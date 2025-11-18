Comprare usato per risparmiare. Gli italiani dicono di “sì”

Comprare usato è negli utili anni un trend ma anche una piccola necessità, utile al risparmio.

Il report di eBAY lo conferma, oltre 27.000 persone di tutto il mondo, tra venditori e utenti eBay e consumatori in generale, rivelando che il Recommerce non è più percepito solo come un modo alternativo di fare acquisti, ma come una scelta di vita consapevole, guidata da valori personali, senso di comunità e indipendenza economica.

Un trend che trova piena conferma anche in Italia, dove il 92% dei consumatori prevede di spendere lo stesso importo o una cifra maggiore per l’acquisto di beni usati rispetto allo scorso anno. Quattro italiani su dieci acquistano articoli pre-loved almeno una volta al mese, o anche più spesso, a testimonianza di come il Recommerce sia ormai una pratica consolidata e in continua crescita.



Gli acquisti secon hand che piacciono ai giovani

A guidare questo trend sono soprattutto le generazioni più giovani, con il 59% della Gen Z e il 56% dei Millennial che prevedono di spendere di più nel 2025 a livello globale.

Valori, risparmio e nuove abitudini di consumo. Risparmio (76%), sostenibilità (53%) e la possibilità di trovare articoli unici o da collezione (41%) sono le motivazioni principali che spingono gli italiani ad acquistare prodotti usati.

Per chi vende articoli pre-loved invece, oltre che per ottenere una fonte di guadagno extra, a guidare le scelte sono il fatto di poter dare una seconda vita agli oggetti (63%), la volontà di fare decluttering (57%) e la riduzione degli sprechi (41%), a riprova che il recommerce sia sempre più legato non solo a ragioni pratiche, ma anche valoriali.

In un contesto economico incerto, il Recommerce si conferma una risposta concreta e una nuova opportunità di valore: il 77% degli intervistati afferma di provare soddisfazione nel rimettere in circolo un oggetto, e oltre la metà dei venditori italiani condivide lo stesso sentimento (63%). Il Recommerce, dunque, si posiziona sempre più come una pratica che unisce scelte pratiche e valori personali, offrendo un modo intelligente e sostenibile di vivere il consumo.