CUOA Business School da il via al nuovo corso MBA internazionale

Nel cuore del Veneto, precisamente a Vicenza, la CUOA Business School dà il via al suo nuovo corso formativo: l’International Full-Time MBA. Un corso caratterizzato da un programma con spiccata vocazione internazionale, erogato totalmente in lingua inglese e pensato per formare i leader del futuro, capaci di guidare le imprese e le organizzazioni verso la crescita economica.

Questo percorso, della durata di un anno, è rivolto ai professionisti che hanno l’obiettivo di sviluppare competenze manageriali orientate alla sostenibilità.

CUOA Business School, tra tradizioni ed eccellenze

CUOA Business School, fondata nel 1957, è una delle scuole di management più prestigiose d’Italia, con una lunga tradizione nell’alta formazione per lo sviluppo di competenze manageriali e imprenditoriali. Offre una vasta gamma di corsi, tra cui MBA e master, corsi executive e progetti su misura per aziende, professionisti e manager.

L’istituto collabora con 18 atenei italiani, consolidando il suo ruolo di aggregatore delle eccellenze formative nazionali.

Un MBA internazionale orientato sulla sostenibilità

International Full-Time MBA si distingue per il suo focus sulla crescita e sviluppo sostenibile, integrando insegnamenti tradizionali di gestione d’impresa e tematiche legate alla sostenibilità ambientale e sociale. Il concetto di sviluppo sostenibile ormai non è più una semplice tendenza ma un bisogno, sia per le aziende di oggi, se vogliono rimanere al passo con i tempi, ma anche per l’intera società.

Il progetto prende forma grazie alla collaborazione tra la CUOA Business School e il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova.

Come partecipare all’International Full-Time MBA della CUOA Business School?

L’MBA è rivolto a tutti i giovani professionisti provenienti da tutto il mondo, ma con almeno due anni di esperienza lavorativa. Il programma partirà il 24 settembre 2025 presso la storica sede della Business School, Villa Valmarana Morosini ad Altavilla Vicentina.

Tuttavia, l’ammissione al corso è a numero chiuso, per garantire la qualità della didattica e la cura delle relazioni. L’accesso avviene tramite un iter di selezione, che prevede:

analisi del percorso accademico e professionale

valutazione delle motivazioni

verifica conoscenza della lingua inglese

Questo dimostra l’alta qualità e selettività dell’istituto, che non vuole studenti che hanno semplicemente studiato, ma studenti che dimostrano di essere pronti ad affrontare un percorso ricco di opportunità.

Le date delle prove sono disponibili direttamente sul sito ufficiale della CUOA Business School.

La struttura e il programma del MBA

L’International Full-Time MBA della CUOA ha una struttura ben definita, ma allo stesso tempo lascia spazio per la personalizzazione. Il programma, come già detto, ha focus specifico sul general management, che comprende la macroeconomia internazionale, il marketing e la finanza, ma soprattutto si concentra sull’etica aziendale e la sostenibilità.

Un fattore che rende ancora più interessante questo MBA è la possibilità di scegliere uno dei tre percorsi di specializzazione:

Design sostenibile e lusso

Innovazione e trasformazione digitale

Finanza per la crescita

In questo modo, gli studenti potranno modellare il proprio percorso formativo sulla base delle proprie inclinazioni e degli obiettivi professionali.

Un altro punto di forza del programma è il suo approccio alla parte pratica, prevedendo numerosi workshop, come:

lavori di gruppo

attività in azienda

laboratori e progetti reali

A fine corso è previsto un project work, che rappresenta il momento di sintesi dell’intero percorso e un’occasione per applicare le competenze acquisite.

Open Day e colloqui personalizzati alla CUOA Business School

Per aiutare gli interessati a capire se l’MBA è la scelta giusta, CUOA organizza tre appuntamenti orientativi:

due eventi online il 14 aprile e il 7 maggio,

un open day in presenza il 22 maggio dalle 16:00 alle 20:00.

Durante questi appuntamenti sarà possibile confrontarsi direttamente con il Direttore Scientifico del Master, i docenti e lo staff organizzativo.

Per chi preferisce un colloquio one-to-one sarà possibile prenotare un incontro gratuito, non vincolante, direttamente online.

Perché scegliere l’International Full-Time MBA della CUOA?

Frequentare un MBA è un investimento importante, sia dal punto di vista economico, che personale. Ma può rappresentare un vero e proprio boost della carriera lavorativa. L’International Full-Time MBA della CUOA Business School punta, infatti, a valorizzare il profilo dei partecipanti, rendendoli più competitivi e appetibili sul mercato del lavoro internazionale.

Secondo le statistiche dell’anno passato, i diplomati MBA della CUOA hanno avuto accesso a:

posizioni manageriali in grandi aziende italiane e internazionali,

ruoli di leadership in startup e PMI innovative,

carriere nei settori della consulenza, del lusso, della sostenibilità e dell’innovazione.

Inoltre, il fatto che il corso sia erogato completamente in lingua inglese rappresenta un forte elemento attrattivo per studenti internazionali, contribuendo allo sviluppo di un ambiente multiculturale e stimolante.

Un’ottima occasione per mettersi in gioco

Il nuovo corso International Full-Time MBA della CUOA Business School è molto più che un corso formativo. È un’occasione per rimettersi in gioco e aggiornare le proprie competenze, confrontandosi con altri professionisti di alto livello. La sostenibilità ormai non è più un optional, ma un obbligo morale. Formarsi per diventare leader consapevoli e preparati è una scelta coraggiosa quanto necessaria.

Il corso della CUOA e l’Università di Padova rappresenta una delle proposte formative più interessanti nel panorama italiano e internazionale. Un corso completo e orientato al futuro, che permette di formare non solo buoni manager, ma buoni cittadini del mondo, che sappiano generare impatto positivo sul piano economico e ambientale.