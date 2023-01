Se sei incerto sul tuo livello di conoscenza dell’inglese, clicca qui per valutarlo gratuitamente

Sicuramente sarà capitato a tutti di fare progetti sul proprio futuro lavorativo o di studio in terra straniera, e volenti o nolenti, in questo caso, bisogna confrontarsi con la questione del curriculum in inglese.

Il formato del CV in inglese prevede una serie di sezioni distinte in cui elencare le proprie skills e le proprie attitudini. Alcuni elementi della sua redazione sono pressoché simili allo scrivere un curriculum vitae tradizionale, altri invece sono differenti e devono essere tenuti in considerazione.

CV in inglese: istruzioni per l’uso

Esempio di un cv in inglese

Vale la pena ricordare che, in considerazione soprattutto della mentalità tipicamente anglosassone, è sempre preferibile utilizzare frasi brevi e concise che contengano le informazioni essenziali che si vogliono far arrivare al destinarlo, sia che si tratti di lavoro che di studio.

Esercitate l’abilità di selezionare quelle informazioni davvero rilevanti e vincenti per portarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Molto probabilmente, insieme al CV in inglese, vi verrà richiesta anche una lettera di presentazione in inglese e/o una lettera di referenze.

È importante che il vostro curriculum non superi la pagina, pagina e mezza di lunghezza. Infine è fondamentale riportare sempre in calce la sentence relativa all’autorizzazione ed al trattamento dei dati e alla richiesta di referenze: “this document is authorized to personal data treatment – Reference available on demand”.

Nonostante esista un format prestabilito dalla Comunità Europea sul Curriculum Europeo, il CV in inglese rappresenta una soluzione alternativa, soprattutto se siete interessati a lavorare in paesi anglosassoni, dove sappiamo le eccezioni alla “regole comunitarie” non sono poi tanto insolite, ma anche per molte aziende italiane o estere situate nel nostro territorio.

In molti casi, infatti, sono proprio aziende o enti in Italia che richiedono obbligatoriamente di scrivere il CV in inglese piuttosto che in italiano.

Ora non vi resta altro di leggere quali sono gli elementi essenziali del curriculum in inglese.