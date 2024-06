DAMS: supera il TOLC-SU con successo!

Il DAMS (acronimo di Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) è un corso di laurea triennale che fornisce agli studenti una completa formazione nelle materie artistiche. Una formazione che comprende sia una parte teorica, come lezioni di storia dell’arte o letteratura, sia pratica, come la recitazione, regia o musica d’insieme.

L’obiettivo finale del DAMS è quello di creare degli studenti pronti ad inserirsi nel mondo del lavoro con ottime competenze pratiche e teoriche. Ma, per intraprendere questo corso di studi, gli aspiranti operatori culturali dovranno superare il test d’ingresso che verrà svolto seguendo le modalità del TOLC-SU.

In questo articolo forniremo le principali linee guida per superare con successo il test di ammissione.

Accedere al DAMS svolgendo il TOLC-SU

Per accedere alla facoltà DAMS è obbligatorio superare il TOLC-SU, un test d’ingresso generico che ha lo scopo di valutare le conoscenze e competenze dei candidati. Durante il test gli esaminandi verranno sottoposti ad un totale di 50 quesiti a risposta multipla obbligatori e 30 facoltativi, che si suddividono in:

Comprensione del testo e della lingua Italiana (30 quesiti)

Competenze acquisite durante gli studi (10 quesiti)

Ragionamento logico (10 quesiti)

Inglese (30 quesiti facoltativi)

Gli studenti avranno a disposizione un totale di 110 minuti per completare l’esame, sezionati in 95 minuti per le domande obbligatorie e 15 per quelle facoltative di Inglese.

Il punteggio minimo da raggiungere per superare l’esame, che può variare a seconda dell’ateneo, si aggira tra i 20 ed i 25 punti. Tuttavia, i criteri di valutazione del TOLC-SU sono i classici che vengono adottati dal resto degli esami TOLC:

1 punto per ogni risposta corretta

-0.25 punti per le risposte sbagliate

0 punti per le risposte non date

Mettiti alla prova con la nostra simulazione gratuita

Per avere un esito positivo al TOLC-SU è essenziale seguire un programma di preparazione che comprenda lo studio teorico e quello pratico, eseguendo test online ed esaminando i test degli anni precedenti.

Sul nostro sito troverai a tua disposizione la simulazione gratuita del TOLC-SU, affinché tu possa familiarizzare con la tipologia di test e con le domande che verranno fornite. Svolgendo questa simulazione sarai in grado di migliorarti nelle aree di competenza ed ottimizzare le tue prestazioni, aumentando le possibilità di essere ammessi al corso di studi del DAMS.

Tramite TOLC-SU gli esaminatori hanno il compito di verificare se i candidati possiedono le competenze minime per intraprendere il percorso di studi e selezionarne i miglior. Non vi sono delle materie sulle quali concentrarsi dal momento che il test non richiede nozioni specialistiche.

Ad ogni modo è importante possedere una buona padronanza della lingua italiana ed una conoscenza generale, infatti ti consigliamo di concentrarti sulle seguenti aree:

Italiano , per ripassare le regole della grammatica, ampliare il proprio vocabolario affinché non abbiate problemi con la comprensione del testo.

, per ripassare le regole della grammatica, ampliare il proprio vocabolario affinché non abbiate problemi con la comprensione del testo. Cultura generale , per approfondire le conoscenze della storia e dell’arte.

, per approfondire le conoscenze della storia e dell’arte. Ragionamento logico , per imparare ad analizzare informazioni tramite l’utilizzo del problem solving e la capacità di trarre conclusioni adatte.

, per imparare ad analizzare informazioni tramite l’utilizzo del problem solving e la capacità di trarre conclusioni adatte. Inglese, esercitati con il lessico e la grammatica di base se vuoi aumentare le chances di essere ammesso.

Ultimi consigli per prepararti al meglio

Consulta frequentemente il bando del concorso per essere costantemente aggiornato su novità o cambiamenti, qui puoi trovare la lista degli atenei che mettono a disposizione questo percorso di studi. Ricorda che la chiave del successo è l’esercizio costante, più ti eserciterai e più sarà la possibilità di avere successo.

Non perdere l’occasione di accedere alla facoltà dei tuoi sogni! Esercitati con il TOLC-SU ed inizia il percorso verso il DAMS!