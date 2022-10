Corsi di Digital Marketing gratis: la tua carriera inizia da qui

Se hai già letto il nostro articolo sui corsi di formazione da seguire assolutamente nel 2023, saprai già che uno dei corsi da non perderti in nessun modo è quello in Marketing Digitale.

Se fino ad ora non sapevi a chi affidarti per il tuo percorso di formazione in questo settore, oggi abbiamo una super notizia per te! Infatti, Palestre Digitali darà a breve il via alla sua 28° edizione di corsi di Digital Marketing.

Scopriamo insieme in cosa consiste questa fantastica esperienza!

In cosa consistono i corsi di Digital Marketing di Palestre Digitali

Palestre Digitali è un ente che si pone l’obiettivo di aumentare le possibilità di impiego dei giovani accompagnandoli in un percorso di formazione professionale in uno dei settori emergenti nel mercato del lavoro: quello digitale.

Quello che offre Palestre Digitali è un insieme di corsi resi possibili grazie alla collaborazione tra varie aziende italiane.

Ogni edizione del programma è dedicata a 50 studenti e consiste in delle giornate full-immersion caratterizzate da lezioni online, workshop, esercitazioni e opportunità di confronto con delle aziende del settore.

L’esperienza comprenderà:

una piattaforma che erogherà 40 lezioni online della durata totale di 20 ore;

della durata totale di 20 ore; un programma di 4 settimane di 140 ore complessive composto da lezioni frontali; workshop ; esercitazioni individuali e di gruppo; attività pratiche che orientano all’uso dei vari tool;



un progetto di 20 ore di progettazione e sviluppo di un caso aziendale reale in cui ogni studente sarà affiancato da otto aziende del settore.

Alla fine del percorso, il candidato avrà acquisito rilevanti competenze in diverse aree del mondo del digital marketing:

advertising;

data e analytics;

digital design;

comunicazione;

social media.

Quali sono i requisiti per accedere ai corsi di Digital Marketing

Per presentare la domanda per partecipare ai corsi di Digital Marketing di Palestre Digitali si richiedono alcuni requisiti preferenziali:

essere un laureato o laureando inoccupato o disoccupato (proveniente da ogni settore disciplinare);

inoccupato o disoccupato (proveniente da ogni settore disciplinare); aver conseguito una laurea (triennale o magistrale) da non più di 24 mesi;

per i laureandi: conseguimento della laurea entro un anno dalla partecipazione;

avere meno di 29 anni ;

; ottima conoscenza dell’inglese;

possibilità di seguire in modalità full-time durante le quattro settimane di corso.

Quest’ultimo punto è di fatto fondamentale. Infatti, il corso si svolgerà dal 4 novembre al 2 dicembre 2022 dalle 9:30 alle 17:30 e, nonostante sia in modalità e-learning, la frequenza verrà verificata quotidianamente.

Come avvengono le selezioni

Come già accennato in precedenza, i posti disponibili per i corsi di Digital Marketing di Palestre Digitali sono solo 50.

Trattandosi di corsi gratuiti (finanziati dalle aziende partner), la selezione dei candidati avverrà in base ai requisiti di merito. Infatti, il profilo dei richiedenti verrà esaminato da una commissione di valutazione e solo gli studenti ritenuti più idonei avranno l’opportunità di partecipare.

Come fare domanda per partecipare ai corsi di Digital Marketing

Per partecipare ai corsi di Digital Marketing di Palestre Digitali, ogni candidato deve fare domanda entro la mezzanotte de 25 ottobre 2022.

Per iscriversi bisogna seguire le istruzioni che potete trovare sul bando dell’evento. Nello stesso bando potete trovare anche tutte le altre informazioni e i dettagli aggiuntivi. Per qualsiasi domanda e dubbio, potete contattare gli organizzatori tramite l’indirizzo email che troverete all’interno della pagina.