualità della didattica, aggiornamento professionale e integrazione tra tecnologie e ambienti di apprendimento. In questo senso, Didacta Italia rappresenta un’occasione per osservare da vicino come il sistema educativo italiano stia evolvendo e quali strumenti stia adottando per affrontare le sfide dei prossimi anni.