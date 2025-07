Decreto Università 2025: cosa prevede la nuova legge

Con l’approvazione definitiva alla Camera dei Deputati, il nuovo decreto Università è diventato legge. Il provvedimento introduce una serie di misure che mirano a rafforzare il sistema universitario e della ricerca in Italia. In programma ci sono investimenti strutturali, nuove opportunità lavorative per gli enti di ricerca precari, nuove tutele per studenti e personale scolastico e così via.

L’intervento legislativo, articolato e strategico, stanzia risorse significative e interviene su molteplici ambiti. Ora esploreremo i principali contenuti della riforma.

Investimenti per università ed enti di ricerca

Uno dei fulcri del decreto università è il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica attraverso risorse mirate agli enti vigilati dal MUR.

La nuova legge prevede:

40 milioni di euro nel 2025

60 milioni all’anno per il 2026 e il 2027

Questi fondi saranno destinati allo sviluppo di progetti di ricerca, anche congiunti, infrastrutture tecnologiche e collaborazioni nazionali e internazionali. Si tratta di un intervento pensato per rafforzare il sistema della conoscenza, favorendo l’innovazione scientifica e la competitività internazionale del paese.

Una parte di queste risorse verrà attribuita tramite il Fondo Ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE), privilegiando le progettualità che promuovono il trasferimento tecnologico e lo sviluppo sostenibile.

Stabilizzazione dei precari e rafforzamento delle strutture con il decreto università

Un’altra componente centrale del decreto riguarda il personale impiegato nei centri di ricerca, in particolare il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il provvedimento sblocca infatti le procedure per la stabilizzazione dei lavoratori precari, riconoscendo la necessità di dare continuità e valorizzare le competenze di chi da anni contribuisce al progresso scientifico italiano.

In parallelo, viene aumentata la dotazione finanziaria per il personale di supporto agli uffici ministeriali. Ben 150.000 euro l’anno dal 2025 al 2027, destinati al personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Queste risorse serviranno a gestire le crescenti necessità operative legate agli obiettivi del PNRR e ai nuovi indirizzi strategici in campo universitario e formativo.

Le misure per la scuola e continuità amministrativa

Il decreto non si limita al settore universitario, ma include anche disposizioni rilevanti per il sistema scolastico. Tra queste spicca la proroga fino al 31 ottobre 2025 degli incarichi per i direttori degli Uffici Scolastici Regionali (USR), per garantire la necessaria continuità amministrativa in attesa delle nuove nomine.

Inoltre, è prevista la possibilità per il ministero di bandire nuove procedure corsuali semplificate per l’assicurazione di personale a tempo indeterminato nella scuola, con l’obiettivo di snellire i processi e potenziare l’organico.

Un’altra novità importante riguarda anche la sicurezza. Il decreto infatti stabilizza l’estensione della copertura Inail contro infortuni e malattie professionali a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di istruzione e formazione. La tutela si estende quindi anche a studenti, insegnanti e personale scolastico, rafforzando così la protezione nei contesti educativi.

Al Sud 150 milioni dedicati al nuovo polo d’eccellenza per la ricerca

Tra gli interventi più strategici del decreto troviamo quello che riguarda il Mezzogiorno. Verranno stanziati 150 milioni di euro per il Piano Nazionale Ricerca per lo Sviluppo del Sud 2021-2027, con l’obiettivo di trasformare le regioni meridionali in un polo di eccellenza scientifica e tecnologica.

Le risorse saranno destinate a progetti e infrastrutture in:

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Molise

Puglia

Sardegna

Sicilia

Questi investimenti puntano a rafforzare la sinergia tra università, enti pubblici, imprese e istituzioni locali, contribuendo non solo allo sviluppo scientifico, ma anche a ricadute concrete sul sistema sanitario, sui servizi pubblici e sull’occupazione giovanile.

Il decreto università dona continuità istituzionale e tutela dei percorsi formativi

Un altro aspetto del decreto riguarda il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), il quale mandato dei suoi componenti viene prorogato al 31 dicembre 2025, in attesa della definizione della riforma dell’organo.

Sul fronte dei percorsi formativi, la nuova legge introduce una norma di salvaguardia per gli educatori dei servizi per l’infanzia. Viene infatti garantito l’accesso alla professione a tutti quelli che si sono immatricolati entro l’anno accademico 2018/19 nei corsi di laurea in:

Scienze dell’Educazione L-19

Scienze della Formazione Primaria LM-85bis

La misura tutela chi ha intrapreso un percorso universitario valido secondo il quadro normativo precedente, che nel frattempo è stato superato da nuove disposizioni, evitando così disparità e incertezze occupazionali per migliaia di studenti ed educatori.

Un nuovo assetto per università e ricerca

Il decreto Università appena approvato rappresenta un passaggio decisivo per il futuro dell’istruzione superiore e della ricerca in Italia. I numerosi interventi strutturali e finanziari confermano la volontà di rendere il sistema più solido, inclusivo e competitivo a livello internazionale.

Per chi sta scegliendo oggi il proprio percorso universitario, si tratta di una fase di cambiamento e rilancio importante, che apre nuovi scenari anche in termini di opportunità formative, mobilità, accesso ai fondi e occupabilità.