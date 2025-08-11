Cosa fare se non supero il test di ammissione a settembre?

Settembre è il mese della verità per molti studenti. Dopo mesi di preparazione e attese, arrivano i risultati dei test di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato. Ma cosa fare se non si supera la selezione? Non si tratta della fine del percorso, ma solo dell’inizio di una nuova strategia.

Nel 2025, alcune facoltà come Medicina non prevedono più un test di ingresso tradizionale, ma un semestre aperto con esami valutativi. In altri casi, come Professioni Sanitarie o Architettura, restano prove selettive. In ogni situazione, è fondamentale sapere quali sono le alternative per non restare bloccati un anno.

Cosa fare se non supero il test di ammissione in una facoltà a numero chiuso?

Ogni anno migliaia di studenti restano fuori dai corsi a numero chiuso. Questo succede spesso nei settori più competitivi, come Scienze della Formazione Primaria, Psicologia o Professioni Sanitarie. Ma anche in queste situazioni esistono escamotage concreti. Uno tra i più comuni è l’iscrizione a un corso di laurea affine. Ad esempio, chi puntava a Fisioterapia può considerare Scienze Motorie, o chi aspirava a Medicina può orientarsi verso Biologia o Farmacia.

L’obiettivo è iniziare a studiare subito, acquisire crediti formativi (CFU) e, se si decide di riprovare l’anno successivo, avere già una base da cui ripartire. Alcuni atenei permettono anche la convalida degli esami in caso di passaggio di corso.

Le alternative concrete se non superi il test di ammissione

Se si resta fuori dalla graduatoria o non si supera la selezione, è possibile valutare altre strade senza perdere l’anno.

Le soluzioni più comuni sono:

Iscrizione a corsi affini – Scegli un percorso affine per contenuti o sbocchi

– Scegli un percorso affine per contenuti o sbocchi Trasferimento al secondo anno – Dopo un anno di studio, in un corso affine, con buoni risultati, alcuni atenei accettano trasferimenti.

– Dopo un anno di studio, in un corso affine, con buoni risultati, alcuni atenei accettano trasferimenti. Articolo 6 – In certi casi è possibile sostenere esami di un altro corso e convalidarli in futuro, se si rientra.

Ma attenzione, perché non tutte le università adottano le stesse regole. È importante informarsi presso la segreteria studenti o consultare il regolamento didattico.

Altre opzioni valide

Se non hai superato il test o non sei rientrato in graduatoria, non è necessario rinunciare al tuo percorso universitario. Esistono valide alternative che ti permettono di iniziare subito, senza dover aspettare l’anno successivo. Tra queste ci sono le università private e le università telematiche, che offrono corsi di laurea in diverse aree disciplinari, spesso senza test d’ingresso o con prove di verifica delle conoscenze iniziali (non selettivi).

Le università telematiche, riconosciute dal MUR, consentono di studiare online, con orari flessibili, materiali sempre disponibili e tutor dedicati. Sono ideali per chi lavora o vive lontano dalle sedi universitarie. Mentre le università private spesso propongono classi meno affollate, percorsi professionalizzanti e servizi personalizzati per gli studenti. Entrambe le soluzioni possono rappresentare un’opportunità concreta per proseguire il percorso formativo, evitando di sprecare un anno.

Se vuoi esplorare le opzioni disponibili, puoi utilizzare il nostro comparatore di atenei per confrontare servizi, modalità delle lezioni e tanto altro!

Quando ha senso riprovare l’anno successivo?

Se il corso desiderato resta l’obiettivo principale, è legittimo voler riprovare. Ma bisogna farlo con consapevolezza. Dopo una mancata ammissione è importante analizzare i motivi della performance negativa.. scarsa preparazione? stress? o errori strategici?

Un anno di pausa può diventare l'occasione per rafforzare le competenze, fare simulazioni, iscriversi a webinar o seguire corsi online.

Ricorso, anno sabbatico e strategie non convenzionali

Il ricorso al TAR è una strada percorribile solo in casi specifici (errori nella prova o irregolarità accertate). In generale è costoso e non garantisce risultati, ma va affrontato con l’assistenza di un legale.

Più utile è valutare esperienze alternative, come uno stage o un anno all’estero. Un anno sabbatico potrebbe aiutare a schiarirsi le idee, acquisire nuove soft skills e tornare a studiare con maggior motivazione. Anche in questo caso, puoi contattarci per valutare assieme quali percorsi formativi o esperienziali ti permettano di restare in movimento.

L’ammissione non è l’unico traguardo!

Non superare un test non significa dover rinunciare a formarsi o costruire il proprio futuro. Esistono percorsi paralleli, strategie intelligenti e opportunità concrete per ripartire subito, senza perdere tempo. L’importante è non farsi trovare impreparati e sapere che le alternative non sono meno valide, ma solo diverse.

L'ammissione non è l'unico traguardo!