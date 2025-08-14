Date test di ammissione settembre 2025

Settembre è il mese più atteso (e spesso temuto) da migliaia di aspiranti universitari. È infatti il periodo in cui si concentrano i principali test di ammissione, che regolano l’ingresso alle facoltà più ambite. E per affrontare con serenità questo momento decisivo, è fondamentale conoscere tutte le date dei test di ammissione di settembre 2025.

8 settembre – Test Professioni Sanitarie (italiano)

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 8 settembre 2025, con il test di ammissione ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie in lingua italiana. Parliamo di corsi molto richiesti, come per esempio:

Infermieristica

Fisioterapia

Ostetricia

Tecniche di radiologia

Logopedia

Igiene dentale

Terapia occupazionale

Tecniche di laboratorio biomedico

Questi test vengono organizzati in autonomia dai singoli atenei, che redigono bandi specifici con modalità e criteri propri, pur seguendo linee guida comuni. Le prove sono solitamente composte da 60 domande a risposta multipla e si svolgono in presenza, nella sede dell’università scelta per l’iscrizione.

Molti atenei mettono a disposizione solo poche centinaia di posti, quindi è essenziale arrivare preparati. Allenati ora con le nostre simulazioni dei test di ammissione alle Professioni Sanitarie.

10 settembre – Test per le Professioni Sanitarie (inglese)

Due giorni dopo, mercoledì 10 settembre, si terranno le prove per accedere ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie in lingua inglese. Anche in questo caso si tratta di un test gestito dagli atenei, che potrebbe prevedere domande sia sulle discipline scientifiche che sulla conoscenza della lingua inglese.

La disponibilità di questi corsi è in espansione, soprattutto per rispondere a una domanda internazionale e attirare studenti stranieri. Le università italiane più prestigiose hanno avviato da anni percorsi sanitari interamente in inglese, ma il numero dei posti rimane comunque limitato.

12 settembre – Test di Scienze della Formazione Primaria

Giovedì 12 settembre 2025 sarà la volta del test nazionale per accedere al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, il titolo richiesto per diventare insegnante nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

Questo è un corso ad accesso programmato nazionale, con un numero di posti definito annualmente dal Ministero. Il test d’ingresso è predisposto dal MUR e verte su materie come:

competenze linguistiche e logico-matematiche

cultura generale

pedagogia e psicologia dell’età evolutiva

competenze didattiche

La prova si svolge in contemporanea in tutta Italia. Per superarla è necessaria una preparazione specifica, per questo consigliamo di consultare la guida al corso di Scienze della Formazione Primaria e di allenarsi con le simulazioni del test di ammissione.

17 settembre – Test IMAT per Medicina, Odontoiatria e Veterinaria (inglese)

Il 17 settembre è la data ufficiale dell’IMAT, la prova di accesso ai corsi in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria in lingua inglese.

L’IMAT è gestito direttamente dal MUR in collaborazione con Cambridge Assessment, ed è destinato sia a studenti italiani sia internazionali che vogliono frequentare questi corsi in inglese, disponibili solo in alcune università selezionate.

Il test si svolge nello stesso giorno in più sedi internazionali, ed è composto da 60 domande a risposta multipla su:

ragionamento logico e problem solving

cultura generale

biologia

chimica

matematica e fisica

L’IMAT è molto competitivo, quindi si raccomanda una preparazione mirata!

25 settembre – Test lauree magistrali delle Professioni Sanitarie

L’ultimo grande appuntamento del mese è previsto per giovedì 25 settembre, con le prove per l’accesso alle lauree magistrali delle Professioni Sanitarie. Si tratta di corsi biennali che permettono di ottenere una specializzazione post-triennale e sono richiesti per accedere a ruoli dirigenziali o di coordinamento.

Questi corsi includono:

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie

Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche

Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

Anche in questo caso, il test è organizzato a livello locale dalle università, ma la prova è generalmente omogenea. Questa è composta da 80 quesiti da risolvere in 120 minuti, su discipline sanitarie, manageriali e biomediche.

Architettura – Test entro il 30 settembre

Diverso è il discorso per i corsi di laurea in Architettura, che non hanno più un test nazionale unico. Ogni università è responsabile dell’organizzazione della prova di ammissione, che può essere un test interno o il TOLC-AV (Architettura e Ingegneria Edile), erogato da CISIA.

Tuttavia, tutte le prove devono svolgersi entro il 30 settembre, secondo quanto stabilito dal Ministero. Per sapere la data esatta del test di Architettura, sarà quindi fondamentale monitorare il sito dell’ateneo di tuo interesse.

Come prepararsi? Risorse utili e simulazioni

Concentrando in pochi giorni test diversi e altri impegni, settembre rappresenta una vera e propria maratona per gli studenti. Per non farsi cogliere impreparati, noi di Universita.it consigliamo di:

controllare regolarmente i bandi universitari

tenere d’occhio le scadenze di iscrizione

esercitarsi con simulazioni online

consultare guide e approfondimenti per ogni corso

Sul nostro portale troverai un’ampia sezione di simulazioni gratuite per i principali test di accesso, oltre a tutte le guide ai corsi di laurea e agli iter professionali, per capire dove porta ogni percorso universitario. Conoscere in anticipo cosa ti aspetta dai test di ammissione di settembre 2025 ti consentirà di organizzare al meglio il tuo studio e affrontare con lucidità uno dei passaggi più importanti del tuo percorso formativo.

Segna tutte le scadenze in agenda, inizia a prepararti con metodo e sfrutta ogni risorsa utile per affrontare i test con fiducia e competenza. Il tuo futuro universitario comincia da ora!