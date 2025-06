Cultura aziendale a rischio? L’83% dei lavoratori europei teme l’influenza delle imprese americane

I dipendenti europei si oppongono alle politiche del posto di lavoro in stile americano e chiedono maggiori tutele per i lavoratori.

Un nuovo sondaggio condotto su 1.000 lavoratori europei in Italia, Francia, Spagna, Germania e nel Regno Unito rivela una crescente ansia per la diffusione della cultura aziendale statunitense in Europa.

Più di otto dipendenti su dieci (83%) sono preoccupati che leader statunitensi di alto profilo come Elon Musk possano guidare un cambiamento dannoso nelle norme del posto di lavoro. Il 34% inizierebbe immediatamente a cercare un nuovo lavoro se la propria azienda adottasse politiche in stile statunitense come: obblighi di rientro in ufficio o report settimanali sulla responsabilità.

Il rapporto sulla cultura del lavoro

Il Rapporto sulla cultura del lavoro, è condotto da Zety®, una piattaforma di servizi per la carriera specializzata in curriculum vitae e lettere di presentazione, evidenzia le principali preoccupazioni tra i lavoratori europei riguardo alla crescente influenza della cultura aziendale statunitense sui loro posti di lavoro. Man mano che le pratiche statunitensi diventano più comuni in tutta Europa, i lavoratori temono di perdere diritti lavorativi fondamentali che hanno a lungo definito i loro ambienti professionali.

I punti chiave della ricerca

Ansia per la crescente influenza statunitense: l’86% dei lavoratori europei ritiene che la cultura aziendale statunitense stia influenzando sempre di più le imprese del continente rispetto al passato.

Minacce al benessere: il 78% teme che l’adozione di pratiche in stile USA possa mettere a rischio le tutele consolidate. Compromettendo l’equilibrio tra vita privata e lavoro e riducendo il tempo dedicato alle ferie. Il 76% pensa che l’approccio “always on” tipico degli Stati Uniti danneggerebbe la propria salute mentale.

Appello per più protezione: il 68% chiede un rafforzamento delle leggi sul lavoro europee per contrastare l’adozione di modelli aziendali ispirati agli Stati Uniti.

Tendenze preoccupanti: un terzo degli intervistati (il 34%) è preoccupato dall’aumento della sorveglianza sul posto di lavoro e del monitoraggio della produttività. Mentre una persona su 5 teme la riduzione del lavoro da remoto e il ritorno forzato in ufficio.

Timori elevati di recessione: il 71% esprime preoccupazione per l’impatto di una possibile recessione americana sui propri posti di lavoro, a conferma del malessere legato all’influenza economica statunitense.



Salute mentale ed equilibrio vita-lavoro a rischio

I dipendenti temono che l’adozione di pratiche del posto di lavoro in stile americano possa aumentare stress e burnout.

Il 76% ritiene che una cultura del lavoro “sempre connessa”, tipica degli Stati Uniti, avrebbe un impatto negativo sulla propria salute mentale.

Il 48% prenderebbe in considerazione di lasciare il proprio lavoro se politiche aziendali ispirate al modello americano compromettessero in modo significativo l’equilibrio tra vita privata e professionale.

Per chi occupa una professione d’ufficio diventa difficile gestire questi cambiamenti, soprattutto se il cambiamento è un ritorno a un modus di lavoro superato e obsoleto dove il benessere del lavoratore non viene percepito.