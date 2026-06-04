Commissari esterni Maturità 2026 online: dove vedere i nomi

La lista dei commissari esterni della Maturità 2026 è finalmente online. Gli studenti possono consultare i nomi dei docenti esterni attraverso il motore di ricerca del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dedicato alle commissioni d’esame di Stato.

La pubblicazione arriva dopo quella dei presidenti di commissione e completa il quadro delle commissioni d’esame. Per i maturandi è un passaggio molto atteso, perché permette di conoscere i docenti esterni che parteciperanno alla valutazione delle prove scritte e del colloquio orale.

Come funziona il motore di ricerca del MIM per i commissari esterni di Maturità 2026

I nomi dei commissari esterni di Maturità 2026 sono consultabili tramite il servizio online del Ministero. Il portale consente di cercare le commissioni dell’esame di Stato e visualizzare i componenti assegnati.

Per trovare la propria, lo studente deve inserire i dati della scuola. O in alcuni casi la ricerca può essere fatta anche tramite provincia o codice meccanografico dell’istituto. Utile soprattutto per evitare errori, dato che spesso esistono scuole con nomi simili, più sedi o più indirizzi dello stesso istituto.

Una volta individuata la scuola, il sistema mostra la commissione collegata e da lì è possibile verificare: presidente, commissari esterni e commissari interni.

Cosa fare se il portale non funziona?

Nelle prime ore dopo la pubblicazione, il servizio può risultare lento o temporaneamente inaccessibile. In questi casi è consigliabile riprovare più tardi, senza affidarsi a elenchi non ufficiali.

Le informazioni corrette restano quelle pubblicate dal Ministero e comunicate dalle scuole. Gli istituti possono infatti comunicare aggiornamenti mediante il proprio sito o canali interni.

Come affrontare i commissari esterni di Maturità 2026

I commissari esterni di Maturità 2026 non conoscono direttamente il percorso della classe, ma valuteranno gli studenti sulla base delle prove, del colloquio e della documentazione ufficiale fornita dalla scuola.

Il consiglio principale è quello di ripassare partendo dal programma svolto durante l’anno, concentrandosi sulle materie d’esame. Durante il colloquio, invece, sarà utile rispondere con chiarezza, fare collegamenti coerenti e mostrare sicurezza nel ragionamento, anche quando la domanda mette in difficoltà.

La presenza dei commissari esterni non deve essere vissuta come un ostacolo. Serve piuttosto a garantire una valutazione più equilibrata, insieme ai docenti interni e al presidente di commissione.

Dopo la pubblicazione dei commissari esterni di Maturità 2026, il prossimo passaggio sarà l’insediamento delle commissioni. La data prevista è martedì 16 giugno. In quella giornata inizieranno le operazioni preliminari dell’esame di Stato 2026, con l’analisi della documentazione delle classi e l’organizzazione del calendario dei lavori.

La prima prova scritta si svolgerà giovedì 18 giugno alle ore 8:30 con la prova di italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio.

Con quest’ultima pubblicazione, la Maturità 2026 entra quindi nella fase finale. Gli studenti possono consultare il portale del Ministero, verificare la propria commissione e seguire le comunicazioni della scuola.